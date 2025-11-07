Trump dörzsölheti a tenyerét: veszélyben Machado Nobel-békedíja

A hirtelen és nagy tétű fogadások mintázata tipikusan belső információs visszaélésre utal, amit a hatóságok „nemzetbiztonsági veszélynek” minősítettek, mivel külföldi hírszerzés is érdeklődhetett.

A norvég hatóságok célja a vizsgálattal a Nobel-békedíj hitelességének helyreállítása. Machado érdemeit a botrány nem kérdőjelezi meg, de a kiszivárgás lehetősége rávilágít a kulturális és politikai eseményeket érintő digitális információs korszak új kihívásaira.

Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP