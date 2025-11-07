Ft
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Machado Nobel-békedíja botrány

Trump dörzsölheti a tenyerét: veszélyben Machado Nobel-békedíja

2025. november 07. 07:42

A Norvég Nobel belső információszivárgás és külső hírszerzési műveletre hivatkozva vizsgálja a venezuelai ellenzéki vezető győzelmét.

2025. november 07. 07:42
null

A 2025-ös Nobel-békedíj körüli gyanús események miatt a norvég titkosszolgálat nyomozást indított – írta az Euronews.

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kitüntetését politikai és emberi jogi tevékenysége miatt ítélték oda, ám a díj bejelentése előtt szokatlan fogadási hullámot észleltek, különösen a kriptoalapú Polymarket platformon.

Machado győzelmi esélyei hirtelen a marginális néhány százalékról 40 fölé emelkedtek, miközben a szakértők korábban más jelölteket favorizáltak.

 A Norvég Nobel Intézet ezért vizsgálja, történt-e belső információszivárgás, esetleg külső hírszerzési művelet.

A vizsgálat kiterjedhet arra is, hogy Machado vagy közvetlen köre tudatában volt-e a döntésnek, és valaki a díj nyilvánosságra kerülése előtt üzleti hasznot próbált-e húzni. A Nobel-bizottság a díjazottat általában csak néhány órával a bejelentés előtt értesíti, szigorú titoktartás mellett.

A hirtelen és nagy tétű fogadások mintázata tipikusan belső információs visszaélésre utal, amit a hatóságok „nemzetbiztonsági veszélynek” minősítettek, mivel külföldi hírszerzés is érdeklődhetett.

A norvég hatóságok célja a vizsgálattal a Nobel-békedíj hitelességének helyreállítása. Machado érdemeit a botrány nem kérdőjelezi meg, de a kiszivárgás lehetősége rávilágít a kulturális és politikai eseményeket érintő digitális információs korszak új kihívásaira.

Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP

