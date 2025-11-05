Ft
funkció Drogkutató Intézet diák marihuána

Kannabisz használat fiatal korban – milyen hatással van a kannabisz üzletek közelsége az iskolásokra?

2025. november 05. 14:41

A kannabisz használata világszerte egyre elterjedtebb, és a liberalizálódó szabályozások következtében a hozzáférés is jelentősen megnőtt.

2025. november 05. 14:41
Drogkutató Intézet
Drogkutató Intézet

„Ez különösen aggasztó a fiatalkorúak szempontjából, akik biológiailag és pszichológiailag még fejlődési szakaszban vannak. Ahogyan korábbi cikkünkben is írtuk: ,,a serdülők kannabiszhasználata komoly kockázatokat hordoz: károsítja a kognitív funkciókat, rontja a tanulmányi eredményeket, növeli a lemorzsolódás esélyét, és súlyos mentális zavarokat – például pszichózist vagy skizofréniát – idézhet elő”.

A modern kannabisztermékek THC-tartalma az elmúlt évtizedekben drasztikusan megnőtt. Míg az 1960-as években a marihuána átlagosan 1% THC-t tartalmazott, addig napjainkban a virágzatok 15% fölötti, a koncentrátumok pedig akár 90%-os THC-szintet is elérhetnek. Ez a magas hatóanyag-koncentráció különösen veszélyes a fiatalok számára, mivel növeli a függőség kialakulásának esélyét és súlyosbítja a pszichés tüneteket.

A kannabiszhoz való könnyű hozzáférés – például iskolák közelében működő üzletek révén – tovább fokozza a problémát. A közvetlen elérhetőség normalizálhatja a szerhasználatot, csökkentheti a fiatalok ellenállását, és növelheti a kipróbálás valószínűségét. Az ilyen üzletek jelenléte nemcsak a tanulók egészségét veszélyezteti, hanem az iskolai közösség biztonságát és morális légkörét is alááshatja. A kutatások szerint a kannabiszhasználat miatt szükségessé váló kezelések közel egyharmada az Európai Unióban fiatalkorúakat érint.

2023 októberében publikálták egy cikkben, annak a kutatásnak az eredményeit, amely azt vizsgálta, hogy a diákok fegyelmi eljárásainak arányai, hogyan változtak az oregoni közép- és felső tagozatos iskolákban a marihuána rekreációs célú legalizálása előtt és után, összehasonlítva más államok iskoláival. A publikáció szerzői közül ketten egy interjú keretén belül részletezték az eredményeket és fejtették ki gondolataikat a témával kapcsolatban.

Az interjúból kiderül, hogy több szempontból is problémás, ha egy kannabisz értékesítő üzlet egy iskola közelében található. Egyfelől azért, mert ha kannabiszüzletek működnek általános iskolák közelében, a diákok nagyobb valószínűséggel kapnak fegyelmi eljárást szerhasználat miatt. Amikor pedig emiatt egy tanulót az igazgatói irodába küldenek, értékes tanórai időt veszít el. Ezen felül, pedig a serdülőkori kannabiszhasználat számos negatív egészségügyi következménnyel jár, például gyengébb kognitív működéssel, valamint fokozott kockázattal a mentális zavarok és a szerhasználati problémák kialakulására. Mindemellett pedig, azok a diákok, akik kannabiszt használnak, kisebb eséllyel fejezik be a középiskolát vagy jutnak el a felsőoktatásba.

Mivel az Egyesült Államok számos államában legalizálták a rekreációs célú kannabisz értékesítését, egyre több ilyen üzlet nyílik, és nő a hozzáférhetőség – ez pedig aggodalomra ad okot a családok és az iskolák számára. A tanulmányban azt találták, hogy Oregon államban, a rekreációs célú kannabisz 2015-ös legalizálása után nőtt a szerhasználattal kapcsolatos fegyelmi esetek száma az általános iskolák felső tagozatában. Ez a növekedés azonban csak akkor jelentkezett, ha az iskolától számított egy mérföldes körzeten belül működött kannabiszüzlet. Bár a serdülők túl fiatalok ahhoz, hogy legálisan vásároljanak kannabiszt, egy közeli kannabiszüzlet megkönnyítheti számukra, hogy egy baráttól szerezzenek be belőle, vagy akár egy idegentől vásárolják meg.

A kannabiszhoz való könnyebb hozzáférésen túl, ha egyes környékeken több legális kannabiszüzlet működik – és megnő a hirdetések, plakátok, szórólapok száma –, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek figyelmen kívül hagyják vagy alábecsüljék az egészségügyi kockázatokat. A kannabisz reklámoknak való fokozott kitettség összefüggésbe hozható azzal, hogy a serdülők nagyobb valószínűséggel kezdenek el kannabiszt használni.

Mit lehet tenni, hogy csökkentsük a fiatalkori kannabiszfogyasztás előfordulását? A szerzők szerint iskolai dolgozóknak figyelniük kell a szerhasználattal kapcsolatos fegyelmi esetek mintázatait. Ha a szerhasználat bizonyos iskolai helyszíneken – például játszótereken, folyosókon vagy mosdókban – történik, a személyzet hatékonyabban tudja felügyelni ezeket a területeket. Az iskolák emellett megfontolhatják proaktív és megelőző stratégiák bevezetését azoknak a diákoknak a támogatására, akik érintettek a szerhasználatban. Ilyen lehet például, ha az iskolai tanácsadók olyan programokat tartanak, amelyek segítenek a diákoknak elsajátítani a drogfogyasztás elutasításához szükséges készségeket, vagy megtanítják őket az érzelmek kezelésére és a stresszes helyzetekkel való megküzdésre.”

