Álhírbotrány: a Tisza-adóról akarták elterelni a figyelmet a Szőlő utcai nevelőintézettel kapcsolatos hazugságcunamival

Kiderült: Magyar Péterhez is köthető a Szőlő utcai álhírbotrány főszereplője, Káncz Csaba
Újabb érdekességek láttak napvilágot.
A Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.
Hogyan építette fel a balos sajtó és influenszersereg a Szőlő utcai fakenews-kampányt? Ki kezdte el terjeszteni azt, hogy „Zsolti bácsi”? Miért hallgatták el a rágalmakat cáfoló vizsgálati jelentést? Mi az egész kamucunami mozgatórugója? Ezekről beszélgetett Az Igazság Órája podcastben Pindroch Tamás Szánthó Miklóssal és Kovács Istvánnal.
„A pofám leszakad ebben az egész sztoriban a balos sajtónak meg a baloldali, tiszás propaganda, a magát médiának nevező ügynökhálózatnak a tevékenysége kapcsán, mert egész egyszerűen az a rágalomhadjárat, az a hazugságcunami, amit itt leműveltek, nyilvánvalóan egy okból kifolyólag történt. Az pedig az, hogy
a Tisza-adó elkezdett ráégni Magyar Péterékre, és valamivel rohadt gyorsan el kellett terelni a közbeszédnek az irányát, meg a fókuszát, ezért bedobták ezt a hazugságokból felépített légvárat”
– fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.
A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét.
Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.
Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elárulni. Cselekedte ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket itt olvashatja.
Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott – derítette ki az Ellenpont.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb érdekességek láttak napvilágot.
Az Igazság Órája teljes adását itt tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Purger Tamás