Megfagyott a levegő Brüsszelben: Szijjártó megérkezett és felfedte a tétet

NATO-főtitkár: Ezt muszáj megtenni, mielőtt Zelenszkij tárgyalóasztalhoz ül
„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott Mark Rutte.
Négy évvel ezelőtt fontos döntést hozott a NATO. Ma ezt kell megvédeni a magyar külügyminiszter szerint.
A Mandiner beszámolt róla, hogy a NATO-főtitkár, Marko Rutte szerint a szövetségnek biztosítania kell, hogy a béketárgyalások során a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen. A holland politikus az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott Mark Rutte.
„Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az.
A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése”
– írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legfrissebb Facebook-posztjában. A magyar tárcavezető szerdán Brüsszelben részt vesz a NATO külügyminisztereinek ülésén.
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala