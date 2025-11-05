Ft
11. 05.
szerda
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Filip Turek Magyarország béke Andrej Babis orosz-ukrán háború Csehország

Kijózanító pofonba szaladt bele Zelenszkij: kimondták a könyörtelen igazságot az uniós tagállamban

2025. november 05. 22:13

Nem, nem Magyarországon.

2025. november 05. 22:13
null

Csehország az ukrajnai háború kezdete óta Ukrajna egyik legnagyobb európai támogatója volt, most viszont az új kormány teljesen átalakíthatja külpolitikáját – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

A leendő miniszterelnök, Andrej Babis koalíciója ugyanis olyan politikusokat is bevonna a kormányba, akik a katonai segítség csökkentését, ezzel együtt pedig a diplomácia előtérbe helyezését szorgalmazzák.

A legnagyobb változás viszont az Ukrajnába szállított fegyvereket érintené.

Búcsú a fegyverektől

A legjelentősebb változást a külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek, a jobboldali Motoristák párt egykori EP-képviselője hozhatja, aki már az első nemzetközi interjújában is a háborúval kapcsolatos politikai irányváltást vetítette előre. Turek a Politicónak nyíltan kijelentette: az új kormány „fenntartja NATO-kötelezettségeit és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot”, ugyanakkor

a jövőben a katonai támogatás helyett inkább humanitárius segítségre és diplomáciai megoldásokra helyezné a hangsúlyt.

Meglátása szerint a cél „nem a frontvonal meghosszabbítása, hanem a háború befejezésének előmozdítása”, miközben Csehország saját biztonsági érdekeit helyezi előtérbe. Ez pedig azt jelenti, hogy Turek egyértelműen a magyar külpolitikai vonalhoz közelítő álláspontot képvisel, hiszen Magyarország is a békepárti irányvonalat hirdeti.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

londonbaby
2025. november 05. 22:44
ukrajnának ezzel gyakorlatilag vége is.. viszont amit össze vissza ígérgetett a lotyója ez a korcs brüsszelkurva, előre és felelőtlenül, eddig abból még ukrajna semmit nem látott, ha nem tudja teljesíteni amit ígért , a lóvét a fegyvereket az eu tagságot, ennek a beltenyésztett dögnek kiengedi a belét az is biztos !!! na nem mintha sajnálnám, de már ideje lenne...
westend
2025. november 05. 22:22
Helyes. Ideje volt már.
