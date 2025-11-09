Ft
11. 09.
vasárnap
kommunikáció Donald Trump ellenzék Orbán Viktor

Trump egy kommunikációs zseni, pedig elsőre mondhatnánk azt is, hogy bunkó

2025. november 09. 13:49

Mindketten profik, de Orbán százszor udvariasabb.

2025. november 09. 13:49
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

Trump kommunikációjában van valami rendkívül egyedi és lehengerlő. Elsőre mondhatnánk azt is, hogy bunkó. Nem egy szofisztikált beszéd. Leegyszerűsít mindent: az a tv csatorna fake news, Biden teljesen hülye, Orbán a legnagyobb vezető, ő mindent jól csinál. Közben kiteszi az asztalra az érzelmeit: Orbán Viktort nem csak tiszteli, hanem szerti, best friend forever. Neki a többi európai vezető is a barátja, azok szépen azt csinálják, amit ő mond, növelték a NATO befizetéseket, stb. Gonoszkodik, odaszúr és iszonyat élvezi. Egy showban van.

Mindenről érzelmi alapon beszél. Az újságíró, aki őt bántotta, a legrosszabb újságíró, hazudik. Ott megalázza mindenki előtt. Megválasztották Amerika elnökévé, tehát a mai politikában egyszerűen kell beszélni, nagyon egyszerűen. Mondhatnám, hogy őszintén, de ez az őszinteség nem asszertív, nem ad tiszteletet, nem szerény. Szóval nem őszinteség, hanem olyasmi, mint a kisgyerek, aki kimondja a buszon, hogy »anya a néni miért ilyen büdös?«.

Orbánt nagyon szórakoztatja Trump, mondhatnánk, hogy ő is szereti. Olyan öcs-báty kapcsolatba kerültek. Mindketten profik, de Orbán százszor udvariasabb.Elnéztem a sajtótájékoztatót. Nálunk a kormányinfó tele van ellenzéki újságíróval, azt kérdeznek, amit akarnak. Itt az egy-két ellenzéki (még a magyar is) – úgy le lett tekerve, mint annak a rendje. Ez nem a szólásszabadság hiánya, hanem mióta az ellenzéki újságírás ellenkampányt és háborút jelent, azóta nincs többé a kényeztetés és szóbaállás, hanem ellenfél van és harc.

Még az is nagyon érdekes volt, hogy Trump a sajtótájékoztatón egy belpolitikai hírt jelentett be, hogy Valmart (nem tudom jól idézem-e) szerint 25 százalékkal olcsóbb lesz idén a hálaadás. Nekik az a legnagyobb ünnep, nagy vacsorákkal és ezek szerint 25 százalékkal olcsóbbak az élelmiszerek, mint tavaly.
Ez volt az egy üzenet befele. Nagyon erős, nem ragozta, ennyi.

Szóval Trump egy kommunikációs zseni. Ez az újbeszél, az egyszerű beszéd. Orbán Viktor pedig meg tudja azt csinálni, hogy igényesen kommunikál, mégis egyszerűen. Örülök, hogy nekünk az igényesebb egyszerűség jutott.”

Nyitókép: Facebook

Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ördöngös pepecselés
2025. november 09. 15:50
ha Trump kommunikációját nézzük akkor kiköpött miPötink. De Trump nem hazudik és nagyságrendekkel okosabb mint a poloskás
Válasz erre
0
0
ekeke1
•••
2025. november 09. 15:31 Szerkesztve
Trumpnak van hatalma a háta mögött, és nem fél azt használni is. Orbánnak csökkent hatalma van , ráadásul sokszor és feleslegesen pofázik. Imád a lövészárokban "ide lőjetek" táblákkal mászkálni. Adok két példát: a pride "betiltását. Illetve a tusnádfürdői kiszólását az "illiberális államról". 16 év és négy kétharmad alatt, ami példátlan választói felhatalmazást jelentett, alig ért el valamit, legtöbb területen a jogszolgáltatástól az egészségügyön át a kultúráig mintha még mindig az mszp-szdsz kormányozna. Most a repülőn hazafelé is be nem állt a szája. Az ilyesmi könnyen kiforgatható, visszaüthet. De tekintettel a korára és az eddigi pályafutására, nem tartom valószínűnek hogy megváltozhatna.
Válasz erre
0
2
satrafa-2
•••
2025. november 09. 15:17 Szerkesztve
Trump a világnak beszél, Orbán meg az ő magyarjainak. Ezért érezni Trump szövegét "bunkó"-nak, mert azoknak beszél, Orbán viszont az ő intelligens, kulturált magyarjainak. Nem bonyolult ez. :) Ebben az esetben az intelligens, kulturált magyarokat a teljes társadalmunkra értem. :)
Válasz erre
3
0
Ninini
•••
2025. november 09. 14:52 Szerkesztve
Mondhatjuk is, mert baromi nagy bunkó, de ezzel együtt durvajó üzletember és amerikai hazafi is. Orbán viszont úgy tudja az ellenfelét elküldeni a picsába, hogy az örömmel indul el.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!