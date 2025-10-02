Ft
BREAKING: Bejelentette Orbán Viktor az EU-csúcson, aláírásgyűjtést kezdeményez (VIDEÓ)

2025. október 02. 11:46

„Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”

2025. október 02. 11:46
„Nehéz nem volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű” – kezdte meg Orbán Viktor az EU-csúcson, újságíróknak tartott bejelentését. A magyar miniszterelnök elmondta, lényegében minden javaslat, ami az asztalon volt a csúcson, háborús javaslat. Több pénzt, több fegyvert akarnak adni az ukránoknak háborúra, fel akarják gyorsítani a belépésüket az Európai Unióba. 

Elmondta, ő úgy látja, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Szerdán bemutatták a háborús stratégiát azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat.

„Hátborzongató, rossz Magyarországnak, rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy”, ezért a Fidesz-elnökségének azt fogja tanácsolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, „mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.”  

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

tapir32
2025. október 02. 11:58
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
karcos-2
2025. október 02. 11:55
Gyűjtögető életmód
pipa89
2025. október 02. 11:54
Esetleg nem lehetne kinyitni ezt a kérdést, illetve az aláírásgyűjtést a teljes kontinensre? Nincs valamilyen európai, konzervatív NGO, ami bevállalná? Szerintem meg kell fertőznünk őket a béke lehetőségével, vissza kell adni valahogy a participatív döntés jogát.
