Rendszeres légtérzárakkal küzdenek a litvánok: különös eszközök zavarják a légi közlekedést

Egy hónap alatt hatszor kellett lezárni a vilniusi repülőteret, mert Fehéroroszországból léggömbök érkeztek a litván légtérbe – elemezte e HVG a NEXTA X-bejegyzését.

A hatóságok szerint a ballonokkal főként cigarettát csempésznek. Az ügyben a rendőrség már több gyanúsítottat is őrizetbe vett, és több ezer eurós bírságokat szabtak ki rájuk.

A vilniusi reptér közleménye szerint azonban a jelenségnek súlyosabb biztonsági vetülete is van: a léggömbáradat az orosz–fehérorosz hibrid hadviselés része, amivel a szomszédos ország a polgári légi közlekedést próbálja bénítani és bizonytalanságot kelteni a térségben.

Egy-egy légtérlezárás ugyanis több ezer utast is érinthet és a gépeknek ilyenkor gyakran más repülőtéren kell leszállniuk.

A litván kormány ezért lezárta a két ország közti határátkelőket, és bejelentette, hogy a léggömböket le fogják lőni.