Orbán Viktor minden vállalkozást érintő hatalmas bejelentést tett!

Ez a jó együttműködés eredménye

Nagy Elek elmondta, hogy ez a mai siker a kormányzat és a kamara jó együttműködésének a gyümölcse. Ez most valódi segítséget nyújt a vállalkozásoknak – tette hozzá. Sikerült eljuttatni a vállalkozói igényeket a krományzathoz, és ennek az eredménye a mostani megállapodás is – mondta az MKIK elnöke.

A Széchenyi Kártya a mögöttünk hagyott nehéz időszakban komoly mentőőv volt.

A vállalkozásoknak nemcsak alkalmazkodniuk kell, hanem proaktívaknak kell lenniük – tette hozzá. Ha a gazda gazdag, akkor az ország is gazdag.

A kormányfő májusban jelentette be, a kormány stratégiai együttműködést köt az MKIK-val, mert a gazdaság jövőbeli kihívásaira csak közösen adható hatékony válasz.