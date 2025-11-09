Szentkirályi Alexandra: „Fix 3 – startoljatok rá ti is, és albérlet helyett fizessétek a saját lakásotokat!” (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán osztotta meg legújabb videóját, amelyben az Otthon Start programról beszélt – „első kézből”, ahogy ő fogalmazott.

A politikus szerint a kormány új lakhatási kezdeményezése iránt óriási az érdeklődés: naponta több ezer igénylés érkezik, és a program valódi segítséget nyújthat a fiataloknak abban, hogy végre saját otthonhoz jussanak.

„A számokból azt látjuk, hogy nagyon népszerű maga az Otthon Start program, és már most is napi ezres számmal érkeznek igénylések” – mondta Szentkirályi.