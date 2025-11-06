A nap, amikor a V4 újra összeállt: Magyarország vezetésével megmutatták, mire képesek az Európai Unióban

Ez az EU gyorsított zöldítésének legsúlyosabb mellékhatása
Az árat végül mi, a fogyasztók fizetjük majd meg.
Az ipari versenyképesség védelme érdekében Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia is ellenezte az uniós klímacélok szigorításának eredeti javaslatát.
Az uniós környezetvédelmi miniszterek 18 órányi tárgyalás után megállapodtak a 2040-re kitűzött, 90 százalékos CO2-kibocsátás-csökkentési cél rugalmasabbá tételéről – írja a Corriere della Sera nyomtatott kiadása.
A cikk szerint
Magyarország – Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával együtt – ellenezte az eredeti javaslatot, a magyar delegáció a visegrádi országokkal egységesen lépett fel, kiemelve az ipari versenyképesség védelmét.
Az új szabályozás további rugalmasságokat vezet be, például magasabb arányú karbonkreditek használatát és pilot időszakot is tartalmaz.
Nyitókép: AFP/Németi Róbert
