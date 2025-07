Deutsch Tamás: Büszke vagyok rá, ha populistának és nacionalistának neveznek

Szerintem a világban gyökeres hatalmi és politikai átrendeződés zajlik, hadd nevezzem ezt patrióta fordulatnak, ennek európai lába a Patrióták megalakulása – kezdte Deutsch Tamás Tusványoson, szerda délelőtt a Patrióták EP-pártcsalád első évéről szóló panelbeszélgetést, melyen rajta kívül Lakó Anna, az Alapjogokért Központ nemzetközi koordinátora, Lorenzo Bernasconi, az olasz Macchiavelli Intézet vezető kutatója és Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet vezető elemzője vett részt. A moderátor Szalai Benedek volt.

Deutsch úgy folytatta: különös jelentősége van, hogy korábbi jobboldali frakciókhoz képest a harmadik legnagyobb frakció jött létre, 14 ország pártdelegációja csatlakozott hozzá, 85 képviselője van, és reális esélye van megduplázni a létszámát a következő választásokon. Az előző negyedszázadban monolit hatalmi rendszert építettek ki Brüsszelben, mindenki ugyanazt gondolta, a hittételeket Brüsszel mondta meg, azokat szervilisen vissza kellett mondani, ha nem teszed ezt, Európa-ellenes szélsőségesnek számítasz, aki demokráciaellenes. Ehhez képest ez a rendszer most töredezik. A többség még háborúpárti, mi ellene vagyunk, ellenezzük a bevándorlást, a gendert. Őszerintük minél több jogkört el kell venni a tagállamoktól,

mi viszont a birodalmi Európa helyett a hagyományos nemzetek Európája elképzelését képviseljük,

amire húszmillió ember szavazott – fejtette ki a politikus

Rosonczy-Kovács Mihály úgy folytatta: a többi ország patrióta erőinek is adott lehetőséget a Patrióták, hogy belelásson a Fidesz sikerének titkaiba. A Fidesz Magyarországon már kiszabadította a demokrácia és az európaiság fogalmát is a liberálisok fogságából. Ez a folyamat emelkedik európai szintre, a hazafiság exportját lehet megvalósítani politikai eszközökkel. A Fidesz Európa legsikeresebb pártja, és Patriótákhoz csatlakozott pártok ettől a párttól leshetik el a politikacsinálás csínját-bínját.

A Lega és a Fidesz közös pontja, hogy hosszú kormányzati tapasztalatuk van – mondta Bernasconi. – Meg kell mutatnunk, hogy a pártjaink valóban tudnak vezetni egy országot, és alternatívát tudnak nyújtani. A baloldaliak szerint nincs alternatívája a bevándorlásnak, a kultúránk elwoke-osításnak. De Lengyelország, Magyarország és Olaszország megmutatta, hogy ez tud működni. Az olasz gazdaság számai javulnak. A nemzetek különböznek, és joguk van megtalálni a saját fejlődési útjukat, a saját módjukon építeni a jövőjüket.

Lakó Anna kifejtette: egy éve létezik a Patrióták, de a megalakulásában évek munkája van benne. Az EPP balra tolódása miatt kellett új utakat keresni, érződött, hogy el fog fogyni alólunk a talaj, és meg kell szerveznünk saját magunkat. A baloldalhoz képest száz éves lemaradásunk van a hálózatosodásban.

Nekünk, nemzetieknek plusz erőfeszítés nemzetközi hálózatokban gondolkodni, és ha nemzetközi szinten szervezkedünk, azt is nemzeti érdekből tesszük.

Ezügyben sokat tesz az Alapjogokért Központ által Budapesten szervezett CPAC. Először informális módon találtuk meg a kapcsolatokat, aztán formális módon is megvalósult az együttműködés, ez a Patrióták. Az EP jobboldala nem monolit, ott vannak a Szuverenisták és az ECR frakciója, de a Patrióták a legnagyobb – mutatott rá a nemzetközi koordinátor.

Deutsch azonban éles kritikával illette a szerinte jószándéktól vezérelt, de téves szóhasználatot, hogy a patrióta gondolatot exportálnánk. Ez szerinte önellentmondás, a patrióta gondolatot nem lehet exportálni. Egy dolgot lehet csinálni: a különböző népekben meglévő patrióta elszántságot, akaratot fel lehet erősíteni. Hozzátette: az amerikai liberális kormányok demokráciaexportja meglehetősen gonosz dolog volt, az amerikai vélemények rákényszerítését jelentette más országokra.

