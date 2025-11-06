Ft
11. 06.
csütörtök
Lengyelország Magyarország Csehország klímacél Európai Unió V4 Szlovákia

A nap, amikor a V4 újra összeállt: Magyarország vezetésével megmutatták, mire képesek az Európai Unióban

2025. november 06. 11:36

Az ipari versenyképesség védelme érdekében Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia is ellenezte az uniós klímacélok szigorításának eredeti javaslatát.

2025. november 06. 11:36
null

Az uniós környezetvédelmi miniszterek 18 órányi tárgyalás után megállapodtak a 2040-re kitűzött, 90 százalékos CO2-kibocsátás-csökkentési cél rugalmasabbá tételéről – írja a Corriere della Sera nyomtatott kiadása.

A cikk szerint

Magyarország – Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával együtt – ellenezte az eredeti javaslatot, a magyar delegáció a visegrádi országokkal egységesen lépett fel, kiemelve az ipari versenyképesség védelmét.

Az új szabályozás további rugalmasságokat vezet be, például magasabb arányú karbonkreditek használatát és pilot időszakot is tartalmaz.

Nyitókép: AFP/Németi Róbert

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

zakar zoltán béla
2025. november 06. 12:05
CiaKorsky és Tukowianka mamma milya
Dixtroy
2025. november 06. 11:46
"magasabb arányú karbonkreditek" Ez kb olyan, mintha játékpénzekkel akarnánk kezelni a napfényt. Fikciós értelmetlen faszság.
