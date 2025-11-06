Ft
tagfelvétel Magyarország Ukrajna Európai Unió

Nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen és bűntársai nagy erőkkel dolgoznak a nemzeti kormány eltávolításán

2025. november 06. 07:30

Ukrajna egy háborús ország, nincs helye az unióban. Hiába írnak hazug jelentéseket Brüsszelben.

2025. november 06. 07:30
Németh Balázs
Németh Balázs
„Köszi, Ursula! Köszi, Brüsszel! Csodás munkát végeztek! Napok óta olvasom az uniós jelentésekben, hogy Ukrajnában szinte minden tökély! Megérdemlik, hogy EU-tagok legyenek! 

A háború ellenére óóóriási léptekkel süvít előre az ország a csatlakozás útján. Fannntasztikus, hogy milyen sebességgel haladnak a reformok. Szinte minden területen ledolgozták a lemaradást: jogállamiság, igazságszolgáltatás, piaci viszonyok, nemzeti kisebbségek védelme… 

Háború ide vagy oda, Zelenszkij egy csoda! Már holnap fel kell venni őket az Európai Unióba! Aha. Ezzel szemben a valóság:

  • Egy magyar nemzetiségű, ukrán-magyar kettős állampolgárságú ügyvédnek a napokban a határsorompót áttörve kellett Magyarországra menekülnie Kárpátaljáról. Erőszakkal akarták elvinni a frontra. A kényszersorozás egyik oka – elmondása szerint –, hogy vitás ügye van a hatalom embereivel, és így próbálták volna félre állítani. 
  • Közben négy magyar nemzetiségű egyetemistát jogellenesen, több mint 24 órára fogva tartottak a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon. A négy hallgató mindegyike mentesítve van a sorozás alól, de ez nem érdekelte az ukrán sorozóbrigádot. (Csütörtök estére az egyetemistákat végül elengedték.)

Ukrajna egy háborús ország, nincs helye az unióban. Hiába írnak hazug jelentéseket Brüsszelben. A csatlakozás egyetlen gátja a magyar kormány. Nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen és bűntársai nagy erőkkel dolgoznak a nemzeti kormány eltávolításán.

Magyar Péter bábkormánya azonnal szabad utat adna az ukrán csatlakozásnak. Ezt kell megakadályoznunk.”

vakiki
2025. november 06. 08:01
Nincs is háború ukrajnában! Minden szép és jó.
Bastyaelvtars
2025. november 06. 07:54 Szerkesztve
Ursula von d. Leyennek mar bűntsrsai is vannak? Hát már itt tartunk?:))) vmikor még 4 gyermekes keresztény edesanyának hívtátok amikor orbán es Macron együtt őt jelölték elnöknek:))) Csak hogy ne Weber legyen... Egyébként meg hagyjuk már ezt a kényszersorozas-szöveget! Ukrajnában nincs kényszersorozas, bazmeg. A kényszersorozás azt jelenti hogy egy megszálló hatalom a helyi férfiakat besorozza a saját hadseregebe. Ilyen volt pl mikor a nácik a megszállás alatt elvitték a magyarországi svabokat es besorozták a német seregbe. Vagy ha a ruszkik megszállják Ukrajnát es ukrán fiatalokkal töltenék fel az orosz hadsereget. De az nem kenyszersorozás basszátok meg ha általános mozgósítas, háború idején az ukrán allam a saját allampolgarait besorozza. Bárhol a világon kötelező ekkor bevonulni annak akit behívnak, bűncselekmény megszökni, Mo.on is hosszú évekre lesittelnék itt bármelyik "igazmagyar" vérbirkát ha elkapnák miközben kényszersorozasrol sivalkodik dezertalas közben...
londonbaby
2025. november 06. 07:44
még az osztrák monarchiából visszamaradt DNS-ű beltenyésztett agyroggyant korcs náci picsa !!,.. aki világhatalomra akar törni. ezzel a nyamvadt törpe csivavával az élen !! jól fogtok kinézni mindketten az akasztófán.. hacsak az a nyeszlett törpe a brüsszel kurva ígéretei miatt nem húzza ki a beleit a határig.. mert szart se fog kapni a tetves náci patkány !!!
