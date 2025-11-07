Most nem kiáltanak csalást Bulgáriában – teljesen másról írnak a Fradi győzelme után

– olvasható a tudósítás címében. A szerző később úgy fogalmaz, hogy a vendégek jól kezdtek, és akár korán meg is szerezhették volna a vezetést, de az első negyedóra után kikerült a kezükből az irányítás, az idő előrehaladtával pedig előjött megint a gyengeségük, és gyerekes hibákból gólokat kapnak.

„Szokás szerint a bolgár bajnok könnyű gólt kapott, amikor a mérkőzés döntetlenre állt, és amikor még nagyobb helyzet nem alakult ki a kapuja előtt.”

A cikk ezután tényszerűen számol be a meccs eseményeiről, majd ezzel zár:

„A Ludogorec egymás után harmadszor kapott ki az Európa-ligában, amellyel eltávolodott a céljától, vagyis hogy kvalifikáljon az egyenes kieséses szakaszba. A csütörtöki vereség már a második volt a mostani ellenféllel szemben, hiszen a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében a visszavágót ugyanitt 3–0-ra nyerte meg. Az egy héttel korábbi meccs nulla–nullára végződött.”

A gong.gb is felhívta arra a figyelmet, hogy a Fradi a mostani idényben már másodszor győzte le a riválisát.