Jelentést tett a Mol: így befolyásolja a százhalombattai tűzeset a kőolajtermelést

Ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Mol, amely erős negyedéves eredményekről számolt be, ugyanakkor a befektetőket nem minden hír örvendeztette meg. A jelentés részleteit a Portfolio elemezte.

A vállalat „az új kihívások tükrében” lefelé módosította az év végi eredményvárakozását, és részletesen ismertette, mekkora károkat okozott a százhalombattai tűzeset.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, amely a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek, így csak az AV3-as egység sérült meg. A Mol másnap közölte, hogy bár az egység fontos szerepet játszik a finomítási folyamatban, kiesése nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását. Október végén már újraindult a termelés, egyelőre csökkentett kapacitással.