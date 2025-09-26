Ft
09. 26.
péntek
titkosszolgálat Alapjogokért Központ MI6 Káncz Csaba

Álhírbotrány: a Tisza-adóról akarták elterelni a figyelmet a Szőlő utcai nevelőintézettel kapcsolatos hazugságcunamival

2025. szeptember 26. 16:35

A Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

2025. szeptember 26. 16:35
null

Hogyan építette fel a balos sajtó és influenszersereg a Szőlő utcai fakenews-kampányt? Ki kezdte el terjeszteni azt, hogy „Zsolti bácsi”? Miért hallgatták el a rágalmakat cáfoló vizsgálati jelentést? Mi az egész kamucunami mozgatórugója? Ezekről beszélgetett Az Igazság Órája podcastben Pindroch Tamás Szánthó Miklóssal és Kovács Istvánnal.

„A pofám leszakad ebben az egész sztoriban a balos sajtónak meg a baloldali, tiszás propaganda, a magát médiának nevező ügynökhálózatnak a tevékenysége kapcsán, mert egész egyszerűen az a rágalomhadjárat, az a hazugságcunami, amit itt leműveltek, nyilvánvalóan egy okból kifolyólag történt. Az pedig az, hogy 

a Tisza-adó elkezdett ráégni Magyar Péterékre, és valamivel rohadt gyorsan el kellett terelni a közbeszédnek az irányát, meg a fókuszát, ezért bedobták ezt a hazugságokból felépített légvárat” 

– fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket itt olvashatja.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott – derítette ki az Ellenpont.

 

Az Igazság Órája teljes adását itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

namivan-2
2025. szeptember 26. 16:59
MI6? Szóval egy baráti ország csapata törődik velünk! Pénzt áldoznak. Jelszó: "Segíts Magyarországnak szegénynek maradni! Oszd meg őket!" Nyomorult bagázs!
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 26. 16:58
Már most biztosan látszik, hogy ehhez az egy évnyi hisztis toporzékoláshoz teljesen felesleges volt egy volt fideszes alibipártját megvásárolni.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 26. 16:56
A tisza reakcióideje bármire hetekben, de inkább hónapokban mérhető. A jövő áprilisi választási buktájukat majd augusztusban kezdik el kommunikálni.
wasserwoman
2025. szeptember 26. 16:48 Szerkesztve
durvább dolog ez, a fideszt nem tudják fellazitani, ezért kell leválasztani a kdnp-től, Petiék ujabb " okossága"
