A Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa már Magyar Péter testőreként viselkedik (VIDEÓ)

„Minden másodperce tömény hányinger. Biztonságiakkal dobatja ki a vele nem egy platformon lévő riportert, miközben gorillái gyűrűjében peckesen sétál és a mindig félig nyitva maradó szájából robothangon szórja az átkokat.

A videó elején sötét szemüvegben fontoskodó alak Lukács Csaba, a thaiföldi kisfiúk réme, a Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa, aki elvileg újságíró, de már összemosódnak a szerepek, és ő is Magyar Péter testőreként viselkedik.

Nézd végig ezt a 3 percet, és képzeld el, hogyan viselkedne ez a nárcisztikus pukkancs az ellenfeleivel (vagy bárkivel, akire épp berág), ha övé lenne a főhatalom a teljes államigazgatással, rendőrséggel, titkosszolgálatokkal...”

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

