rendőrségi drogozott Partizán razzia drogteszt

A Partizán drámai hangvételű videóban sajnálja a razzia „áldozatait”

2025. november 09. 14:48

A Partizán szerint a rendőrség „túl keményen” lépett fel, de a számok mást mondanak: a 49 tesztelt személyből 16 szervezetében drogot találtak.

2025. november 09. 14:48
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, óriási rendőrségi razzia zajlott egy belvárosi szórakozóhelyen, a Dojo Klubban, nem sokkal egy ismert előadó fellépése után. 

A hatóságok célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése miatt vonultak ki, és 211 embert igazoltattak, közülük 49-et drogtesztre is elvittek. 

A vizsgálatok eredménye egyértelmű: 

16 fő szervezetében találtak tiltott szert – vagyis minden harmadik tesztelt ember drogozott az éjszaka során.

Mindezek ellenére a Partizán a történetet más megvilágításba próbálta helyezni. A csatorna legújabb videójában a rendőrségi akciót „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatja be, a szereplők közül pedig többen áldozatként beszélnek saját előállításukról. 

Egy Alexa nevű fiatal nő például arról számolt be, hogy a születésnapját ünnepelte, amikor a rendőrök berohantak, felkapcsolták a villanyt, és „senki nem tudta, mi történik”. A nő elmondása szerint a magas pulzusa miatt vitték be, és végül bilincsben, hajnalban, a gyorskocsi utcai fogdában kötött ki – drogtesztje azonban negatív lett.

A Partizán által megszólaltatott Helsinki Bizottság ügyvédje szerint a rendőrség „megfélemlítő módon lépett fel”, és a bilincselést „megalázó, szükségtelen rutinnak” nevezte. 

A videóban a rendőri intézkedéseket kritizálták, miközben szinte teljesen háttérbe szorult a tény: a hatóságok valóban kábítószer-fogyasztókat találtak a helyszínen.

 A riport mégis inkább a „traumát” és a „megalázottságot” hangsúlyozta, nem pedig azt, hogy 

a buliban tesztelt minden harmadik tesztelt ember drogozott.

Horváth László tájékoztatása szerint a helyszínen 211 embert igazoltattak, közülük 49-et klinikai tünetek miatt mintavételre állítottak elő. 

A drogteszt végül 16 személynél mutatott pozitív eredményt, ellenük büntetőeljárás indult.

Nyitókép: Jonathan Raa / AFP

 

A Partizán videó teljes hosszában itt nézhető meg:

NeMá
•••
2025. november 09. 15:50 Szerkesztve
Korán volt a razzia! Az arány az este folyamán romlott volna! Ne dumáljanak a drogosok, beszámíthatatlanok és akármilyen eljárást súlyosnak tartanak! Le kel szokni! Van ahol cigizni sem lehet már!
Válasz erre
1
0
jetilovag
2025. november 09. 15:49
mi az a partizán?.....egy libcsi köcsög memmondó portás fülke?....valami agyhalott buzi kérdezővel?..🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. november 09. 15:45 Szerkesztve
Ki hisz a Partizánnak? Néhány agyhalott Tiszás? NO DRUG, NO PARTIZÁN!
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2025. november 09. 15:43 Szerkesztve
A Partizán egy métely.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!