Szentkirályi Alexandra: „Fix 3 – startoljatok rá ti is, és albérlet helyett fizessétek a saját lakásotokat!” (VIDEÓ)

2025. november 09. 13:39

A budapesti Fidesz-frakcióvezető szerint az Otthon Start nemcsak pénzügyi segítség, hanem egy valódi esély a jövő megalapozására – különösen a pályakezdő fiatalok számára.

2025. november 09. 13:39
null

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán osztotta meg legújabb videóját, amelyben az Otthon Start programról beszélt – „első kézből”, ahogy ő fogalmazott. 

A politikus szerint a kormány új lakhatási kezdeményezése iránt óriási az érdeklődés: naponta több ezer igénylés érkezik, és a program valódi segítséget nyújthat a fiataloknak abban, hogy végre saját otthonhoz jussanak.

 

„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések” – mondta Szentkirályi. 

A videóban megszólaló fiatalok közül többen arról beszéltek, hogy a támogatás számukra „vissza nem térő lehetőség”, amellyel végre elkezdhetik megtervezni önálló életüket. Egy egyetemista például, a diploma megszerzése után két év alatt szeretné előteremteni a szükséges 10 százalékos önerőt, amivel már belevághat saját lakása megvásárlásába.

Startoljatok rá ti is, és albérlet helyett fizessétek a saját lakásotokat!”

 – buzdította követőit a politikus.

„Ha az embernek saját, új ingatlana van, az egy jó dolog – ezzel valóban meg lehet alapozni a jövőt” – hangzik el a videóban.

A Fidesz-frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy 

2025 januárjától a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatást is kaphatnak, ami tovább segítheti a fiatalokat az önálló életkezdésben. 

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook

Összesen 8 komment

dallas-2
2025. november 09. 15:35
Mondta Szandi ,majd hazabuszozott a 48 nm -es panelba :) ja nem. Minden nagyon sikeres férfi mögött áll egy Szandi.
babaprojekt
2025. november 09. 15:01
♥️♥️♥️ 😍😍😍 Én rástartolnék !!!
sagirdilsiz-2
2025. november 09. 14:38
Itt egy lehetséges dolog, hogy meglegyen a közel 10%-os beugró, ki kell maxolni a maximális diákhitelt, és utána: A diákhitel elengedés 2025-ben a 30 év alatti anyák számára teljes tartozáselengedést biztosít, ha gyermekük születik a felsőoktatási tanulmányok alatt vagy az azt követő két éven belül.
belbuda
2025. november 09. 14:21
Na,már megint ez a visszaléptetett,csomagtartós ostoba nő…🫢
