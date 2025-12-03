NATO-főtitkár: Ezt muszáj megtenni, mielőtt Zelenszkij tárgyalóasztalhoz ül

Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból.