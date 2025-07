Ez az EU gyorsított zöldítésének legsúlyosabb mellékhatása

Miközben szinte naponta olvashatunk győzelmi jelentéseket a sajtóban a nap- és a szélerőművek újabb termelési csúcsairól egy napos, vagy egy hónapos átlagra vonatkoztatva, hosszabb távon valójában újra nő a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása az EU-ban.

Ennek az a magyarázata, hogy 2024-25 téli félévét hosszú borús-szélcsendes időszakok jellemezték Nyugat-Európában. Már szakmai kifejezést is kreáltak erre – „dunkelflaute” – persze németül, hiszen Németországban okozza a legnagyobb károkat. A borús, szélcsendes időszakokban sem a szélerőművek, sem a naperőművek nem termelnek, vagy nem termelnek eleget. Ráadásul a téli hó hiánya és a nyári aszályok miatt a vízerőművek termelése is alacsony volt. Ne felejtsük el, hogy a vízerőművek nem csak a tiszta áramtermelés fontos komponensei, hanem a szél- és naperőművek ingadozó termelését is tudják részben kompenzálni. Mindezek hiányában maradtak a kiegyensúlyozásra a földgáztüzelésű erőművek, melyek termelése 19 százalékkal nőtt, de még a legszennyezőbb széntüzelésű erőművek is rátettek a lapátra egy 2 százalékos emelkedéssel! Az EU tehát beragadt a földgáz-függésébe, amit paradox módon éppen a túltolt zöldítésének köszönhet.