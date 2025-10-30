Ft
vita szájkosár Takács Péter Hír TV Mandiner

„Vedd le a szakértőidről a szájkosarat” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól

2025. október 30. 19:18

Takács Péter ezúttal nemcsak a Tisza Párt új egészségügyi szakértőjét, hanem magát Magyar Pétert is „célkeresztbe vette”.

2025. október 30. 19:18
null

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a közösségi oldalán üzent Magyar Péternek. Takács korábban egy nyilvános vitában fölényesen felülmúlta a Tisza egészségügyi szakértőjét, Kulja Andrást, ezúttal pedig a párt „új üdvöskéjét”, Hegedűs Zsoltot „vette célkeresztbe”, aki az ellenzéki párt várható egészségügyi miniszterjelöltje.

Hallod-e te Péter Magyar! Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni.

Az államtitkár hozzátette, hogy az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezik az eseményt. „Menni fognak a meghívók. Vedd le a szakértőidről a szájkosarat és fogadjátok el az egyiket! (Felőlem jöhetsz te is, ha egyedül nem mered elengedni.)” – tette hozzá.

Nyitókép forrása: Takács Péter Facebook-oldala

***

Összesen 1 komment

Vata Aripeit
•••
2025. október 30. 19:31 Szerkesztve
MP körül olyanok pörögnek, akik nem Mo-n élnek, nem itt adóznak, viszont qrva gazdagok. HZs soha nem lesz itt eü mimiszter, soha. Miért? Mert nem fog beleférni az idejébe. Meg tök idióta is a politikához, fogalma sincs mi fán terem a magyar egészségbiztosítás , és nem is érdekli.
Válasz erre
1
0
