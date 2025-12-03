„Kinyírják Magyarország energiabiztonságát” – elérkezett a végső fázisba Brüsszel, térdre kényszerítenék Magyarországot

„A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet” – figyelmeztetett.

„Ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy bizonyos piaci szereplőket és országokat Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe hoznának. Ez azt jelentené, hogy drámai áremelkedés következne be az energiahordozók tekintetében, drámai mértékben nőne meg a magyar családok energiaköltsége. Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak életbe lépése után háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája” – húzta alá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az elmúlt hetekben sikerült mentességet szerezni hazánk részére az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók alól, és sikerült Moszkvában is garantálni a további zavartalan ellátást.

„De pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik. Brüsszel a végső elhatározás fázisában van, hogy kinyírja Magyarország energiabiztonságát, kinyírja a rezsicsökkentést, kiszolgáltatott helyzetbe hozza Magyarországot” – hangsúlyozta.

„Ez a diktátuma Brüsszelnek egy politikai, ideológiai alapon meghozott döntés (…) Ettől a politikai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni Magyarországot, meg kell védeni a magyar gazdaságot és meg kell védeni a magyar családokat. És Magyarország nemzeti kormánya meg is fogja védeni a magyar családokat Brüsszel áremelési diktátumától” – fűzte hozzá.