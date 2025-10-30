„Vedd le a szakértőidről a szájkosarat” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a közösségi oldalán üzent Magyar Péternek. Takács korábban egy nyilvános vitában fölényesen felülmúlta a Tisza egészségügyi szakértőjét, Kulja Andrást, ezúttal pedig a párt „új üdvöskéjét”, Hegedűs Zsoltot „vette célkeresztbe”, aki az ellenzéki párt várható egészségügyi miniszterjelöltje.

Hallod-e te Péter Magyar! Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni.

Az államtitkár hozzátette, hogy az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezik az eseményt. „Menni fognak a meghívók. Vedd le a szakértőidről a szájkosarat és fogadjátok el az egyiket! (Felőlem jöhetsz te is, ha egyedül nem mered elengedni.)” – tette hozzá.

