Kijózanító pofonba szaladt bele Zelenszkij: kimondták a könyörtelen igazságot az uniós tagállamban
Nem, nem Magyarországon.
Ukrajna egy háborús ország, nincs helye az unióban. Hiába írnak hazug jelentéseket Brüsszelben.
„Köszi, Ursula! Köszi, Brüsszel! Csodás munkát végeztek! Napok óta olvasom az uniós jelentésekben, hogy Ukrajnában szinte minden tökély! Megérdemlik, hogy EU-tagok legyenek!
A háború ellenére óóóriási léptekkel süvít előre az ország a csatlakozás útján. Fannntasztikus, hogy milyen sebességgel haladnak a reformok. Szinte minden területen ledolgozták a lemaradást: jogállamiság, igazságszolgáltatás, piaci viszonyok, nemzeti kisebbségek védelme…
Háború ide vagy oda, Zelenszkij egy csoda! Már holnap fel kell venni őket az Európai Unióba! Aha. Ezzel szemben a valóság:
Ukrajna egy háborús ország, nincs helye az unióban. Hiába írnak hazug jelentéseket Brüsszelben. A csatlakozás egyetlen gátja a magyar kormány. Nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen és bűntársai nagy erőkkel dolgoznak a nemzeti kormány eltávolításán.
Magyar Péter bábkormánya azonnal szabad utat adna az ukrán csatlakozásnak. Ezt kell megakadályoznunk.”
