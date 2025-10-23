Képzeljük el, hogy milyen lett volna, ha Kapu Tibor az űrből bejelentkezve a CNN vagy a FAZ kedvéért egy vaskosat diktatúrázott volna, amint azt egyes filmrendezők, karmesterek vagy éppen írók ezt rendre megteszik, de csak azóta, amióta nálunk nincs diktatúra, hanem szabadon lehet bárkit (akár Orbán Viktort is) lediktátorozni.
Miközben igaza van abban Károlyinak, hogy »az írók azért írnak regényeket, hogy bonyolultan fogalmazzák meg, ami körülveszi őket, az interjú nem enged meg ugyanakkora komplexitás«, aközben igenis lehet úgy egyszerűsíteni, redukálni, sőt bombasztikus mondatokat mondani, hogy azokról senkinek se jusson eszébe az, hogy a megfogalmazója megveti a saját hazáját és nemzetét.”
