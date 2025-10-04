Ft
10. 04.
szombat
Ukrajna terv orosz-ukrán háború pénz stratégia fegyver Orbán Viktor ellenszer

Orbán Viktor megnevezte a brüsszeli terv ellenszerét: „Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk”

2025. október 04. 07:54

„A brüsszeliek azt hiszik, a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. október 04. 07:54
null

Szombat reggel újabb Facebook-bejegyzéssel érkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint forró ősz előtt állunk. „A brüsszeliek vérszemet kaptak.

Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek.”

Koppenhágában világossá tette, hogy ebből a magyarok nem kérnek – írja. „De világossá kell tegyük újra és újra. Ki kell tartanunk, mert csak így tudunk kimaradni a háborúból.”

A brüsszeliek azt hiszik. a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke. Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk. Aláírásgyűjtésre fel!

– fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

vamonos-4
2025. október 04. 10:02
dehogynem az ne a szad jarjon
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. október 04. 09:43 Szerkesztve
Orbán csak simán értelmes és józan. Számomra az a felfoghatatlan, hogy Európa népessége hogy választhat meg újra és újra ennyire emberiségellenes vezetőket? A környezetszennyezés hatása lenne, hogy ennyire besül a gondolkodás, hogy alig van józan, normális ember? Vagy tényleg a jólét bomlasztja szét az agyat, a gondolkodást, az életképességet, már-már a létfenntartási ösztönt?
Válasz erre
3
0
pollip
2025. október 04. 08:54
Merz és Macron megmondta, hogy minden áron megvédik a liberalizmust! Pedig ez a korszak megbukott! Rengeteg kárt okoztak, amiből elegük van a választóknak! Hajrá Patrióták!
Válasz erre
15
0
polárüveg
2025. október 04. 08:45
Tisztelt Arisztokrata! Szeretnék a soraihoz csatlakozni. Korszakváltásnál, vagy veszélyes időszakban a Gondviselés,- a hívők szerint Isten -, küld nagyformátumú lelkekeket. Akik az adott kor és helyzet igénye szerint pl. hol egy főpap, hol egy politikus, hol egy hadvezér, hol egy költő. Most globális szintre felnőtt államférfiakat ismerhetünk fel ilyen küldöttként. Orbán Viktor is ilyen, akármit is állítanak róla, akik nem tudják őt se felismerni, se elfogadni. És egyre jobban felmérhető, hogy a "küldetése" túlterjed Magyarországon. De ez a magyarságnak a történelem folyamában vitt speciális helyzete miatt alakult így. Ez egy magánvélemény, nem több. Tisztelettel!
Válasz erre
14
0
