Rendszeres légtérzárakkal küzdenek a litvánok: különös eszközök zavarják a légi közlekedést

Az ENSZ Közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Georgia demokratikus fejlődését.
A balti ország szerint a behatolások a polgári légiközlekedést fenyegető hibrid támadások részei.
Egy hónap alatt hatszor kellett lezárni a vilniusi repülőteret, mert Fehéroroszországból léggömbök érkeztek a litván légtérbe – elemezte e HVG a NEXTA X-bejegyzését.
A hatóságok szerint a ballonokkal főként cigarettát csempésznek. Az ügyben a rendőrség már több gyanúsítottat is őrizetbe vett, és több ezer eurós bírságokat szabtak ki rájuk.
A vilniusi reptér közleménye szerint azonban a jelenségnek súlyosabb biztonsági vetülete is van: a léggömbáradat az orosz–fehérorosz hibrid hadviselés része, amivel a szomszédos ország a polgári légi közlekedést próbálja bénítani és bizonytalanságot kelteni a térségben.
Egy-egy légtérlezárás ugyanis több ezer utast is érinthet és a gépeknek ilyenkor gyakran más repülőtéren kell leszállniuk.
A litván kormány ezért lezárta a két ország közti határátkelőket, és bejelentette, hogy a léggömböket le fogják lőni.
A NEXTA bejegyzésein jól látható, hogy nem egyszerű kicsiny léggömbökről van szó: a léggömbök több méteresek, akár 50 kilogrammos rakománnyal.
Október végéig összesen 544 léggöböt észleltek a litván légtérben. A balti ország szerint ezek a léggömbök a polgári légiközlekedést fenyegető hibrid támadások részei, Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél a bizonytalanság keltése az uniós állampolgárok körében.
A katonai léggöbök alkalmazása nem új keletű technika. A napóleoni háborúktól a második világháborúig több ország felhasználta már megfigyelésre, vagy támadásra a léggömböket, amelyeket az ukránok és az oroszok napjainkban is bevetnek radarzavarásra. Az eszközök olcsók és egyszerűen használhatók, a hatásuk viszont korlátozott, és a bevetésük erősen függ a széliránytól.
Nyitókép: Petras Malukas / AFP
