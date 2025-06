Iszonyatosan sokba kerülne orosz import nélkül a rezsicsökkentés

Hozzátette: a Mol elkezdte ezeket a beruházásokat. A költségei miatt azonban versenyhátrányba kerülhet a nyugati riválisaival szemben, amelyeknek nem kell átalakítaniuk a finomítójukat. Ez azért is fontos, mert a Mol privát, tőzsdei cég, ehhez az átalakításhoz pedig nem kapott semmilyen uniós forrást. Ennek alapján nehéz azt elvárni, hogy határidőre előteremtsen és beruházzon 500 millió dollárt. Ezért halad a saját ütemében.

A földgáz ügye se könnyebb – jegyezte meg az államtitkár. Bár, az elmúlt tizenöt évben Szlovénia kivételével minden szomszédos ország felé kiépült a vezetékes összeköttetés, és a szlovéniai interkonnektorról is megszületett a megállapodás, a hat csőből a két legnagyobbon érkezett orosz gáz. Ebből az ukrajnai már kiesett, azon most éppen exportálunk.

Jelenleg csak a szerbiai vezetéken kapjuk az orosz földgázt, de a „Von der Leyen-Zelenszkij terv” alapján ezzel is le kellene állni legkésőbb 2027 végéig

– mondta.

Maradt a romániai, a horvátországi, az ausztriai és a szlovákiai vezeték, melyek azonban az előbbieknél sokkal kisebb kapacitásúak, márpedig az uniós elképzelés megvalósulása esetén 2027 után valahol mégis be kellene hozni évi mintegy hétmilliárd köbméter gázt, plusz a tranzitot. A horvát krk-szigeti LNG-terminál kapacitásai több évre előre le vannak kötve. Nyugatról pedig nagyon sok országon kellene keresztülutaztatni a földgázt. Lehet, hogy az elméleti vezetéki kapacitások alapján el lehetne látni nem oroszországi gázzal Magyarországot és Szlovákiát, de e vezetékek kapacitásai is előre le vannak kötve. Ezt az Európai Bizottság így aligha vizsgálta meg, gondolta végig, hogy működhet-e Magyarország számára – fejtette ki Steiner Attila.

Az államtitkár leszögezte:

az Oroszországból megbízhatóan érkező import nélkül drágább lenne az olaj és a gáz.

Az orosz olaj és gáz ára annyi, amennyibe azok a magyar határon kerülnek, az alternatív termékek árát a hollandiai tőzsde ára alakítja.

A rezsicsökkentés fenntartása az új helyzetben 1600 milliárdba kerülne, a már most is felhasznált 800 milliárdon felül még egyszer ennyivel kellene fenntartani a rezsivédelmet, ez a bevált intézkedés ellehetetlenüléséhez vezethet – figyelmeztetett az államtitkár.

Kifejtette: 2022-ben még remélhettük a háború mielőbbi végét, a mostani uniós javaslat viszont örökre elvágná egész Európát a közelben kitermelt, meglévő csővezetékeken behozható orosz energiahordozóktól. Brüsszel terve az, hogy soha többé ne vásároljunk Oroszországból, akkor sem, ha végre elhallgatnának a szomszédunkban a fegyverek. Ezzel gyakorlatilag

végképp lemondanánk az európai gazdaság, ipar, vállalkozások versenyképességének megerősítéséről, ami vagy így, vagy úgy a rezsicsökkentés bedőléséhez vezetne

– állította.

A közel-keleti helyzet miatt sem biztonságos most a világ energiaellátása. Bár Trump elnök tűzszünetet jelentett be és életben van egy törékeny fegyverszünet, még nem világos, hogyan alakul a folytatás. Ha Irán lezárná a Hormuzi-szorost, Európa pedig lemondana az energiaellátását nemrég még meghatározó forrásról, lehetetlen helyzetbe kerülnénk. Ezért küzdünk a továbbiakban is minden eszközzel a magyar és európai emberek és vállalkozások számára elfogadhatatlan többletterhet jelentő tervek valóra váltása ellen – nyilatkozta az államtitkár.

