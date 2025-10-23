„Abban viszont nagyon is igaza van Károlyi Csabának, hogy a nemzet, a haza, vagy az aktuális kormányunk ostorozása, a vita, az önmarcangolás, az önirónia »a magyar szellemi élet nagy hagyománya«, s teljesen természetes, ahogyan a »nagyjaink kritizálják, bírálják az országot, a politikáját, a társadalmát, a kultúráját – Ady Endrétől József Attiláig«.

Persze különbséget lehet tenni az ízléses és ízléstelen, a hiteles és a hiteltelen kritikák között.

Az általam rajongásig szeretett Adyhoz képest az mindenképpen új »minőség« a magyar művészeti életben, ahogy egyesek a hazájukat és Magyarország kormányát nem a saját nemzeti közösségünkön belül, szellemi életünk legitim fórumain, s nem is a saját anyanyelvünkön gyalázzák, hanem idegen nyelven, külföldi fórumokon, leplezetlenül a fényesen csillogó elismerések reményében.