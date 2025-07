Célunk, hogy megvédjük Magyarország kultúráját, nyelvét és identitását az online világban is – a Digitális Polgári Kör alapítója a Mandinernek

Amióta Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulását, több tízezer ember csatlakozott a körökhöz. „Digitális földindulás zajlik Magyarországon. 40 ezren csatlakoztak eddig a Digitális Polgári Körökhöz. Köszönjük! – írta közösségi oldalán a kormányfő. – Én mindig is hittem benne, hogy a magyar nemzet nem csak a gyűlölet nyelvén képes szólni az online térben. Most közösen megmutatjuk az egész világnak, milyenek is vagyunk valójában: büszkék, békések és erősek.

Tudják, a magyar olyan fajta, aki ritkán kerekedik fel, de akkor nagyon. Ennek általában honfoglalás a vége. Ezúttal digitális honfoglalás. Hajrá DPK!”