Most nem kiáltanak csalást Bulgáriában – teljesen másról írnak a Fradi győzelme után

2025. november 07. 05:55

A bolgár lapok nem kímélték a Ludogorecet. Egyre csak mélyülő válságról és gyerekes hibákról írnak a Fradi győzelme után.

2025. november 07. 05:55
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3–1-re legyőzte a bolgár Ludogorec Razgradot az Európa-liga-alapszakasz 4. fordulójában. A Fradi így féltávnál tíz ponttal áll, ráadásul a többi mérkőzés alakulásának köszönhetően egészen a harmadik helyre felugrott, míg a bolgár együttes maradt három pontos, amellyel a 30., nem továbbjutó helyet foglalja el. Megnéztük, hogyan vélekednek Bulgáriában az összecsapásról.

A sportal.bg így számolt be róla:

A Ludogorec sorozatban harmadszor kapott ki az Európa-ligában, és ismét három gólt kapott Magyarországon”

– olvasható a tudósítás címében. A szerző később úgy fogalmaz, hogy a vendégek jól kezdtek, és akár korán meg is szerezhették volna a vezetést, de az első negyedóra után kikerült a kezükből az irányítás, az idő előrehaladtával pedig előjött megint a gyengeségük, és gyerekes hibákból gólokat kapnak.

„Szokás szerint a bolgár bajnok könnyű gólt kapott, amikor a mérkőzés döntetlenre állt, és amikor még nagyobb helyzet nem alakult ki a kapuja előtt.”

A cikk ezután tényszerűen számol be a meccs eseményeiről, majd ezzel zár:

„A Ludogorec egymás után harmadszor kapott ki az Európa-ligában, amellyel eltávolodott a céljától, vagyis hogy kvalifikáljon az egyenes kieséses szakaszba. A csütörtöki vereség már a második volt a mostani ellenféllel szemben, hiszen a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében a visszavágót ugyanitt 3–0-ra nyerte meg. Az egy héttel korábbi meccs nulla–nullára végződött.”

A gong.gb is felhívta arra a figyelmet, hogy a Fradi a mostani idényben már másodszor győzte le a riválisát.

A Ferencváros megbüntette a Ludogorec hibáit, és ebben az idényben másodszor is nyert ellene.”


A novsport.com is beszámolt a találkozóról:

„A Ludogorec megint kikapott, 3–1-es vereséget szenvedett a Ferencvárostól.”

Természetesen ebben a cikkben is szóba került a korábbi BL-selejtező.

A Razgrad-játékosok nem tudtak revansot venni a Bajnokok Ligája nyári selejtezőjében történt vereségért és kiesésért.

Harmadszor kaptak ki a sorozatban, amellyel maradtak három pontosak, amit még a Malmö ellen gyűjtöttek. Ezzel szemben a magyar csapat tíz pontnál jár és már a harmadik helyen áll.”

A gol.bg keményebb hangnemben elemzett:

A Ludogorec két különböző arcát mutatta, de egyre nagyobb válságban van”

– írták, majd így folytatták:

A Ferencváros nem kímélte a Razgradot Magyarországon.”

A szakíró szerint a vendégeket az első játékrészben lefutballozták, akik a második kapott gól után veszélyesebbé váltak, és szépíteni tudtak. Kiemelte, hogy a Ludogorec az elmúlt nyolc tétmérkőzésén csupán egyetlen győzelmet számlál, azt is egy hosszabbításban szerzett találattal egy másodosztályú csapat ellen a Bolgár Kupában.

A telegraph.bg szerint a Ludogorec életjeleket mutatott, de túlságosan is későn.

A bolgár lapok tehát ezúttal nem bíróztak és nem kiáltottak csalást, mint augusztusban. A Fradi győzelmének jogosságát nem vitatják, és érezhetően nem lepte meg őket a Ludogorec újabb rossz teljesítménye és veresége. Bulgáriában egyébként sokan mondják azt, hogy megszakad az együttes nagy sorozata, és 14 év után más nyeri a bajnokságot – a listavezető Levszki Szófia egy meccsel többet játszva 11 ponttal előzi meg a harmadik helyen álló razgradiakat.

Ludogorec-szurkolók reakciója a Fradi győzelmére


Érthető módon csalódottan és dühösen kommentáltak. Volt, aki tragédiaként élte meg a meccset, viszont a pontos végeredményt eltalálta. Egy másik drukker szarkasztikusan megjegyezte, hogy a sebességen, az agresszivitáson és a koncentráción kell „csak” javítaniuk, és akkor topcsapat lesznek.

A Fradival is foglalkoztak. Az egyik hozzászóló az FTC játékosát, Cebrail Makreckist méltatta, hogy őt már a legutóbbi párharc során is lenyűgözte, és nem érti, ők miért nem tudnak ilyen labdarúgót találni a piacon. Egy másik szimpatizáns ugyanakkor beszólt a magyar csapatnak:

A magyarok annyira örültek ennek a győzelemnek, mintha a Real Madridot verték volna meg.”

Érkeztek is rá reakciók hazai részről: az egyik Fradi-szurkoló szerint a tabellán elfoglalt harmadik helyezésnek örültek ennyire, és nem pedig a legyőzésüknek.

A Ludogorecre a folytatásban két hazai mérkőzés vár az El-ben, 

  • a Celta Vigo és 
  • a PAOK elleni, aztán 
  • a Rangersszel és 
  • a Nice-szel is találkozik még. 

Ezek közül csak a skótok elleni meccse lesz idegenben, tehát van még bőven esélye arra, hogy kiharcolja a továbbjutást.

Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 4. forduló
Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (32.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

