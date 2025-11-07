Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Mindenki a magyarokra kíváncsi: Orbán elárulta, mi várható Washingtonban; már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal

2025. november 07. 06:06

2025. november 07. 06:06

Orbán Viktor washingtoni látogatása csütörtökön, hosszú repülőúttal vette kezdetét. A miniszterelnök utazás közben sem pihent, még egy „repülőinfót” is tartott a fedélzeten a sajtó képviselőinek. Kiderültek a Trump–Orbán találkozó részletei, ahogy az is, hányan figyelték a magyar különgép útját, illetve hogy hova igazol az ATV ismert újságírója.

2025. november 07. 06:06

Semmi nem lehetett érdekesebb a Mandiner olvasói számára, mint Orbán Viktor washingtoni látogatása, amely hosszú repülőúttal vette kezdetét csütörtökön. Íme a téma legizgalmasabb, egyben legnépszerűbb hírei!

Orbán Viktor és kísérete – a kormány tagjai, újságírók – a Washingtonba tartó repülőgép fedélzetén
Orbán Viktor és kísérete – a kormány tagjai, újságírók – a Washingtonba tartó repülőgép fedélzetén 

Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban

A meglehetősen sűrű csütörtöki nap után még sűrűbb péntekre kell készülnie Orbán Viktornak: az Index kiderítette, hogy egészen pontosan milyen menetrend szerint telik a miniszterelnök pénteki napja. 

A lap úgy tudja

Orbán Viktor pénteken – magyar idő szerint – 17:30-kor találkozik Donald Trumppal a Fehér Házban. 

Ezen a – helyi idő szerint 11:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen.

A tárgyalást követően a delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, ahol saját körben értékelik ki a fejleményeket. A nap végén J. D. Vance alelnökkel is találkozik a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor elmondta a véleményét Trumpról

Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.

A felszállás előtt Orbán Viktor rögtönzött sajtóbeszélgetést  tartott a repülőn utazó riporterekkel, amelyen arról beszélt, hogy hatodik alkalommal kerül sor kétoldalú tárgyalásra közte és Donald Trump között.

„Más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig. 

Nem érdemes intellektuálisan alábecsülni az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés”

hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök megjegyezte: „Az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni. 

Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami”.

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Brendan Smialowski / AFP

Mindenki a magyarokra kíváncsi: kiderült, hányan kísérték figyelemmel Orbán Viktorék Washingtonba tartó különgépét 

A Flightradar24 nevű oldalon – amelyen valós időben férhet hozzá bárki az egyes járatokkal kapcsolatos információkhoz – a járatfigyelők száma alapján hosszú ideig Orbán Viktor és kíséretének repülőgépét kísérték figyelemmel a legtöbben:

„Mindenki a fedélzeten!” – ezzel a címmel tett közzé fotót a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktort washingtoni útjára nem csak miniszterek és államtitkárok, de újságírók is elkísérték, így a Mandiner újságírói is. 

A Mandiner korábban beszámolt arról is, hogy a Telex egy hamis képre hivatkozva azt írta: a kormánydelegáció luxusgéppel utazik Washingtonba. 

A portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is alátámasztva a valóságot.

Ezt is ajánljuk a témában

…és a végére egy meglepetés: ennél a csatornánál folytatja az ATV ismert újságírója

Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. 

Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november 1-jétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához 

közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön. Hozzátették: vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.

 

Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja. 

Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap, és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.

Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását. „Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.

Csuhaj Ildikó is tagja annak az újságírói csapatnak, amelyik elkísérte Orbán Viktort washingtoni útjára.

Ezt is ajánljuk a témában

 

snagyz
2025. november 07. 09:36
Ne zárjuk ki, hogy Ildikónak is van/lehet lelkiismerete, ami néha dolgozik. Egyébként pedig sokszor nem is a pártosság az igazi probléma, hanem az intellektuális képesség és a morális attitüd. Talán most az utóbbiban némi érdemi változás mutatkozik. Meglátjuk.
RWG1
2025. november 07. 08:37
Azért nekem hiányzik valami ebből a történetből.Csuhaj Ildikó lenyilatkozhatná mi vezetett ehhez a döntéséhez.Az pedig hogy tegnap még az ATV-t erősítette ma pedig a Kossuth Rádió képviseletében ő ül az amerikába tartó repülőgépen és faggattaja Orbán Viktort a régi hírodós gárda arcul csapása.Pl Halász Zsuzsa vagy Bende Balázs akik folyamatosan kapták a gyalázkodást a kormány melletti kiállásukért.
balbako_
2025. november 07. 06:21
Ami Csuhaj Ildikót illeti sokkal visszafogottabb tárgyszerűbb lett az utóbbi időkben. A Kormányinfókon a telexes, 444-es, HVG-s kollégáik ámokfutását az arcjátéka alapján nagyon nem tolerálta. Valami Úristen kik közé csöppentem nézést lehetett nála tapasztalni. Megundorodhatott ettől a csürhétől és nem hajlandó minden határon túl a Szaros seggét nyalni mert nem ez az újságírók dolga.
