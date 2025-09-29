Brüsszel kedvéért nem döntik romba a magyar gazdaságot

Breaking: telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump (VIDEÓ)
Szijjártó Péter azt is elárulta a Mandinernek, miről beszélt a két vezető.
Hazánk nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére.
Hétfő délután az Országgyűlés 117 igen, 30 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Ügyek Bizottsága által benyújtott határozatot, amely Magyarország álláspontját rögzíti az orosz energiahordozókról való leválás kérdésében – számolt be róla a vg.hu
Az Európai Ügyek Bizottsága által beterjesztett határozati javaslat azt vizsgálta, hogy etikailag és jogilag mennyire indokolt elvárni Magyarországtól az orosz energiahordozókról való teljes leválást.
Magyarország ezzel hivatalosan is jelezte, hogy
nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére.
A kormány szerint az azonnali lemondás jelentős gazdasági terheket róna az országra, veszélyeztetve a rezsicsökkentést és az energiaellátás biztonságát. Ugyanakkor a határozat nyitva hagyja az alternatív energiaforrások kiépítésének lehetőségét.
Ahogy a Világgazdaság írja, a döntés várhatóan további diplomáciai vitákat generál majd Brüsszellel és más tagállamokkal, azonban megerősíti a magyar energiabiztonságot. Emiatt várhatóan további támadások érkezhetnek Nyugatról és Ukrajnából is, hiába szolgálja a döntés a magyar gazdasági és biztonsági érdekeket.
Emlékeztetnek, hogy Donald Trump az elmúlt hetekben egyre inkább sürgeti az Európai Uniót, hogy minél hamarabb teljesen váljon le az orosz energiáról, benne az orosz gázról is. Nemrég az amerikai elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktorral, aki elmagyarázta neki, hogy
az orosz energia nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára,
egyúttal pedig arról is tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy mindent megtett az energiaforrások diverzifikálásáért.
