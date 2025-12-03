Ft
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország békefolyamat érdek Mark Rutte

NATO-főtitkár: Ezt muszáj megtenni, mielőtt Zelenszkij tárgyalóasztalhoz ül

2025. december 03. 10:15

„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott Mark Rutte.

2025. december 03. 10:15
null

Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból.

Biztosítanunk kell, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a harc folytatásához, az oroszok elleni küzdelemhez és az ellenálláshoz”

– fogalmazott. Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek „létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében”.

A NATO-főtitkár a Kremlben kedden kezdődött, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai-orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot. 

Csak az Egyesült Államok volt képes erre Trump elnök vezetésével”

– jelentette ki.

Hangsúlyozta: a békefolyamat immár zajlik, és remélhetőleg eredményekhez vezet. Ha a folyamat túl sokáig tart, vagy mégsem vezet eredményre, akkor biztosítani kell, hogy Oroszország megértse: Ukrajna támogatása folytatódni fog, valamint annak szavatolása, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködésében megvalósuló szankciók a lehető legnagyobb hatást gyakoroljanak az orosz gazdaságra.

„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott a NATO-főtitkár.

(MTI)

Fotó: DANIEL PETER / AFP

Mich99
2025. december 03. 12:23
A NATO főbuzija "tudja", hogyan kell legyőzni Oroszországot...
egonsamu-2
2025. december 03. 12:21
Agyhalott föbuzi intellektuálisan akar Putyin ellen fellépni. Az év legrosszabb vicce....
5m007h 0p3ra70r
2025. december 03. 12:17
>>„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott Mark Rutte.<< Úgy is nevezik: A Putyin Kalkulátor Terv
statiszta
2025. december 03. 12:16
"megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait" Kis lépésekkel Rutte elvtárs! Előbb a fejedből lássál ki!
