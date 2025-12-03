Ft
12. 03.
szerda
háború Európa Marko Rutte NATO orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Megfagyott a levegő Brüsszelben: Szijjártó megérkezett és felfedte a tétet

2025. december 03. 11:20

Négy évvel ezelőtt fontos döntést hozott a NATO. Ma ezt kell megvédeni a magyar külügyminiszter szerint.

2025. december 03. 11:20
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy a NATO-főtitkár, Marko Rutte szerint a szövetségnek biztosítania kell, hogy a béketárgyalások során a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen. A holland politikus az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette.

„Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az.

A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése”

– írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legfrissebb Facebook-posztjában. A magyar tárcavezető szerdán Brüsszelben részt vesz a NATO külügyminisztereinek ülésén.

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

auditorium
•••
2025. december 03. 12:23 Szerkesztve
Micsoda cim: "Megfagyott a levegő Brüsszelben mert Szijj. felfedte a tétet." Még nem fedte fel, tehát a levegő még nem fagyhatott meg. Egyébként a magyar Külügyminiszternek IGAZA VAN és remélhetőleg lesz alkalma felfedni a többi 26 külügyminiszternek álláspontját, azaz szóhoz juthat ő is.
google-2
2025. december 03. 12:16
Hajrá, Péter! Igen a békekötésre, NEM a háborúra!
Nasi12
2025. december 03. 11:57
Abszolut igaza van. Kár, hogy nem nagy ott a sulyunk. A natotagság fel sem nerült amig ifjabb lüke Bush be nem eröltette Bukarestben anno. Megoldaná a problémát, a világét is, ha amerika kilépne.
soma100
2025. december 03. 11:33
A teljes nyugati"elit" szereptévesztésben van! A NATO védelmi szervezet,Ukrajna nem tagja a NATO-nak és nem is lesz, a szervezet nem áll háborúban Oroszországgal. Ukrajna nem EU tag, semmi köze az EU-nak az orosz-ukrán háborúhoz. Ezeknek teljesen elment az eszük, de azt hiszem, hogy olyan gazdasági , anyagi hasznuk van az egész háborún, hogy megéri hülyének tettetni magukat.
