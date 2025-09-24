Breaking: telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump (VIDEÓ)

Egyértelmű üzenetet küldött a miniszter: „Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében”
„A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter azt is elárulta a Mandinernek, miről beszélt a két vezető.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – tudtuk meg Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztertől New Yorkban. A beszélgetés tartalmáról, illetve a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott kétoldalú találkozóról kérdeztük a minisztert:
Ismert: kedden Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.
Ezt is ajánljuk a témában
„A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán