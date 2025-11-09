Ft
gazdaság Radu Burnete GDP Románia

Ezen jót röhögtünk: „Románia gazdasága 15-20 év alatt utolérheti Csehországét és Ausztriáét"

2025. november 09. 09:15

Az elnök tanácsadója elég vad álmokat kerget.

2025. november 09. 09:15
null

Románia gazdasága 15–20 év alatt elérheti a közép-európai országok fejlettségi szintjét – jelentette ki Radu Burnete, az államfő gazdasági tanácsadója egy szakmai rendezvényen, amelyről a Maszol számolt be. 

Mint mondta, „ez több mint elérhető cél”, és külön kiemelte Ausztriát és Csehországot, mint követendő példákat.

Burnete emlékeztetett, hogy Románia az egy főre jutó GDP tekintetében már most nagyjából egy szinten van Magyarországgal és Lengyelországgal, miközben Szlovákiát megelőzte. 

A tanácsadó szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági felzárkózásra, hanem egy erős, elrettentő erejű hadseregre is szükség van, amely képes megvédeni az ország jólétét. 

„Ez a cél is elérhető 15 éven belül” – hangsúlyozta.

Az elnöki tanácsadó arról is beszélt, hogy Romániának, valamint az egész Európai Uniónak alkalmazkodnia kell a globális változások gyors üteméhez.

Rámutatott: Kína és az Egyesült Államok sokkal rugalmasabban reagálnak a világgazdaság átalakulására, míg az európai döntéshozatal gyakran lemarad a változások mögött.

Burnete kritikusan megjegyezte, hogy Romániában hiányoznak azok a vezetők, akik hosszú távon gondolkodnak. „Mi folyamatosan csak tüzet oltunk” – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

baronet
2025. november 09. 10:16
Magyarország mikor éri utol Ausztriát? Azon is tudunk röhögni? Faszfej.
nuevoreynuevaley
2025. november 09. 10:13
GDP/fo (*2025, IMF) Romania 48,847, Hungary 48,157 ht tps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita Max. a fideszesek rohognek ezen, de mi magyarok megbosszuljuk
nuevoreynuevaley
2025. november 09. 10:09
Jot rohogtunk.... Kiveve, amikor Ork ban Ausztriat akarta utolerni "2030: Az év, amikor utolérjük Ausztriát, Európa legjobb helye leszünk, Orbán pedig nyugdíjba megy" A valosag: Romania es Oroszorszag mogott vagyunk vasarloeron mert GDP/foben
tikkadt-szocske
2025. november 09. 10:09 Szerkesztve
Hát, ha Ausztria és Csehország 15 év alatt csődöt jelent, akkor nagy esélyük lesz utólérni őket.
