Az EU jogi eszközökkel tiltaná az orosz földgáz importját

Az Európai Unió jogi eszközökkel vethet véget az orosz földgázbeszerzésnek. Az Európai Bizottság június 17-én nyújtotta be azt a javaslatot, amely szerint megtiltanák a tagállamok vállalatainak az új orosz földgázszolgáltatókkal való szerződést. Jövő év január 1-jétől a 2025 során kötött kontraktusokon alapuló orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját szintén leállítanák. A hosszú távú szerződéseket 2028. január 1-jétől függesztenék fel, továbbá megszüntetnék az azonnali piaci szerződéseket is. A cél, hogy felgyorsítsák az orosz kőolaj- és földgázfüggőség felszámolását, és azt három éven belül lényegében be is fejezzék.

A tervezet azt is tartalmazza, hogy a vállalatoknak nyilvánosságra kellene hozniuk bármilyen Oroszországgal kötött földgázszerződést, hogy az uniós hatóságok megismerjék azok időtartamát és a bennük lekötött mennyiséget. „Ezek az intézkedések a tagállami kormányok és a Bizottság számára hozzáférést biztosítanának az energiarendszerbe belépő orosz gázra vonatkozó releváns információkhoz, lehetővé téve az egész EU-ra kiterjedő célzott és hatékony intézkedések végrehajtását és az ellátási alternatívák előkészítését” – közölte a Bizottság.

Az említett változtatásokon felül az uniós LNG-termináloknak fokozatosan megtiltanák, hogy szolgáltatást nyújtsanak az orosz ügyfeleknek.

Nehezen halad a függetlenedés

Csakhogy az orosz földgáz az EU fosszilistüzelőanyag-importjának még mindig a 14 százalékát teszi ki (az ukrajnai háborút megelőzően ez 40 százalék körül volt). Tavaly a behozatal 18 százalékkal növekedett 2023-hoz képest – 38-ról 45 milliárd köbméterre –, ami nem igazán illeszkedik a blokk azon elképzeléséhez, miszerint 2027-ig teljesen megszüntetik az importot.

A megvásárolt mennyiség leginkább Olaszország (+4 milliárd köbméter), Csehország (+2 milliárd) és Franciaország (+1,7 milliárd) esetében növekedett, míg Szlovákia, Németország és Magyarország esetén csökkent az import, 1,01, 1,06, valamint 1,73 milliárd köbméterrel.

Az említett növekedés leginkább az orosz LNG-vásárlásoknak köszönhető, ami az idén is egyre nagyobb mennyiségű: februárban naponta átlagosan 74,3 millió köbmétert importált az unió, ami havi alapon 11 százalékos bővülés.

Ez többek között az árnyékflotta működése és az orosz LNG „fehérre mosása” miatt lehetséges. Németország például bár megtiltotta az orosz LNG közvetlen importját, ennek ellenére más európai kikötőkön keresztül vásárolják azt, mivel az EU belső földgázpiaca átláthatatlan és nem transzparens.

A leválást az sem segítette, hogy eddig a tervezetig, az Európai Bizottság ígérete ellenére, már kétszer elhalasztották az orosz energiafüggőség felszámolásáról szóló útmutatás közzétételét. Most úgy tűnik, megkezdődik a jogi háttér megteremtése és a leválás gyakorlati elősegítésére való törekvés.

