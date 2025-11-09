Orbán Viktor és Donald Trump másik polcra tette Magyarországot: tíz éve láttuk ilyennek a forintot, és ez csak a jéghegy csúcsa
Óriásit lépett előre hazánk az Orbán-Trump találkozó után.
A leendő cseh külügyminiszter bejelentette, hogy az új kabinet visszafogja az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait.
„Egyre nő a béke esélye Európában. A leendő cseh külügyminiszter, Filip Turek bejelentette: az új kabinet visszafogja az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait, és a jövőben a diplomáciára és a humanitárius segítségnyújtásra összpontosít.
Turek így fogalmazott: »a célunk, hogy a katonai támogatás helyett a diplomáciai és humanitárius eszközökre helyezzük a hangsúlyt, és a döntéseinket a cseh nemzeti biztonsági érdekek mentén hozzuk meg«. Ez komoly fordulat egy olyan országban, amely az elmúlt években az egyik legaktívabb támogatója volt a fegyveres konfliktusnak. A változás azt mutatja: egyre több európai ország ismeri fel, hogy a háború nem hozhat békét — csak a párbeszéd.
Mi továbbra is az alábbi álláspontokon vagyunk:
— Nem támogatjuk azt az irányt, amelyet a brüsszeli elit sürget, miszerint Ukrajnát gyorsított eljárásban uniós tagállammá kell tenni, és ezzel közvetlenül az európai–orosz katonai konfrontáció kockázatát növelni.
— Nem értünk egyet a sorkötelezettség bevezetésével, amit egyre több uniós tagállam követ, és amit már az itthoni brüsszeli párt is támogat — a társadalom biztonságát más, hatékonyabb eszközökkel kell garantálni.
A brüsszeli elit olyan hálózatot működtet, amely az uniós forrásokat fegyverszállításokra és Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetésére fordítaná.”
Ezt is ajánljuk a témában
Óriásit lépett előre hazánk az Orbán-Trump találkozó után.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Chris J. Ratcliffe
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
További ágyútölteléket találtak az ukránok az értelmetlen vérontás folytatásához.
A politika hazugságai lassan már nem képesek felülírni a harctéri valóságot.
Pokrovszk 90 százalékát már az oroszok ellenőrzik.