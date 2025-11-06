„Köszi, Ursula! Köszi, Brüsszel! Csodás munkát végeztek! Napok óta olvasom az uniós jelentésekben, hogy Ukrajnában szinte minden tökély! Megérdemlik, hogy EU-tagok legyenek!

A háború ellenére óóóriási léptekkel süvít előre az ország a csatlakozás útján. Fannntasztikus, hogy milyen sebességgel haladnak a reformok. Szinte minden területen ledolgozták a lemaradást: jogállamiság, igazságszolgáltatás, piaci viszonyok, nemzeti kisebbségek védelme…

Háború ide vagy oda, Zelenszkij egy csoda! Már holnap fel kell venni őket az Európai Unióba! Aha. Ezzel szemben a valóság:

Egy magyar nemzetiségű, ukrán-magyar kettős állampolgárságú ügyvédnek a napokban a határsorompót áttörve kellett Magyarországra menekülnie Kárpátaljáról. Erőszakkal akarták elvinni a frontra. A kényszersorozás egyik oka – elmondása szerint –, hogy vitás ügye van a hatalom embereivel, és így próbálták volna félre állítani.

Közben négy magyar nemzetiségű egyetemistát jogellenesen, több mint 24 órára fogva tartottak a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon. A négy hallgató mindegyike mentesítve van a sorozás alól, de ez nem érdekelte az ukrán sorozóbrigádot. (Csütörtök estére az egyetemistákat végül elengedték.)

Ukrajna egy háborús ország, nincs helye az unióban. Hiába írnak hazug jelentéseket Brüsszelben. A csatlakozás egyetlen gátja a magyar kormány. Nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen és bűntársai nagy erőkkel dolgoznak a nemzeti kormány eltávolításán.