Hátrányból előnyt: többmilliárdos felújítás indul a 75-ös vasútvonalon a Magyarkút melletti kisiklás után

A Magyarkút mellett történt kisiklás után a MÁV nemcsak a hibás szakasz helyreállítását, hanem a teljes 75-ös vasútvonal átfogó felújítását is megkezdi – jelentette be közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta,

hátrányból előnyt kovácsolunk, hiszen az eredetileg kisebb javításnak induló munkálatokat most kiterjesztik az egész pályára.

Hegyi Zsolt szerint Vác és Szokolya közötti szakaszon teljes körű, „pincétől a padlásig” tartó pályafelújítás valósul meg, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztések következnek, amelyek a most éjjel elindított mérővonat vizsgálati eredményeire épülnek. „Ezek a fejlesztések nemcsak a biztonságot növelik, hanem a szolgáltatás minőségét is érezhetően javítják.” – tette hozzá.

A vezérigazgató szerint 3 milliárd forintot meghaladó beruházási csomag részben már korábban is tervezett munkákat tartalmaz, ugyanakkor a mostani beavatkozások jelentős része új, többlettartalomként valósul meg.

A cél, hogy a 75-ös vonal ismét méltó legyen korábbi népszerűségéhez, és hosszú távon is jobb utazási élményt kínáljon. A MÁV közlése szerint a felújítási vágányzár holnap lép életbe, és december 31-ig tart. Ez idő alatt MÁVbuszok szállítják az utasokat. A társaság ígérete szerint 2026 első napjaitól már egy gyorsabb, korszerűbb és zökkenőmentesebb vasútvonal várja az utasokat a 75-ösön.