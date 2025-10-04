Orbán Viktor megnevezte a brüsszeli terv ellenszerét: „Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk”

Orbán Viktor: Végre nyíltan beszéltek róla, mik Európa háborús céljai (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint a koppenhágai csúcsot „fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben”.
„A brüsszeliek azt hiszik, a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke” – fogalmazott a miniszterelnök.
Szombat reggel újabb Facebook-bejegyzéssel érkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint forró ősz előtt állunk. „A brüsszeliek vérszemet kaptak.
Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek.”
Koppenhágában világossá tette, hogy ebből a magyarok nem kérnek – írja. „De világossá kell tegyük újra és újra. Ki kell tartanunk, mert csak így tudunk kimaradni a háborúból.”
A brüsszeliek azt hiszik. a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke. Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk. Aláírásgyűjtésre fel!”
– fogalmazott a magyar miniszterelnök.
„Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala