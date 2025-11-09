A Partizán drámai hangvételű videóban sajnálja a razzia „áldozatait”

Mindezek ellenére a Partizán a történetet más megvilágításba próbálta helyezni. A csatorna legújabb videójában a rendőrségi akciót „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatja be, a szereplők közül pedig többen áldozatként beszélnek saját előállításukról.

Egy Alexa nevű fiatal nő például arról számolt be, hogy a születésnapját ünnepelte, amikor a rendőrök berohantak, felkapcsolták a villanyt, és „senki nem tudta, mi történik”. A nő elmondása szerint a magas pulzusa miatt vitték be, és végül bilincsben, hajnalban, a gyorskocsi utcai fogdában kötött ki – drogtesztje azonban negatív lett.

A Partizán által megszólaltatott Helsinki Bizottság ügyvédje szerint a rendőrség „megfélemlítő módon lépett fel”, és a bilincselést „megalázó, szükségtelen rutinnak” nevezte.

A videóban a rendőri intézkedéseket kritizálták, miközben szinte teljesen háttérbe szorult a tény: a hatóságok valóban kábítószer-fogyasztókat találtak a helyszínen.

A riport mégis inkább a „traumát” és a „megalázottságot” hangsúlyozta, nem pedig azt, hogy