A Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa már Magyar Péter testőreként viselkedik (VIDEÓ)

2025. augusztus 09. 17:01

Így viselkedne ez a nárcisztikus pukkancs az ellenfeleivel, ha övé lenne a főhatalom.

2025. augusztus 09. 17:01
null

„Minden másodperce tömény hányinger. Biztonságiakkal dobatja ki a vele nem egy platformon lévő riportert, miközben gorillái gyűrűjében peckesen sétál és a mindig félig nyitva maradó szájából robothangon szórja az átkokat.

A videó elején sötét szemüvegben fontoskodó alak Lukács Csaba, a thaiföldi kisfiúk réme, a Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa, aki elvileg újságíró, de már összemosódnak a szerepek, és ő is Magyar Péter testőreként viselkedik.

Nézd végig ezt a 3 percet, és képzeld el, hogyan viselkedne ez a nárcisztikus pukkancs az ellenfeleivel (vagy bárkivel, akire épp berág), ha övé lenne a főhatalom a teljes államigazgatással, rendőrséggel, titkosszolgálatokkal...”

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

***

Palatin
2025. augusztus 09. 22:34
Magyar Péter Elvtárs óva intem Önt, ... Ha nem akar ehazában egy vérözönt, Tegye le azt a brüsszeli szarosbödönt, Mit a tervek szerint Ön a nyakunkba önt. Magyar Péter nem a falu bikája, Csak a trottyos Weber pubikája, Ezért oly vérmes, és nagy a szája, Majd a méregtöl sorvad el a mája. Poloskának új csaja van, a Róka Réka, Igazán remek egy pár, csóka és a béka. Polcsi örül, mert kezdödhet a móka, Reméli, hogy Rékának ö lesz a nyalóka. Polcsi, te cudar, csalárd nőverő férj, Népünktöl áldást te soha ne remélj. Ajánlom néked, hogy a bőrödbe férj, Ideje, hogy Judíttól bocsánatot kérj, S hogy lázálmodból magadhoz térj.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. augusztus 09. 22:34
Magyar Hang = Poloska Hang. Figyeld meg alaposan Magyar Péter száját, amikor beszél. Tipikusan aszimetrikus ajakforma látható, egyik oldalon lekonyílva, ami a megvetés, a gyülölet, a beképzelt magasabbrendüség nyilvánvaló kifejezödése. MP-nél ez nem egy pillantnyi arcmimika, - ami indokolt esetben, ha busszús valaki, bárkinél átmenetileg elöfordulhat -, hanem nála ez egy állandósult, berögzödött arckifejezés, ami teljes összhangban van lelki devianciáival. Ezt az embert egészében kell nézni. Abban az értelemben minden összepasszol rajta, hogy beszédesen meggyözzön bennünket beképzeltségésröl, cezaromániás uralkodási vagyáról, skizofrén beütéseiröl, gyülölködö hepciás alapbeállitottságáról, mások lefitymálásának állandósult reflexeiröl, beteges magasabbrendüségi rigolyáiról, egomániájáról. Teljesen alkalmatlan bármilyen vezetöi pozicióra.
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. augusztus 09. 22:25
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 09. 22:06
Amit mond, azon már meg se lepődök, de mivel ha tehetem, nem nézek meg semmit tőle/róla, most teljesen megdöbbentem a totál férfiatlan mozgásán, járásán, gesztusain. Tudom, hogy nem ez a lényeg, de taszító. Most már értem, miért volt szükség arra, hogy The Man legyen. Mindig az kell, ami nincs
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!