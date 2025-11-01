Ft
11. 01.
szombat
vita ötlet Hegedűs Zsolt Magyar Péter Takács Péter államtitkár Mandiner

Ki ért az egészségügyhöz? – rajtunk nem múlik, a Mandiner megszervezné Takács Péter és a Tisza embere közötti vitát

2025. november 01. 10:38

Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, Magyar Péter egészségügyi jelöltjét – a Mandiner már jelezte, készen áll a vita megszervezésére.

2025. november 01. 10:38
null

Új lendületet kapott a kormány és a Tisza Párt közötti egészségügyi vita: 

a Mandiner felajánlotta, hogy megszervezi a nyilvános Takács–Hegedűs szembesítést, amely akár az év legfontosabb szakpolitikai ütközete is lehet. 

A vita ötlete Takács Péter egészségügyi államtitkártól származik, a politikus élő adásban hívta ki Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter korábban egy podcastben, mint a Tisza-kormány lehetséges egészségügyi miniszterjelöltjeként mutatott be.

Takács szerint a nyilvános vita végre tisztázhatná, ki ért valójában az egészségügyhöz, és ki épít politikai tőkét hangzatos, de megalapozatlan kijelentésekkel. „Négy médium is jelezte már, hogy megszervezné a vitát – a Mandiner, az M1, a Hír TV, és az MCC. Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is” – fogalmazott az államtitkár.

A felvetés nem előzmény nélküli:

 június végén Takács Péter élő adásban tette helyre Kulja Andrást, a Tisza politikusát, 

aki az államtitkár szerint „demagóg és hamis állításokkal próbálta támadni a kormányt”. A vita során Takács szembesítette Kulját azzal is, hogy az Európai Parlamentben egy veszélyes kísérleti gyógyszer mellett kampányolt, amelynek használata több gyermek életét követelte.

Az újabb vita ötlete a Mesterterv műsorában is elhangzott, ahol a hét legfontosabb politikai témái – a Békemenet, Magyar Péter Nemzeti Menete, friss közvélemény-kutatások és a nyugdíjbotrány – mellett a lehetséges Takács–Hegedűs-párharc is terítékre került. 

A meghívók már ki is mentek. 

A tét: kiderül-e élő adásban, ki tud érdemi válaszokat adni az egészségügyről.

A Takács–Hegedűs vita megszervezésére irányuló felhívás itt hangzik el:

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Mich99
2025. november 01. 11:05
Szerintem undorító a Patkány és nincs semmi keresnivalója egy kórházban vagy gyermekintézményben!
belbuda
2025. november 01. 10:55
Először kellene egy szakvizsga…💁
kimirszen
2025. november 01. 10:54
nyugalom 2025. november 01. 10:42 Hol is dolgozik ez a hegedűs? Ahol megfizetik.
nyugalom
2025. november 01. 10:42
Hol is dolgozik ez a hegedűs?
