Ezen jót röhögtünk: „Románia gazdasága 15-20 év alatt utolérheti Csehországét és Ausztriáét"

Románia gazdasága 15–20 év alatt elérheti a közép-európai országok fejlettségi szintjét – jelentette ki Radu Burnete, az államfő gazdasági tanácsadója egy szakmai rendezvényen, amelyről a Maszol számolt be.

Mint mondta, „ez több mint elérhető cél”, és külön kiemelte Ausztriát és Csehországot, mint követendő példákat.

Burnete emlékeztetett, hogy Románia az egy főre jutó GDP tekintetében már most nagyjából egy szinten van Magyarországgal és Lengyelországgal, miközben Szlovákiát megelőzte.

A tanácsadó szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági felzárkózásra, hanem egy erős, elrettentő erejű hadseregre is szükség van, amely képes megvédeni az ország jólétét.

„Ez a cél is elérhető 15 éven belül” – hangsúlyozta.