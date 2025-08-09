Ft
Sokkolta a szakértőt Magyar Péterék terve: fiatalok tízezreit kényszerítenék albérletbe saját otthon helyett

2025. augusztus 09. 17:28

„Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva, hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül” – foglalta össze Panyi Miklós a kormány célját.

2025. augusztus 09. 17:28
null

A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarják, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós.

„Ez a program a fiataloknak jó, a Tiszának rossz”

Az Otthon Start Programiroda vezetője közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is világossá tette:

a Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak. 

A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? – idézte a Magyar Nemzet.

Bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának

Panyi kitért arra is, hogy a Tisza Párt ajánlata szerint 2-3 év múlva felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül.

Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak” – hangsúlyozta Panyi Miklós.

Hozzátette: „Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése sem drága neki.”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor

