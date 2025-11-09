„Azt sem igazán értem, hogy amikor erről az eseményről beszélünk, miért tartja bárki mérvadónak akár a Politico, akár a BBC, akár a 444 információit, akik ködös fehér házi forrásokra hivatkoznak.

Ezzel szemben áll Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki első kézből hallotta és tárgyalta végig a pénteki napot – nála ki lehet hitelesebb forrás a megállapodások tartalmáról?

És ha már a feddhetetlen BBC, néhány napja látott napvilágot a sajtóban a hír, hogy egy kiszivárgott belső jelentés szerint a brit közszolgálati médiaszolgáltató durván manipulálta Donald Trump egyik beszédének felvételét, hogy úgy tűnjön, mintha az amerikai elnök erőszakra buzdította volna a támogatóit a 2021-es Capitolium elleni ostrom idején.

Mielőtt legyintenének, igen súlyos vádak ezek, mert Donald Trumpot az ügy kapcsán igencsak meghurcolták, amikor pedig bebizonyosodik, hogy a média durván befolyásolja az elnök ellenében a közvéleményt, az erősen áthangolja a történtek optikáját.

Egy szó, mint száz, mi sem jelzi jobban a washingtoni találkozó jelentőségét, mint hogy a polgári magyar kormány ellenlábasai minden erejükkel és minden eszközzel igyekszik jelentéktelennek, kudarcnak és színjátéknak beállítani a történteket. Magyar Péter például egyenesen azt mondja, teljesen lényegtelen, ki-kivel találkozik és egyeztet, a magyar történelmet a magyar utcákon írják – mondja ő –, néhány hete viszont azzal érvelt, hogy a budapesti békecsúcs lehetőségét ő maga javasolta, csak Trump és Orbán ellopták tőle. Kicsit azért fáj, nem? Azt is mondta a csalódott »nép fia«, hogy igazából a magyar miniszterelnök Washingtonban eladta Magyarországot. (…)