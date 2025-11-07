Ft
11. 07.
péntek
kőolaj Mol Százhalombatta tűzeset

Jelentést tett a Mol: így befolyásolja a százhalombattai tűzeset a kőolajtermelést

2025. november 07. 07:01

Október végén már újraindult a termelés a finomítóban, egyelőre azonban csak csökkentett kapacitással.

2025. november 07. 07:01
null

Ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Mol, amely erős negyedéves eredményekről számolt be, ugyanakkor a befektetőket nem minden hír örvendeztette meg. A jelentés részleteit a Portfolio elemezte.

A vállalat „az új kihívások tükrében” lefelé módosította az év végi eredményvárakozását, és részletesen ismertette, mekkora károkat okozott a százhalombattai tűzeset.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, amely a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek, így csak az AV3-as egység sérült meg. A Mol másnap közölte, hogy bár az egység fontos szerepet játszik a finomítási folyamatban, kiesése nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását. Október végén már újraindult a termelés, egyelőre csökkentett kapacitással.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a gyorsjelentés kapcsán elmondta: a tűzeset következtében várhatóan 500 ezer tonnával kevesebb kőolajat tud feldolgozni a vállalat az idén. 

A Dunai Finomító a javítás idején 50–55 százalékos kapacitással működik majd, ami havonta mintegy 250–300 ezer tonna kiesést jelent.

Ennek hatására a Mol az éves feldolgozási volument 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára csökkentette, vagyis félmillió tonnával kisebb kibocsátással zárhatja az évet a vállalat.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

egyszeri
2025. november 07. 08:47
A kiesést meg kell spórolni pl. a keleti irányba távozó gázolaj csökkentésével.
1
0
zrx8
2025. november 07. 08:12 Szerkesztve
Akkor a kieső mennyiséget ukrán "barátainktól" kell megvonni. Ha pedig esetleg szerződéses kötelezettségünk van (ha egyáltalán van ?) a leszállítandó mennyiségre, akkor gondolom nekik is kötelességük lenne _nem_ felrobbantani a finomítónkat, amit megszegtek, így a szerződés érvénytelen.
2
0
Obsitos Technikus
2025. november 07. 08:07
Az megvan drága címfirkász, hogy a finomítóban nem kőolajat termelnek?
3
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 07. 07:18 Szerkesztve
Nem a kőolajtermelés indul újra, hanem a kőolajfinomítás, desztillálás krakkolás. Persze, jobb lenne, ha Százhalombattán is lenne kőolajkitermelés.
4
0
