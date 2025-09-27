Itt vannak az újabb megdöbbentő részletek a Szőlő utcai álhírbotrányról

A kifogástalan életvitel ellenőrzést az ellenzék folyamatosan támadta. Egyes NGO-k is élesen bírálták, így a TASZ vagy a Demokratikus Jogállamért Egyesület. Jól látható viszont, hogy a felderítést elősegítette, hogy az NVSZ-nek széles körű ellenőrzési jogosítványai lettek a gyermekvédelem területén!

Így eredményesebbé vált a nyomozás és Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs - zárul a bejegyzés.

Orbitális nagy álhírgyártás folyt a Szőlő utca kapcsán

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli álhírbotrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.