Jelentést tett a Mol: így befolyásolja a százhalombattai tűzeset a kőolajtermelést

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Október végén már újraindult a termelés a finomítóban, egyelőre azonban csak csökkentett kapacitással.
Ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Mol, amely erős negyedéves eredményekről számolt be, ugyanakkor a befektetőket nem minden hír örvendeztette meg. A jelentés részleteit a Portfolio elemezte.
A vállalat „az új kihívások tükrében” lefelé módosította az év végi eredményvárakozását, és részletesen ismertette, mekkora károkat okozott a százhalombattai tűzeset.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, amely a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek, így csak az AV3-as egység sérült meg. A Mol másnap közölte, hogy bár az egység fontos szerepet játszik a finomítási folyamatban, kiesése nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását. Október végén már újraindult a termelés, egyelőre csökkentett kapacitással.
Ezt is ajánljuk a témában
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a gyorsjelentés kapcsán elmondta: a tűzeset következtében várhatóan 500 ezer tonnával kevesebb kőolajat tud feldolgozni a vállalat az idén.
A Dunai Finomító a javítás idején 50–55 százalékos kapacitással működik majd, ami havonta mintegy 250–300 ezer tonna kiesést jelent.
Ennek hatására a Mol az éves feldolgozási volument 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára csökkentette, vagyis félmillió tonnával kisebb kibocsátással zárhatja az évet a vállalat.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI