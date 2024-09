10 technológia, amely gyökerestül forgatja fel a zöldautózást és a megújulók világát

Az elektromos autók kiválóan használhatók otthoni energiatárolásra és -visszatáplálásra áramszünet vagy központi áramhiány esetén. Továbbá megoldódni látszik az e-autók közvetlen napelemről való töltése is. Ezek a fejlesztések – túlzás nélkül – újabb forradalmat hoznak. Azaz pár éven belül érkezik az energiatárolás új korszaka.

Az elmúlt években végre egyre több startup és nagyvállalat fejleszt megoldásokat arra, hogy a napenergiát közvetlenül az elektromos autók hatalmas kapacitású akkumulátoraiba vezessék. Ezen technológiák terjedése jelentős változásokat hozhat mind az energiatermelésben, mind a -fogyasztásban, hiszen például az irodaházak, a kereskedelmi központok, a turisztikai létesítmények vagy a vállalati elektromosautó-flották számára vonzó lehetőségként jelenik meg az, hogy a saját napenergia-termelésükkel láthassák el az alkalmazottak, az ügyfelek vagy a vásárlók járműveit. A technológiai verseny élesedik, hiszen egyetlen területen belül is számos megoldás születik, némiképp eltérő megközelítések és innovációk révén. Ez a technológiai sokszínűség lehetőséget teremt arra, hogy különböző igények és környezeti feltételek mellett is működőképes és hatékony megoldások szülessenek.

Mi is az a kétirányú töltés?

Kétirányú elektromosautó (EV)-töltők és a hálózatokra kapcsolódni képes e-autók (V2X technológia) az idén végre nemcsak ígéretként, nem csupán a zöldkiállításokon, de immár a kereskedelemben is lassan megjelennek. Az elmúlt években sok szó esett már azokról az eszközökről (tehát autókról és töltőkről egyaránt), amelyek nemcsak tölteni képesek az elektromos autókat, hanem a bennük tárolt energiát vissza is tudják juttatni az otthoni vagy a helyi elektromos hálózatba, ahogyan a napelemek is képesek erre.

Bár eddig kevés ilyen termék volt elérhető, ez most változik. Tucatnyi cég fejleszt a területen. Nemrég a Delta Electronics, a Fermata Energy és a Siemens már megszerezte az úgynevezett UL 9741 tanúsítványt, amely a kétirányú töltőkre vonatkozik. További vállalatok, mint az Enphase, a SolarEdge, a Wallbox és a GM Energy az idén tervezik piacra dobni saját kétirányú töltőiket. Sőt, egy startup most újabb befektetést kapott, amellyel ügyfelek tízezreit szólítja meg egy olyan megoldással, amely minimális veszteséggel képes a napelem áramát közvetlenül az e-autóba tölteni. Ez azért lényeges, mert mindeddig – a világ legtöbb szegletében –

a napelemekről a helyi hálózatba folyik az áram egy kétirányú villanyórán keresztül, és a legnagyobb energiafalókat, az e-autókat is a központi hálózatból töltjük újra. Méghozzá mindig, akármennyi áramot is termel éppen a napelemünk,

ez pedig nemcsak felesleges bonyolítása a dolgoknak, de konverziós veszteségeket is okoz. Továbbá, ha már nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor az e-autókban tárolt, egy háznak több napra elegendő energia nem nyerhető ki, az otthonok mindig a hálózatról kapnak áramot, akkor is, ha a garázsban 70-100 százalékra töltött, hatalmas energiákat tároló autó vagy autók állnak – ez a „dogma” változhat most meg a kétirányú töltők és az autók visszatáplálási lehetőségeinek megjelenésével.