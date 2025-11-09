„Trump kommunikációjában van valami rendkívül egyedi és lehengerlő. Elsőre mondhatnánk azt is, hogy bunkó. Nem egy szofisztikált beszéd. Leegyszerűsít mindent: az a tv csatorna fake news, Biden teljesen hülye, Orbán a legnagyobb vezető, ő mindent jól csinál. Közben kiteszi az asztalra az érzelmeit: Orbán Viktort nem csak tiszteli, hanem szerti, best friend forever. Neki a többi európai vezető is a barátja, azok szépen azt csinálják, amit ő mond, növelték a NATO befizetéseket, stb. Gonoszkodik, odaszúr és iszonyat élvezi. Egy showban van.

Mindenről érzelmi alapon beszél. Az újságíró, aki őt bántotta, a legrosszabb újságíró, hazudik. Ott megalázza mindenki előtt. Megválasztották Amerika elnökévé, tehát a mai politikában egyszerűen kell beszélni, nagyon egyszerűen. Mondhatnám, hogy őszintén, de ez az őszinteség nem asszertív, nem ad tiszteletet, nem szerény. Szóval nem őszinteség, hanem olyasmi, mint a kisgyerek, aki kimondja a buszon, hogy »anya a néni miért ilyen büdös?«.

Orbánt nagyon szórakoztatja Trump, mondhatnánk, hogy ő is szereti. Olyan öcs-báty kapcsolatba kerültek. Mindketten profik, de Orbán százszor udvariasabb.Elnéztem a sajtótájékoztatót. Nálunk a kormányinfó tele van ellenzéki újságíróval, azt kérdeznek, amit akarnak. Itt az egy-két ellenzéki (még a magyar is) – úgy le lett tekerve, mint annak a rendje. Ez nem a szólásszabadság hiánya, hanem mióta az ellenzéki újságírás ellenkampányt és háborút jelent, azóta nincs többé a kényeztetés és szóbaállás, hanem ellenfél van és harc.

Még az is nagyon érdekes volt, hogy Trump a sajtótájékoztatón egy belpolitikai hírt jelentett be, hogy Valmart (nem tudom jól idézem-e) szerint 25 százalékkal olcsóbb lesz idén a hálaadás. Nekik az a legnagyobb ünnep, nagy vacsorákkal és ezek szerint 25 százalékkal olcsóbbak az élelmiszerek, mint tavaly.

Ez volt az egy üzenet befele. Nagyon erős, nem ragozta, ennyi.

Szóval Trump egy kommunikációs zseni. Ez az újbeszél, az egyszerű beszéd. Orbán Viktor pedig meg tudja azt csinálni, hogy igényesen kommunikál, mégis egyszerűen. Örülök, hogy nekünk az igényesebb egyszerűség jutott.”