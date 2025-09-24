Ft
Szergej Lavrov Donald Trump Szijjártó Péter Orbán Viktor

Breaking: telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 22:08

Szijjártó Péter azt is elárulta a Mandinernek, miről beszélt a két vezető.

2025. szeptember 24. 22:08
null

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – tudtuk meg Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztertől New Yorkban. A beszélgetés tartalmáról, illetve a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott kétoldalú találkozóról kérdeztük a minisztert:

Ismert: kedden Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 13 komment

pandalala
2025. szeptember 24. 22:41
áááá, csak én tudom a tuttit .... :-) arról volt szó, h Mo. vesz tankerhajót, és olcsó olajat fog szállítani az USA-nak!! .... ;-)))
massivement5
2025. szeptember 24. 22:38
A csuthy orkszoponcz megkapta a lebaszást, mehet vissza a karmelitába kovászos uborkát sétáltatni :DDD
salátás
2025. szeptember 24. 22:34
vamonos-4 2025. szeptember 24. 22:23 ------- szegény kommentszolga, még legalább másfél óráig kell szopnod azért a minimálbérért. anyád milyen büszke lehet a kicsi szarjára :)))))
titi77
2025. szeptember 24. 22:33
a poloska vajon kivel egyeztet? a "gps eltérített ursulával" a "drogos vonatosokkal" vagy a zöld manóval?
