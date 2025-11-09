„Egyre nő a béke esélye Európában. A leendő cseh külügyminiszter, Filip Turek bejelentette: az új kabinet visszafogja az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait, és a jövőben a diplomáciára és a humanitárius segítségnyújtásra összpontosít.

Turek így fogalmazott: »a célunk, hogy a katonai támogatás helyett a diplomáciai és humanitárius eszközökre helyezzük a hangsúlyt, és a döntéseinket a cseh nemzeti biztonsági érdekek mentén hozzuk meg«. Ez komoly fordulat egy olyan országban, amely az elmúlt években az egyik legaktívabb támogatója volt a fegyveres konfliktusnak. A változás azt mutatja: egyre több európai ország ismeri fel, hogy a háború nem hozhat békét — csak a párbeszéd.

Mi továbbra is az alábbi álláspontokon vagyunk:

— Nem támogatjuk azt az irányt, amelyet a brüsszeli elit sürget, miszerint Ukrajnát gyorsított eljárásban uniós tagállammá kell tenni, és ezzel közvetlenül az európai–orosz katonai konfrontáció kockázatát növelni.

— Nem értünk egyet a sorkötelezettség bevezetésével, amit egyre több uniós tagállam követ, és amit már az itthoni brüsszeli párt is támogat — a társadalom biztonságát más, hatékonyabb eszközökkel kell garantálni.

A brüsszeli elit olyan hálózatot működtet, amely az uniós forrásokat fegyverszállításokra és Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetésére fordítaná.”