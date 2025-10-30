Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hegyi Zsolt padlás MÁV forint Vác baleset

Hátrányból előnyt: többmilliárdos felújítás indul a 75-ös vasútvonalon a Magyarkút melletti kisiklás után

2025. október 30. 18:40

A MÁV a közelmúltbeli baleset nyomán teljes körű, több mint 3 milliárd forint értékű fejlesztési programot indít.

2025. október 30. 18:40
null

A Magyarkút mellett történt kisiklás után a MÁV nemcsak a hibás szakasz helyreállítását, hanem a teljes 75-ös vasútvonal átfogó felújítását is megkezdi – jelentette be közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta,

 hátrányból előnyt kovácsolunk, hiszen az eredetileg kisebb javításnak induló munkálatokat most kiterjesztik az egész pályára.

Hegyi Zsolt szerint Vác és Szokolya közötti szakaszon teljes körű, „pincétől a padlásig” tartó pályafelújítás valósul meg, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztések következnek, amelyek a most éjjel elindított mérővonat vizsgálati eredményeire épülnek. „Ezek a fejlesztések nemcsak a biztonságot növelik, hanem a szolgáltatás minőségét is érezhetően javítják.” – tette hozzá.

A vezérigazgató szerint 3 milliárd forintot meghaladó beruházási csomag részben már korábban is tervezett munkákat tartalmaz, ugyanakkor a mostani beavatkozások jelentős része új, többlettartalomként valósul meg. 

A cél, hogy a 75-ös vonal ismét méltó legyen korábbi népszerűségéhez, és hosszú távon is jobb utazási élményt kínáljon. A MÁV közlése szerint a felújítási vágányzár holnap lép életbe, és december 31-ig tart. Ez idő alatt MÁVbuszok szállítják az utasokat. A társaság ígérete szerint 2026 első napjaitól már egy gyorsabb, korszerűbb és zökkenőmentesebb vasútvonal várja az utasokat a 75-ösön.

Nyitókép forrása: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!