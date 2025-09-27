Ft
09. 27.
szombat
titkosszolgálat bűncselekmény Igazságügyi Minisztérium MI6

Itt vannak az újabb megdöbbentő részletek a Szőlő utcai álhírbotrányról

2025. szeptember 27. 12:41

A Szőlő utcai álhírbotrány hátterében nemcsak politikai célú manipulációk, hanem komoly bűnügyi szálak is húzódnak: a Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozása szerint Juhász Péter Pál és köre fényűző életmódja, gyanús fedőállások és titkosszolgálati kapcsolatok vezettek a hatósági fellépéshez. Újabb részletek a Szőlő utcai álhírbotrányról.

2025. szeptember 27. 12:41
null
Kovács András
Kovács András

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fontos tisztázni, hogy mi keltette fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a kifogástalan életvitel ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy az igazgatónak és társának az életmódja nem áll arányban a jövedelmi viszonyaikkal. Jóval nagyobb lábon éltek, mint amennyit hivatalosan kerestek. Például egy Lexusuk volt, ami feltűnést keltett – írta a közösségi oldalán Rétvári Bence. 

Szőlő utcai álhírbotrány
Rétvári Bence közölt újabb részleteket a Szőlő utcai álhírbotrányról

A Belügyminisztérium helyettese közölte, az is gyanússá vált, hogy egyes fiatal lány alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedő állás volt, valójában futtatták őket.

 A kifogástalan életvitel ellenőrzést az ellenzék folyamatosan támadta. Egyes NGO-k is élesen bírálták, így a TASZ vagy a Demokratikus Jogállamért Egyesület. Jól látható viszont, hogy a felderítést elősegítette, hogy az NVSZ-nek széles körű ellenőrzési jogosítványai lettek a gyermekvédelem területén!

Így eredményesebbé vált a nyomozás és Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs - zárul a bejegyzés. 

Orbitális nagy álhírgyártás folyt a Szőlő utca kapcsán

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli álhírbotrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket itt olvashatja.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott – derítette ki az Ellenpont.

Nyitókép: Rétvári Bence/Facebook

letsgobrandon-2
2025. szeptember 27. 14:24
ilyen szarházi ellenzék a világon nincs
Ízisz
2025. szeptember 27. 13:47
Z. Mindig is mondtam, hogy nem választást akar nyerni a hazaáruló tiszás baloldal, hiszen semmi esélyük nincs rá!!! A nyugati globalista libsi háttérhatalom akar kormányt buktatni, csináltak egy ál pártot hozzá... Kihasználva és hordába terelve a gyűlölködő ellenség csürhét!!! Az EP-ben is ellenünk dolgoznak... Most már még biztosabb, hogy a betonba lesznek taposva 26-ban!!!💯👌👎😊❗
ügyvéd
2025. szeptember 27. 13:39
Rossz hírem van emberek. Hiába az izmozás, sajnos rágalmazásért ebben az országban a büdös életben nem fog senki sem pénzbüntetésnél többet kapni. Azt meg röhögve kifizetik.
Agricola
2025. szeptember 27. 13:34
Zsuzsanna és a vének bibliai története arra utal, hogy a rágalmazás menynyire veszélyes lehet a megrágalmazott áldozatra, de ahol az igazságszolgáltatás valóban működni tud, ott a rágalmazók bűnhődnek. A Bibliában, az Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit két kéjsóvár bíró meg-próbált megzsarolni, de az asszony nem engedelmeskedett nekik, ezért megrágalmazták és alaptalan rágalmak alapján halálra ítélték. Dániel próféta azonban kiderítette az igazságot, így végül a rágalmazókat ítélték halálra. Az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli álhírbotrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben: Mégis gazemberek alaptalan rágalmakkal sároznak be becsületes embereket miként a vének tették a bibliai történetben. A gazembereknek bűnhődniük kellene, hogy elmenjen a kedvük ettől.