A Fidesz végképp nem akar fideszes megoldásokat exportálni, és rengeteg dolgot tanul olasz, lengyel és más barátaitól.

Deutsch megjegyezte: nem érdemes kishitűnek lennünk a hálózatosodás szempontjából. A liberális világ nemzetközi hálózata nem önszerveződő együttműködés volt, hanem a nemzetközi térben megfogalmazott gondolat ráerőltetése volt másokra. A Komintern nemzetközi hálózat volt, de nem volt meg a szabad egyet nem értés joga a tagok számára. Az parancsuralmi rendszer volt, a mienk önszerveződő együttműködés. A Néppárt és a szocialisták viszont parancsuralmi rendszert csinálnak, és eldöntik központilag, hogy szerintük mi lesz jó a lengyeleknek, a magyaroknak.

Lakó Anna hangsúlyozta: már régen rossz, ha egy nemzetbe a patriotizmust kívülről kell beleplántálni. Mi megvárjuk, amíg kérik a receptet, akár a családpolitika, akár a globalista NGO-k kivédésére vonatkozó szabályairól beszélünk, vagy valami másról. A patrióta szövetségeseink gyorsan erősödnek odahaza. Nem mi exportálunk, ők próbálnak lesni.

Lakó Anna, az Alapjogokért Központ nemzetközi koordinátora. Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Rosonczy-Kovács Mihály arra is rámutatott: a parancsuralmi, felülről szerveződő rendszer sokkal drágább, mi idegrendszerszerűen szerveződünk. Ezek organikus kapcsolatok, és nem kötelező egyetértenünk. Ezért aztán sokkal kisebb erőforrásból sokkal hatékonyabban lehet működnie a nemzeti erőknek.

Bernasconi hangsúlyozta az EU-val kapcsolatban, hogy a rendszer szó szerint úgy épül fel, hogy megállítsa a Patriótákat. Mint mondta: 2azt mondják, populisták vagyunk, amit annyira nem szeretek. Én jobban megbízok európaiak millióiban, mint egy szűk elitklubban. Ez a demokrácia maga. Ma ha nem vagy genderpárti, akkor a bizottság szerint áthágod a jogállami normákat. A szavak jelentésének eme kiforgatása Orwellre emlékeztet engem.”

Deutsch leszögezte:

„én büszke vagyok arra, ha populista és nacionalista politikusnak minősítenek. Milyen legyen egy politikus, ha nem a népet akarja képviselni?

Elegem van abból a hozzáállásból, ami az emberek és népek véleményét figyelmen kívül akarja hagyni. A nép, a nemzet választ meg minket. Egészen abszurd az a politikai akaratképzés, ami a globalistáknál zajlik. Ott a nemzeti álláspontok feletti, a sztratoszférában létező ’összeurópai álláspontokat’ ütköztetnek. Az ilyen ügyek döntő többsége olyan, hogy semmi köze hozzá az EU-nak, mivel tagállami hatáskör az alapszerződés írott rendelkezéseinek értelmében.”

Megjegyezte azt is: a három jobboldali EP-frakció között van egy természetes együttműködés a frakcióvezetések és parlamenti bizottságok szintjén, „egyeztetünk az ECR-es és a szuverenista képviselőkkel.

Mi, normálisak megnézzük, van-e közös álláspontok, és így próbálunk a nemnormálisakhoz viszonyulni.”

A fideszes delegációvezető úgy látja, hogy az Európai Néppárt (EPP) az európai politika legnagyobb sviháksága. Mint a válogatott mérkőzések előtt, a szurkolók a nemzeti színeket az arcukra festik. Ők felfestik arcukra a jobboldali színeket, majd a megkapott szavazatokat átviszik baloldalra. Szerinte az EPP előbb vagy utóbb véget fog érni, mert ezt a svihákságot sokáig nem lehet csinálni. A Néppártban még ott vergődő, de ezzel egyet nem értő politikai alakulatok idővel a Patriótákhoz csatlakoznak.

