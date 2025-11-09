Óriási felkérést kapott Magyar Péter embere! – Vajon most is menekülőre fogja? (VIDEÓ)

„Péter Magyar embere, Hegedűs Zsolt, ahelyett hogy felvállana egy őszinte, élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. Nagyon azért nem lepődünk meg, mivel a politikai karrierjét is hazugsággal indította. Ő volt az, aki azt a rémhírt terjesztette »független, objektív« ortopéd szakorvosként, hogy a túlsúlyos betegek nem kaphatnak csípőprotézist Magyarországon. Azt persze sunyi módon elhallgatta, hogy ekkor ő titokban már fél éve a TISZA egészségügyi szakértőjeként tevékenykedett” – írta legújabb bejegyzésében Takács Péter.

A Belügyminisztérium államtitkára közölte, „talán arra is emlékszünk, hogy a Harcosok Klubja edzőtábor alatt Magyar Péter arról posztolt, hogy amíg én Zánkán »gyűlölködtem«, ez a drága jó doktor bácsi még szombaton is egész nap a műtőben állt. Csak azt felejtették el megemlíteni, hogy jó pénzért, Bristolba. Nagy segítség ez a magyar családoknak...”

Most egy csúsztatásoktól hemzsegő FB-posztban egy tervezett és jó előre beharangozott IT-karbantartást – ami egyébként nem csak az EESZT-t hanem szinte valamennyi kormányzati alrendszert érintett – próbál meg összeomlásként bemutatni. (Már ha egyáltalán ő írta... Vagy ha egyáltalán tud róla, hogy ilyesmi került ki a hivatalos oldalára. Mert tudjuk, hogy Kulja András ATV-s lebőgése óta Magyar Péter totális kontroll alatt tartja a »szakértőit«.) – tette hozzá Takács Péter.