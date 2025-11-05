Kijózanító pofonba szaladt bele Zelenszkij: kimondták a könyörtelen igazságot az uniós tagállamban

Csoda történt az Európai Unióban: ebben az országban szinte szóról szóra átvették Orbán programját
A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, valamint a szigorúbb migrációs politika is.
Nem, nem Magyarországon.
Csehország az ukrajnai háború kezdete óta Ukrajna egyik legnagyobb európai támogatója volt, most viszont az új kormány teljesen átalakíthatja külpolitikáját – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.
A leendő miniszterelnök, Andrej Babis koalíciója ugyanis olyan politikusokat is bevonna a kormányba, akik a katonai segítség csökkentését, ezzel együtt pedig a diplomácia előtérbe helyezését szorgalmazzák.
A legnagyobb változás viszont az Ukrajnába szállított fegyvereket érintené.
A legjelentősebb változást a külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek, a jobboldali Motoristák párt egykori EP-képviselője hozhatja, aki már az első nemzetközi interjújában is a háborúval kapcsolatos politikai irányváltást vetítette előre. Turek a Politicónak nyíltan kijelentette: az új kormány „fenntartja NATO-kötelezettségeit és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot”, ugyanakkor
a jövőben a katonai támogatás helyett inkább humanitárius segítségre és diplomáciai megoldásokra helyezné a hangsúlyt.
Meglátása szerint a cél „nem a frontvonal meghosszabbítása, hanem a háború befejezésének előmozdítása”, miközben Csehország saját biztonsági érdekeit helyezi előtérbe. Ez pedig azt jelenti, hogy Turek egyértelműen a magyar külpolitikai vonalhoz közelítő álláspontot képvisel, hiszen Magyarország is a békepárti irányvonalat hirdeti.
