kormány Brüsszel energiabiztonság REPowerEU Szijjártó Péter Európai Unió rendelet

„Kinyírják Magyarország energiabiztonságát” – elérkezett a végső fázisba Brüsszel, térdre kényszerítenék Magyarországot

2025. december 03. 14:43

„Pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.

2025. december 03. 14:43
null

Magyarország meg fogja támadni az orosz energiaimportot ellehetetlenítő REPowerEU-rendeletet az Európai Bíróságon, a nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiaáremelési diktátuma ellen – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európai Unió ezen jogszabály-tervezete betiltaná az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2027-től. 

Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása, végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen.

„A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet” – figyelmeztetett.

„Ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy bizonyos piaci szereplőket és országokat Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe hoznának. Ez azt jelentené, hogy drámai áremelkedés következne be az energiahordozók tekintetében, drámai mértékben nőne meg a magyar családok energiaköltsége. Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak életbe lépése után háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája” – húzta alá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az elmúlt hetekben sikerült mentességet szerezni hazánk részére az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók alól, és sikerült Moszkvában is garantálni a további zavartalan ellátást.

„De pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik. Brüsszel a végső elhatározás fázisában van, hogy kinyírja Magyarország energiabiztonságát, kinyírja a rezsicsökkentést, kiszolgáltatott helyzetbe hozza Magyarországot” – hangsúlyozta.

„Ez a diktátuma Brüsszelnek egy politikai, ideológiai alapon meghozott döntés (…) Ettől a politikai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni Magyarországot, meg kell védeni a magyar gazdaságot és meg kell védeni a magyar családokat. És Magyarország nemzeti kormánya meg is fogja védeni a magyar családokat Brüsszel áremelési diktátumától” – fűzte hozzá.

Majd bejelentette, hogy amint megszavazzák végleges formában a rendeletet, Magyarország azonnal meg fogja azt támadni az Európai Bíróságon, az ehhez szükséges jogi munkát meg is kezdték.

A miniszter három érvet sorakoztatott fel a kereset mögött. Először is, hogy a rendelet teljesen ellentétes az EU alapszerződésével, amely kimondja, hogy az energiapolitika teljes egészében nemzeti hatáskör. A második, hogy az elfogadása „jogi csalással” történt, ugyanis ez egy kereskedelempolitikai köntösbe bújtatott szankciós intézkedés, márpedig utóbbihoz egyhangú szavazásra lett volna szükség minősített többség helyett.

„A harmadik pedig az, hogy az Európai Bizottság a saját hatásvizsgálatával szemben akarja átnyomni ezt a diktátumot, mert még a brüsszeli hatásvizsgálat is világosan rámutat ennek a diktátumnak az elképesztő veszélyeire Közép-Európában” – mondta.

„A jogi munka tehát folyamatosan zajlik.

Amint végső formában elfogadásra kerül Brüsszelben, azonnal megtámadjuk ezt a diktátumot az Európai Bíróságon.

Nem vagyunk egyedül, ugyanis a szlovákok számára is ez a diktátum egy elementáris veszélyt jelent, egy támadás az ő energiabiztonságukkal és gazdaságukkal szemben is, ezért ma erről a kérdésről konzultáltunk a szlovák külügyminiszterrel, aki elmondta, hogy az ő esetükben is a kormány úgy döntött, hogy jogi úton folytatják a diktátum elleni küzdelmet, ezért abban maradtunk, hogy összehangoljuk a folyamatban lévő jogi munkát” – tájékoztatott.

(MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

