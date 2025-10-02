BREAKING: Bejelentette Orbán Viktor az EU-csúcson, aláírásgyűjtést kezdeményez (VIDEÓ)

„Nehéz nem volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű” – kezdte meg Orbán Viktor az EU-csúcson, újságíróknak tartott bejelentését. A magyar miniszterelnök elmondta, lényegében minden javaslat, ami az asztalon volt a csúcson, háborús javaslat. Több pénzt, több fegyvert akarnak adni az ukránoknak háborúra, fel akarják gyorsítani a belépésüket az Európai Unióba.

Elmondta, ő úgy látja, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Szerdán bemutatták a háborús stratégiát azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat.

„Hátborzongató, rossz Magyarországnak, rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy”, ezért a Fidesz-elnökségének azt fogja tanácsolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, „mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala