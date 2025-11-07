Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
légtér léggömb orosz-ukrán háború Litvánia biztonságpolitika EU Kaja Kallas

Rendszeres légtérzárakkal küzdenek a litvánok: különös eszközök zavarják a légi közlekedést

2025. november 07. 07:26

A balti ország szerint a behatolások a polgári légiközlekedést fenyegető hibrid támadások részei.

2025. november 07. 07:26
null

Egy hónap alatt hatszor kellett lezárni a vilniusi repülőteret, mert Fehéroroszországból léggömbök érkeztek a litván légtérbe – elemezte e HVG a NEXTA X-bejegyzését.

A hatóságok szerint a ballonokkal főként cigarettát csempésznek. Az ügyben a rendőrség már több gyanúsítottat is őrizetbe vett, és több ezer eurós bírságokat szabtak ki rájuk.

A vilniusi reptér közleménye szerint azonban a jelenségnek súlyosabb biztonsági vetülete is van: a léggömbáradat az orosz–fehérorosz hibrid hadviselés része, amivel a szomszédos ország a polgári légi közlekedést próbálja bénítani és bizonytalanságot kelteni a térségben.

Egy-egy légtérlezárás ugyanis több ezer utast is érinthet és a gépeknek ilyenkor gyakran más repülőtéren kell leszállniuk.

A litván kormány ezért lezárta a két ország közti határátkelőket, és bejelentette, hogy a léggömböket le fogják lőni.

A NEXTA bejegyzésein jól látható, hogy nem egyszerű kicsiny léggömbökről van szó: a léggömbök több méteresek, akár 50 kilogrammos rakománnyal. 

Október végéig összesen 544 léggöböt észleltek a litván légtérben. A balti ország szerint ezek a léggömbök a polgári légiközlekedést fenyegető hibrid támadások részei, Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél a bizonytalanság keltése az uniós állampolgárok körében.

A katonai léggöbök alkalmazása nem új keletű technika. A napóleoni háborúktól a második világháborúig több ország felhasználta már megfigyelésre, vagy támadásra a léggömböket, amelyeket az ukránok és az oroszok napjainkban is bevetnek radarzavarásra. Az eszközök olcsók és egyszerűen használhatók, a hatásuk viszont korlátozott, és a bevetésük erősen függ a széliránytól.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 07. 09:26
Erdekes, a mai modszerek sem segitenek kideriteni. Sem a nemeteknel, belgaknal?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 07. 07:49
Esetleg a saját honfitársaitok seftelnek...
Válasz erre
4
0
Arisztokrata
2025. november 07. 07:44
MÁR MEGINT BOMBÁZZÁK KASSÁT.
Válasz erre
4
0
masikhozzaszolo
2025. november 07. 07:42
Régebben volt a sztaniol is. Lehet, hogy a drón se szereti.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!