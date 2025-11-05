Kijózanító pofonba szaladt bele Zelenszkij: kimondták a könyörtelen igazságot az uniós tagállamban

Csehország az ukrajnai háború kezdete óta Ukrajna egyik legnagyobb európai támogatója volt, most viszont az új kormány teljesen átalakíthatja külpolitikáját – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

A leendő miniszterelnök, Andrej Babis koalíciója ugyanis olyan politikusokat is bevonna a kormányba, akik a katonai segítség csökkentését, ezzel együtt pedig a diplomácia előtérbe helyezését szorgalmazzák.

A legnagyobb változás viszont az Ukrajnába szállított fegyvereket érintené.

Búcsú a fegyverektől

A legjelentősebb változást a külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek, a jobboldali Motoristák párt egykori EP-képviselője hozhatja, aki már az első nemzetközi interjújában is a háborúval kapcsolatos politikai irányváltást vetítette előre. Turek a Politicónak nyíltan kijelentette: az új kormány „fenntartja NATO-kötelezettségeit és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot”, ugyanakkor