Ki ért az egészségügyhöz? – rajtunk nem múlik, a Mandiner megszervezné Takács Péter és a Tisza embere közötti vitát

Új lendületet kapott a kormány és a Tisza Párt közötti egészségügyi vita:

a Mandiner felajánlotta, hogy megszervezi a nyilvános Takács–Hegedűs szembesítést, amely akár az év legfontosabb szakpolitikai ütközete is lehet.

A vita ötlete Takács Péter egészségügyi államtitkártól származik, a politikus élő adásban hívta ki Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter korábban egy podcastben, mint a Tisza-kormány lehetséges egészségügyi miniszterjelöltjeként mutatott be.

Takács szerint a nyilvános vita végre tisztázhatná, ki ért valójában az egészségügyhöz, és ki épít politikai tőkét hangzatos, de megalapozatlan kijelentésekkel. „Négy médium is jelezte már, hogy megszervezné a vitát – a Mandiner, az M1, a Hír TV, és az MCC. Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is” – fogalmazott az államtitkár.