10. 04.
szombat
Széchenyi Kártya kormány kabinet Szabados Richárd Nagy Elek kkv kamat hitel Orbán Viktor

Sokkhatás alatt Európa, hétfőtől óriási tülekedés várható a magyar bankoknál az újabb kedvezményes hitel miatt

2025. október 04. 17:50

Bejelentették, a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A repülőrajt startja: október 6., hétfő.

2025. október 04. 17:50
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Repülőrajt: Orbán Viktor miniszterelnök szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a kormány és a kamarai szervezetek együttműködésének első kézzelfogható eredménye most érett be. Ennek gyümölcse, hogy a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A tájékoztatón részt vett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Nagy Elek.

Repülőrajt: Orbán Viktor és Nagy Elek bejelentette, hogy a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül
Repülőrajt: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke ismertette, hogy a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül

Repülőrajt: itt van Orbán bejelentése, ez minden vállalkozást érint

Orbán Viktor sajtótájékoztatóján kiemelte, miközben az európai gazdaságról rossz hírek keringenek, addig idehaza a magyar megállapodás aktív gazdaságpolitikai lépésekre épül. Egyértelmű, a magyar kabinet és az MKIK megállapodása ösztönző intézkedéseket tartalmaz. A kormányfő az alábbi területeket említette:

  • 3 százalékos, saját otthonteremtést segítő hitel;
  • a vállalkozásokat támogató kedvezményes hitelek;
  • családokat érintő adócsökkentés a növekedés ösztönzésére;
  • vállalkozásokat érintő, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, érzékelhető adócsökkentések (kidolgozás alatt).

Jelenleg a második lépcsőfokról van szó – emelte ki a miniszterelnök és Nagy Elek –, a most bejelentett hiteltámogatási konstrukciók kamata fix, a hitelfelvétel gyors és egyszerű lesz, a kihelyezés pedig a már működő csatornán (Széchenyi Kártya programon) keresztül történik – ígérték és jelentették be a felek. Elhangzott, a vállalkozások számára kiszámítható működési környezetre van szükség, és ezt segíti a kabinet és a kamara együttműködése.

Itt vannak a részletek: így segítik a magyar vállalkozásokat!

A sajtótájékoztatót követően háttérbeszélgetésen vettek részt az újságírók, ahol Szabados Richárd (a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára), valamint Balog Ádám (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke) árulták el a részleteket.

Szabados elmondása alapján összesen hét terméket érint a fix, alacsonyabb kamatszint a hitelfelvételnél, amelyek két kategóriába sorolhatók.

  • Likviditási hitelek: itt a maximálisan felvehető hitelösszeg 250 millió forint. A jelenlegi 4,5 százalékos kamat 3 százalékra csökken, ami 1,5 százalékpontos megtakarítást jelent. Az új, kedvezményes kamatszint október 6-tól, azaz már hétfőtől életbe is lép.
  • Beruházási hitelek: ebben a kategóriában a felső határ 500 millió forint, a kamat pedig eddig is 3 százalék volt.

Elhangzott, hogy az állam állja a kamatcsökkentésből adódó különbözetet. Az idei évben eddig 170 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, és a korábbi előrejelzések 260 milliárdos teljes összeggel számoltak.

A mostani döntés miatt jövőre további 60 milliárd forintnyi támogatás kerül a rendszerbe, így a kamattámogatási kiadás 2026-ban elérheti a 320 milliárd forintot – mutatott rá az államtitkár. Szabados jelezte, mivel az új konstrukció hétfőtől elérhetővé válik, az igénylőpontokon nagy lesz a roham.

Mit jelent ez a magyar gazdaságra nézve? Jön a repülőrajt?

A gazdasági hatásról szólva azt mondta Szabados Richárd: az alacsonyabb kamat extra hitelkeresletet generálhat; a korábbi Széchenyi Kártya kamatcsökkentések is növekvő hitelkeresletet mutattak.

Becslésük alapján a kamatcsökkentés önmagában 5 500 új szerződést és 250 milliárd forintnyi, teljesen új hitelösszeget hozhat.

Az államtitkár hozzáfűzte: évente körülbelül 1 200 milliárd forintnyi új hitelvolument bonyolít a Széchenyi Kártya program.

Balog Ádám az MKIK képviseletében ismertette a Széchenyi Kártya hitelek kategóriáit és összegeit. Mint mondta, a vállalkozók most elsősorban a kamarai fiókoknál és a bankoknál érdeklődnek, az online tájékozódás még kisebb arányú.

Ugyanakkor ügyfeleik gyorsabb online ügyintézést várnak, miközben személyes tanácsadásra is igény van. A hitelbírálat átfutási idejére nagyjából 40 napot számolnak, amely ügyfelenként változhat.

Az új hitelt érdemes igényelni, elsősorban a fix (és alacsony) kamat, a megbízhatóság, és a biztonság miatt, ugyanis „bedőlésre” nagyon kicsi az esély, mondta Balog.

Hangsúlyozta azt is,

a háromszázalékos hitel az összes olyan banknál igényelhető október 6-tól, ahol eddig a Széchenyi Kártya Program elérhető volt.

Képek forrása: Facebook

 

zsugabubus-2
2025. október 04. 18:44
Te, Viktor... a magyar kkv szektornak elsősorban nem hitelekre volna szüksége, hanem megrendelésekre. Meg piacra. Meg olcsó villanyra. Meg olcsó gázra. Meg olyan szabályzói környezetre, ami nem rombolja a porig a versenyképességet. Tudom, hogy mindezek megteremtése jobbára EU hatáskör lenne, de azzal, hogy a recessziótól sújtott vállalkozások nyakába raksz egy mézzel-mázzal-minikamattal bekent madzagot, az attól még hurok lesz, nem nyakkendő. Akinek már most likviditási problémái vannak, azoknak a jövő év végtelen hosszú lesz és ki tudja, túlélik-e.
helyrerakosgat
2025. október 04. 18:00
A mikro- kis és középvállalkozásokat mi, értelmes, nem a Mandinernél dolgozó magyarok így írjuk le: mikro-, kis- és középvállalkozások.
