Sokkhatás alatt Európa, hétfőtől óriási tülekedés várható a magyar bankoknál az újabb kedvezményes hitel miatt

3 százalékos, saját otthonteremtést segítő hitel;

a vállalkozásokat támogató kedvezményes hitelek;

családokat érintő adócsökkentés a növekedés ösztönzésére;

vállalkozásokat érintő, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, érzékelhető adócsökkentések (kidolgozás alatt).

Jelenleg a második lépcsőfokról van szó – emelte ki a miniszterelnök és Nagy Elek –, a most bejelentett hiteltámogatási konstrukciók kamata fix, a hitelfelvétel gyors és egyszerű lesz, a kihelyezés pedig a már működő csatornán (Széchenyi Kártya programon) keresztül történik – ígérték és jelentették be a felek. Elhangzott, a vállalkozások számára kiszámítható működési környezetre van szükség, és ezt segíti a kabinet és a kamara együttműködése.

A sajtótájékoztatót követően háttérbeszélgetésen vettek részt az újságírók, ahol Szabados Richárd (a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára), valamint Balog Ádám (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke) árulták el a részleteket.