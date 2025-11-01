Ki ért az egészségügyhöz? – rajtunk nem múlik, a Mandiner megszervezné Takács Péter és a Tisza embere közötti vitát

„Vedd le a szakértőidről a szájkosarat” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól
Takács Péter ezúttal nemcsak a Tisza Párt új egészségügyi szakértőjét, hanem magát Magyar Pétert is „célkeresztbe vette”.
Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, Magyar Péter egészségügyi jelöltjét – a Mandiner már jelezte, készen áll a vita megszervezésére.
Új lendületet kapott a kormány és a Tisza Párt közötti egészségügyi vita:
a Mandiner felajánlotta, hogy megszervezi a nyilvános Takács–Hegedűs szembesítést, amely akár az év legfontosabb szakpolitikai ütközete is lehet.
A vita ötlete Takács Péter egészségügyi államtitkártól származik, a politikus élő adásban hívta ki Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter korábban egy podcastben, mint a Tisza-kormány lehetséges egészségügyi miniszterjelöltjeként mutatott be.
Takács szerint a nyilvános vita végre tisztázhatná, ki ért valójában az egészségügyhöz, és ki épít politikai tőkét hangzatos, de megalapozatlan kijelentésekkel. „Négy médium is jelezte már, hogy megszervezné a vitát – a Mandiner, az M1, a Hír TV, és az MCC. Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is” – fogalmazott az államtitkár.
A felvetés nem előzmény nélküli:
június végén Takács Péter élő adásban tette helyre Kulja Andrást, a Tisza politikusát,
aki az államtitkár szerint „demagóg és hamis állításokkal próbálta támadni a kormányt”. A vita során Takács szembesítette Kulját azzal is, hogy az Európai Parlamentben egy veszélyes kísérleti gyógyszer mellett kampányolt, amelynek használata több gyermek életét követelte.
Szembejött a valóság a tiszás TikTok-dokival.
Az újabb vita ötlete a Mesterterv műsorában is elhangzott, ahol a hét legfontosabb politikai témái – a Békemenet, Magyar Péter Nemzeti Menete, friss közvélemény-kutatások és a nyugdíjbotrány – mellett a lehetséges Takács–Hegedűs-párharc is terítékre került.
A meghívók már ki is mentek.
A tét: kiderül-e élő adásban, ki tud érdemi válaszokat adni az egészségügyről.
A Takács–Hegedűs vita megszervezésére irányuló felhívás itt hangzik el:
