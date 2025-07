„Magyarország nagy lesz, és gazdag”

„A nemzeti kormányra mindig lehet számítani, kiállunk a magyarokért, küzdeni fogunk önökért is, csak kérem, álljanak ki önök is a saját jövőjükért” – adta tökéletes összefoglalását és egyben jelmondatát Orbán Viktor kormányfő a 34. Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábornak. A mögöttünk hagyott többnapos fesztivál több dolog miatt is bevonul majd a történelemkönyvekbe. Egyrészt soha nem volt ennyi előadó és program a székelyföldi kisvárosban. Másrészt

a miniszterelnök a nagyszínpadon tartott beszédében hirdette meg a néhány nap alatt óriási sikert elérő digitális polgári körök mozgalmát.

Az egyedülálló kezdeményezéshez rövid idő alatt több tízezren csatlakoztak, és több százan indítottak saját digitális polgári kört.