Szentkirályi Alexandra: „Fix 3 – startoljatok rá ti is, és albérlet helyett fizessétek a saját lakásotokat!” (VIDEÓ)

A helyzet rosszabb, mint amire a budapestiek 2024-ben nemet mondtak – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek
Helyzetértékelésre kértük a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjét.
A budapesti Fidesz-frakcióvezető szerint az Otthon Start nemcsak pénzügyi segítség, hanem egy valódi esély a jövő megalapozására – különösen a pályakezdő fiatalok számára.
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán osztotta meg legújabb videóját, amelyben az Otthon Start programról beszélt – „első kézből”, ahogy ő fogalmazott.
A politikus szerint a kormány új lakhatási kezdeményezése iránt óriási az érdeklődés: naponta több ezer igénylés érkezik, és a program valódi segítséget nyújthat a fiataloknak abban, hogy végre saját otthonhoz jussanak.
„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések” – mondta Szentkirályi.
A videóban megszólaló fiatalok közül többen arról beszéltek, hogy a támogatás számukra „vissza nem térő lehetőség”, amellyel végre elkezdhetik megtervezni önálló életüket. Egy egyetemista például, a diploma megszerzése után két év alatt szeretné előteremteni a szükséges 10 százalékos önerőt, amivel már belevághat saját lakása megvásárlásába.
Startoljatok rá ti is, és albérlet helyett fizessétek a saját lakásotokat!”
– buzdította követőit a politikus.
„Ha az embernek saját, új ingatlana van, az egy jó dolog – ezzel valóban meg lehet alapozni a jövőt” – hangzik el a videóban.
A Fidesz-frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy
2025 januárjától a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatást is kaphatnak, ami tovább segítheti a fiatalokat az önálló életkezdésben.
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook