Orbán Viktor: Benne volt a hurokban a nyakunk, innen kellett kiügyeskedni magunkat (VIDEÓ)
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
Miért tartja bárki mérvadónak akár a Politico, akár a BBC, akár a 444 információit?
„Azt sem igazán értem, hogy amikor erről az eseményről beszélünk, miért tartja bárki mérvadónak akár a Politico, akár a BBC, akár a 444 információit, akik ködös fehér házi forrásokra hivatkoznak.
Ezzel szemben áll Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki első kézből hallotta és tárgyalta végig a pénteki napot – nála ki lehet hitelesebb forrás a megállapodások tartalmáról?
És ha már a feddhetetlen BBC, néhány napja látott napvilágot a sajtóban a hír, hogy egy kiszivárgott belső jelentés szerint a brit közszolgálati médiaszolgáltató durván manipulálta Donald Trump egyik beszédének felvételét, hogy úgy tűnjön, mintha az amerikai elnök erőszakra buzdította volna a támogatóit a 2021-es Capitolium elleni ostrom idején.
Mielőtt legyintenének, igen súlyos vádak ezek, mert Donald Trumpot az ügy kapcsán igencsak meghurcolták, amikor pedig bebizonyosodik, hogy a média durván befolyásolja az elnök ellenében a közvéleményt, az erősen áthangolja a történtek optikáját.
Egy szó, mint száz, mi sem jelzi jobban a washingtoni találkozó jelentőségét, mint hogy a polgári magyar kormány ellenlábasai minden erejükkel és minden eszközzel igyekszik jelentéktelennek, kudarcnak és színjátéknak beállítani a történteket. Magyar Péter például egyenesen azt mondja, teljesen lényegtelen, ki-kivel találkozik és egyeztet, a magyar történelmet a magyar utcákon írják – mondja ő –, néhány hete viszont azzal érvelt, hogy a budapesti békecsúcs lehetőségét ő maga javasolta, csak Trump és Orbán ellopták tőle. Kicsit azért fáj, nem? Azt is mondta a csalódott »nép fia«, hogy igazából a magyar miniszterelnök Washingtonban eladta Magyarországot. (…)
Csak röviden: megszűntek a Paks 2 beruházással szembeni amerikai korlátozások, Magyarország korlátlan idejű mentességet kapott az orosz energiaszankciók betartása alól, azaz továbbra is a legalacsonyabb lakossági energiaárakat fizetjük Európában. Lesz békecsúcs Budapesten az orosz–ukrán háború kapcsán.”
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
Nyitókép: Facebook