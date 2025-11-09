Óriási felkérést kapott Magyar Péter embere! – Vajon most is menekülőre fogja? (VIDEÓ)

Gyávaság: Magyar Péter nem engedi a megbukott Kulja András utódját Takács Péterrel vitázni
A Tisza-vezér szerint az egészségügyi államtitkár a „valaha volt legrosszabb”.
Hegedűs Zsolt ahelyett, hogy felvállalna egy élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. A Mandiner készen áll arra, hogy vita házigazdája legyen.
„Péter Magyar embere, Hegedűs Zsolt, ahelyett hogy felvállana egy őszinte, élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. Nagyon azért nem lepődünk meg, mivel a politikai karrierjét is hazugsággal indította. Ő volt az, aki azt a rémhírt terjesztette »független, objektív« ortopéd szakorvosként, hogy a túlsúlyos betegek nem kaphatnak csípőprotézist Magyarországon. Azt persze sunyi módon elhallgatta, hogy ekkor ő titokban már fél éve a TISZA egészségügyi szakértőjeként tevékenykedett” – írta legújabb bejegyzésében Takács Péter.
A Belügyminisztérium államtitkára közölte, „talán arra is emlékszünk, hogy a Harcosok Klubja edzőtábor alatt Magyar Péter arról posztolt, hogy amíg én Zánkán »gyűlölködtem«, ez a drága jó doktor bácsi még szombaton is egész nap a műtőben állt. Csak azt felejtették el megemlíteni, hogy jó pénzért, Bristolba. Nagy segítség ez a magyar családoknak...”
Most egy csúsztatásoktól hemzsegő FB-posztban egy tervezett és jó előre beharangozott IT-karbantartást – ami egyébként nem csak az EESZT-t hanem szinte valamennyi kormányzati alrendszert érintett – próbál meg összeomlásként bemutatni. (Már ha egyáltalán ő írta... Vagy ha egyáltalán tud róla, hogy ilyesmi került ki a hivatalos oldalára. Mert tudjuk, hogy Kulja András ATV-s lebőgése óta Magyar Péter totális kontroll alatt tartja a »szakértőit«.) – tette hozzá Takács Péter.
Állításával ellentétben az EESZT és a NISZ részéről minden előzetes felkészülés megtörtént – így a lakossági és szakmai felhasználók tájékoztatása is – annak érdekében, hogy a tervezett és szükségszerű karbantartás a legkisebb kellemetlenséget okozza. (Kommentben az EESZT lakossági portálján napok óta vezető helyen megtalálható tájékoztató.)
Péter! Ha már ennyi sebből vérzik ez a nyomorult magyar egészségügy, hát engedd meg Hegedűs úrnak, hogy élő adásban szembesítsen az összeomlással! Miért félted a »valaha volt legrosszabb államtitkártól«.”
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen a Mandiner vállalja élő adásban a vita megrendezését. Mindemellet nagyon örülnénkm ha végre egy a Tisza Párt egyik képviselője eljönne a studiónkba, és válaszolna a kérdéseinkre.
Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, Magyar Péter egészségügyi jelöltjét – a Mandiner már jelezte, készen áll a vita megszervezésére.
Még november -jén írtunk arról, hogy Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, Magyar Péter egészségügyi jelöltjét – a Mandiner már jelezte, készen áll a vita megszervezésére. A vita ötlete Takács Péter egészségügyi államtitkártól származik, a politikus élő adásban hívta ki Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter korábban egy podcastben, mint a Tisza-kormány lehetséges egészségügyi miniszterjelöltjeként mutatott be.
Takács szerint a nyilvános vita végre tisztázhatná, ki ért valójában az egészségügyhöz, és ki épít politikai tőkét hangzatos, de megalapozatlan kijelentésekkel. „Négy médium is jelezte már, hogy megszervezné a vitát – a Mandiner, az M1, a Hír TV, és az MCC. Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is” – fogalmazott az államtitkár.
A felvetés nem előzmény nélküli:
június végén Takács Péter élő adásban tette helyre Kulja Andrást, a Tisza politikusát,
aki az államtitkár szerint „demagóg és hamis állításokkal próbálta támadni a kormányt”. A vita során Takács szembesítette Kulját azzal is, hogy az Európai Parlamentben egy veszélyes kísérleti gyógyszer mellett kampányolt, amelynek használata több gyermek életét követelte.
Szembejött a valóság a tiszás TikTok-dokival.
Az újabb vita ötlete a Mesterterv műsorában is elhangzott, ahol a hét legfontosabb politikai témái – a Békemenet, Magyar Péter Nemzeti Menete, friss közvélemény-kutatások és a nyugdíjbotrány – mellett a lehetséges Takács–Hegedűs-párharc is terítékre került.
A meghívók már ki is mentek.
A tét: kiderül-e élő adásban, ki tud érdemi válaszokat adni az egészségügyről.
A Takács–Hegedűs vita megszervezésére irányuló felhívás itt hangzik el:
Nyitókép: Kulja András és Magyar Péter (Fotó: képernyőfotó)