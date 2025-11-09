A Partizán drámai hangvételű videóban sajnálja a razzia „áldozatait”

Óriási razziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen – az egyik népszerű előadó megjelenése után
Célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt mentek a rendőrök.
A Partizán szerint a rendőrség „túl keményen” lépett fel, de a számok mást mondanak: a 49 tesztelt személyből 16 szervezetében drogot találtak.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, óriási rendőrségi razzia zajlott egy belvárosi szórakozóhelyen, a Dojo Klubban, nem sokkal egy ismert előadó fellépése után.
A hatóságok célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése miatt vonultak ki, és 211 embert igazoltattak, közülük 49-et drogtesztre is elvittek.
A vizsgálatok eredménye egyértelmű:
16 fő szervezetében találtak tiltott szert – vagyis minden harmadik tesztelt ember drogozott az éjszaka során.
Mindezek ellenére a Partizán a történetet más megvilágításba próbálta helyezni. A csatorna legújabb videójában a rendőrségi akciót „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatja be, a szereplők közül pedig többen áldozatként beszélnek saját előállításukról.
Egy Alexa nevű fiatal nő például arról számolt be, hogy a születésnapját ünnepelte, amikor a rendőrök berohantak, felkapcsolták a villanyt, és „senki nem tudta, mi történik”. A nő elmondása szerint a magas pulzusa miatt vitték be, és végül bilincsben, hajnalban, a gyorskocsi utcai fogdában kötött ki – drogtesztje azonban negatív lett.
A Partizán által megszólaltatott Helsinki Bizottság ügyvédje szerint a rendőrség „megfélemlítő módon lépett fel”, és a bilincselést „megalázó, szükségtelen rutinnak” nevezte.
A videóban a rendőri intézkedéseket kritizálták, miközben szinte teljesen háttérbe szorult a tény: a hatóságok valóban kábítószer-fogyasztókat találtak a helyszínen.
A riport mégis inkább a „traumát” és a „megalázottságot” hangsúlyozta, nem pedig azt, hogy
a buliban tesztelt minden harmadik tesztelt ember drogozott.
Horváth László tájékoztatása szerint a helyszínen 211 embert igazoltattak, közülük 49-et klinikai tünetek miatt mintavételre állítottak elő.
A drogteszt végül 16 személynél mutatott pozitív eredményt, ellenük büntetőeljárás indult.
