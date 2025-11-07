Mindenki a magyarokra kíváncsi: Orbán elárulta, mi várható Washingtonban; már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal

Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban
Nagyon sűrű péntek elé néz a miniszterelnök.
Orbán Viktor washingtoni látogatása csütörtökön, hosszú repülőúttal vette kezdetét. A miniszterelnök utazás közben sem pihent, még egy „repülőinfót” is tartott a fedélzeten a sajtó képviselőinek. Kiderültek a Trump–Orbán találkozó részletei, ahogy az is, hányan figyelték a magyar különgép útját, illetve hogy hova igazol az ATV ismert újságírója.
Semmi nem lehetett érdekesebb a Mandiner olvasói számára, mint Orbán Viktor washingtoni látogatása, amely hosszú repülőúttal vette kezdetét csütörtökön.
A meglehetősen sűrű csütörtöki nap után még sűrűbb péntekre kell készülnie Orbán Viktornak: az Index kiderítette, hogy egészen pontosan milyen menetrend szerint telik a miniszterelnök pénteki napja.
A lap úgy tudja,
Orbán Viktor pénteken – magyar idő szerint – 17:30-kor találkozik Donald Trumppal a Fehér Házban.
Ezen a – helyi idő szerint 11:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen.
A tárgyalást követően a delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, ahol saját körben értékelik ki a fejleményeket. A nap végén J. D. Vance alelnökkel is találkozik a miniszterelnök.
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
A felszállás előtt Orbán Viktor rögtönzött sajtóbeszélgetést tartott a repülőn utazó riporterekkel, amelyen arról beszélt, hogy hatodik alkalommal kerül sor kétoldalú tárgyalásra közte és Donald Trump között.
„Más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig.
Nem érdemes intellektuálisan alábecsülni az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök megjegyezte: „Az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni.
Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami”.
A miniszterelnök a találkozók kulisszatitkaiba is betekintést engedett.
A Flightradar24 nevű oldalon – amelyen valós időben férhet hozzá bárki az egyes járatokkal kapcsolatos információkhoz – a járatfigyelők száma alapján hosszú ideig Orbán Viktor és kíséretének repülőgépét kísérték figyelemmel a legtöbben:
„Mindenki a fedélzeten!” – ezzel a címmel tett közzé fotót a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktort washingtoni útjára nem csak miniszterek és államtitkárok, de újságírók is elkísérték, így a Mandiner újságírói is.
A Mandiner korábban beszámolt arról is, hogy a Telex egy hamis képre hivatkozva azt írta: a kormánydelegáció luxusgéppel utazik Washingtonba.
A portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is alátámasztva a valóságot.
Óriási érdeklődés övezi a magyar delegáció útját.
Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája.
Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november 1-jétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához
– közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön. Hozzátették: vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.
Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja.
Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap, és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.
Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását. „Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.
Csuhaj Ildikó is tagja annak az újságírói csapatnak, amelyik elkísérte Orbán Viktort washingtoni útjára.
Az újságíró 8 év után távozott szeptemberben az ATV-től.