Lorenzo Bernasconi, az olasz Macchiavelli Intézet vezető kutatója és Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. Fotó: Mandiner/Vékás Albert

A Nézőpont vezető elemzője hangsúlyozta: egészen elképesztő a jogállamisági szabályok szempontjából, hogy a Patrióták nem kaptak meg olyan pozíciókat az EP-ben, amelyek járnának nekik. A Patrióták a józan észt képviselik, időnként hatnak a többi pártra is. Nemzeti szinteken is komoly eredményt hoz ez: Lengyelországban Karol Nawrocki győzelmének a legfontosabb eleme a harmadik jelölt magatartása volt, hogy beáll-e Nawrocki mögé vagy sem, és saját patriótás képviselője helyezett rá nyomást, hogy álljon be a végül győztes elnökjelölt mögé.

Lakó Anna úgy fogalmazott: az együttműködés értékek és politikák mentén természetes, de egyes tényezők tudják ezt akadályozni, például hogy szövetségeseink fogva vannak a hazai politikában, mint az Afd vagy a Fratelli. De a Patrióták ott van mögöttük, és felerősíti a befolyásukat, ami miatt a kisebb tagpártok bátrabbak lettek az otthoni politikában.

A Macchiavelli Intézet munkatársa kifejtette: az olyan jogi eljárásokkal, mint ami Le Pen ellen zajlik Franciaországban agy Matteo Salvini ellen Olaszországban, „meg akarnak félemlíteni minket”. Sajnos egyes tagállamokban a bíróságok nagyon át vannak politizálva. Bármikor Orbán csinál valamit, a baloldaliak EP-s vitákat kezdeményeznek és témát csinálnak belőle. „Ellenfeleink globális szinten cselekszenek, ezt kell tennünk nekünk is, mert egyenként nehéz ellenállni.” Ami Tusk alatt Lengyelországban történik, az szégyen, az szörnyű. Ursula von der Leyen mindig hangos az emberi jogokkal kapcsolatban, de nem érdekli a lengyel polgárok és politikusok jogai, az, hogy Tuskék nem tartják be a jogállami szabályokat. „Támogatnunk kell szövetségeseink harcait a saját hazájukban” – mondta Bernasconi.

Deutsch úgy látja:

az EP baloldala hatalmi pozíciójával visszaélve, jogi köntösbe öltöztetett módon hosszú időre vagy örökre ki akarja iktatni patrióta riválisait a politikai térből, „ki akarja csinálni őket”.

A politikai riválist fizikai értelemben is ki lehet iktatni. Trump ellen volt egy sikertelen merénylet. A politikus megjegyezte: nem létezik, hogy ha egy jobboldali erő kormányra kerül, akkor mindig kiderül róla, hogy korrupt. Ha globalista erők kerülnek hatalomra, azok mindig rendkívüli jogrendet vezetnek be, például korrupcióellenes ügyészi szervezeteket hoznak létre, melyek működése politikailag motivált. Magyar Péter vagyonvisszaszerzési vésztörvényszéket hozna létre a soha be nem következő tiszás győzelem esetén. Romániában az a Laura Codruta-Kövesi asszony volt a korrupciós szervezet elnöke, aki az RMDSZ-es politikusok ellen indított politikailag motivált eljárásokat, és most ő vezeti az Európai Ügyészséget, és ezt támogatja Magyar Pétert. A kommunista hatalomátvétel után a legkisebb emberig elment a politikai boszorkányüldözés. Amit a globalista világ csinál, az a totalitárius rendszerek hétköznapi hatalomgyakorlási eszközeit hozza vissza, a vélt politikai riválisokkal szemben. A jogállam kifejezést a németek találták ki, akik utálják az angolokat, akik joguralmat mondanak. Ennek ellentétpárja a hatalommal visszaélő ember önkénye. A joguralom legalapvetőbb eszméjét mellőzik az EU-s vezetők politikai alapon. Lengyelországban von der Leyennek szimpatikus vezető van hatalmon, Tusk bármit csinálhat önkényesen, kapja az EU-s pénzeket. Pedig Spanyolországban és Lengyelországban tiporják leginkább ma a joguralmat. Magyarországon nincs baj a joguralommal, mi mégsem kapunk pénzeket – zárult Deutsch Tamás gondolataival a panelbeszélgetés.