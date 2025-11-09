Ft
háború Ukrajna orosz-ukrán háború fegyverszállítás Csehország

Egyre nő a béke esélye Európában, komoly fordulat jön

2025. november 09. 13:16

A leendő cseh külügyminiszter bejelentette, hogy az új kabinet visszafogja az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait.

2025. november 09. 13:16
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egyre nő a béke esélye Európában. A leendő cseh külügyminiszter, Filip Turek bejelentette: az új kabinet visszafogja az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait, és a jövőben a diplomáciára és a humanitárius segítségnyújtásra összpontosít.

Turek így fogalmazott: »a célunk, hogy a katonai támogatás helyett a diplomáciai és humanitárius eszközökre helyezzük a hangsúlyt, és a döntéseinket a cseh nemzeti biztonsági érdekek mentén hozzuk meg«. Ez komoly fordulat egy olyan országban, amely az elmúlt években az egyik legaktívabb támogatója volt a fegyveres konfliktusnak. A változás azt mutatja: egyre több európai ország ismeri fel, hogy a háború nem hozhat békét — csak a párbeszéd.

Mi továbbra is az alábbi álláspontokon vagyunk:
— Nem támogatjuk azt az irányt, amelyet a brüsszeli elit sürget, miszerint Ukrajnát gyorsított eljárásban uniós tagállammá kell tenni, és ezzel közvetlenül az európai–orosz katonai konfrontáció kockázatát növelni.
— Nem értünk egyet a sorkötelezettség bevezetésével, amit egyre több uniós tagállam követ, és amit már az itthoni brüsszeli párt is támogat — a társadalom biztonságát más, hatékonyabb eszközökkel kell garantálni.

A brüsszeli elit olyan hálózatot működtet, amely az uniós forrásokat fegyverszállításokra és Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetésére fordítaná.”

Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Chris J. Ratcliffe

 

karcos-2
2025. november 09. 14:41
Azért még 2-3 évig biztosan eltart
1
0
Mich99
2025. november 09. 14:27
Zselé meg azon vacilál, hogy melyik, a lopott pénzen vett, nyugati villájába meneküljön...
0
0
belbuda
2025. november 09. 14:25
Még szerencse,bár fizetünk érte,de tovább tudjuk finanszírozni az orosz agresszor tömeggyilkos bandát…🤮🤮🤮
1
3
Mich99
2025. november 09. 14:24
Látom nem csak Brüsszel szart be, de annak csicskája Patkány Peti és az ő az ukrán náciknak eladott csicskái is!
0
2
