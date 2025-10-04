Sokkhatás alatt Európa, hétfőtől óriási tülekedés várható a magyar bankoknál az újabb kedvezményes hitel miatt

Orbán Viktor minden vállalkozást érintő hatalmas bejelentést tett!
A miniszterelnök közölte, október 6-tól indul a fix 3 százalékos kamatozású hitel!
Bejelentették, a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A repülőrajt startja: október 6., hétfő.
Repülőrajt: Orbán Viktor miniszterelnök szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a kormány és a kamarai szervezetek együttműködésének első kézzelfogható eredménye most érett be. Ennek gyümölcse, hogy a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A tájékoztatón részt vett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Nagy Elek.
Orbán Viktor sajtótájékoztatóján kiemelte, miközben az európai gazdaságról rossz hírek keringenek, addig idehaza a magyar megállapodás aktív gazdaságpolitikai lépésekre épül. Egyértelmű, a magyar kabinet és az MKIK megállapodása ösztönző intézkedéseket tartalmaz. A kormányfő az alábbi területeket említette:
Jelenleg a második lépcsőfokról van szó – emelte ki a miniszterelnök és Nagy Elek –, a most bejelentett hiteltámogatási konstrukciók kamata fix, a hitelfelvétel gyors és egyszerű lesz, a kihelyezés pedig a már működő csatornán (Széchenyi Kártya programon) keresztül történik – ígérték és jelentették be a felek. Elhangzott, a vállalkozások számára kiszámítható működési környezetre van szükség, és ezt segíti a kabinet és a kamara együttműködése.
A sajtótájékoztatót követően háttérbeszélgetésen vettek részt az újságírók, ahol Szabados Richárd (a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára), valamint Balog Ádám (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke) árulták el a részleteket.
Szabados elmondása alapján összesen hét terméket érint a fix, alacsonyabb kamatszint a hitelfelvételnél, amelyek két kategóriába sorolhatók.
Elhangzott, hogy az állam állja a kamatcsökkentésből adódó különbözetet. Az idei évben eddig 170 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, és a korábbi előrejelzések 260 milliárdos teljes összeggel számoltak.
A mostani döntés miatt jövőre további 60 milliárd forintnyi támogatás kerül a rendszerbe, így a kamattámogatási kiadás 2026-ban elérheti a 320 milliárd forintot – mutatott rá az államtitkár. Szabados jelezte, mivel az új konstrukció hétfőtől elérhetővé válik, az igénylőpontokon nagy lesz a roham.
A gazdasági hatásról szólva azt mondta Szabados Richárd: az alacsonyabb kamat extra hitelkeresletet generálhat; a korábbi Széchenyi Kártya kamatcsökkentések is növekvő hitelkeresletet mutattak.
Becslésük alapján a kamatcsökkentés önmagában 5 500 új szerződést és 250 milliárd forintnyi, teljesen új hitelösszeget hozhat.
Az államtitkár hozzáfűzte: évente körülbelül 1 200 milliárd forintnyi új hitelvolument bonyolít a Széchenyi Kártya program.
Balog Ádám az MKIK képviseletében ismertette a Széchenyi Kártya hitelek kategóriáit és összegeit. Mint mondta, a vállalkozók most elsősorban a kamarai fiókoknál és a bankoknál érdeklődnek, az online tájékozódás még kisebb arányú.
Ugyanakkor ügyfeleik gyorsabb online ügyintézést várnak, miközben személyes tanácsadásra is igény van. A hitelbírálat átfutási idejére nagyjából 40 napot számolnak, amely ügyfelenként változhat.
Az új hitelt érdemes igényelni, elsősorban a fix (és alacsony) kamat, a megbízhatóság, és a biztonság miatt, ugyanis „bedőlésre” nagyon kicsi az esély, mondta Balog.
Hangsúlyozta azt is,
a háromszázalékos hitel az összes olyan banknál igényelhető október 6-tól, ahol eddig a Széchenyi Kártya Program elérhető volt.
