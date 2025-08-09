Sokkolta a szakértőt Magyar Péterék terve: fiatalok tízezreit kényszerítenék albérletbe saját otthon helyett

A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarják, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós.

„Ez a program a fiataloknak jó, a Tiszának rossz”

Az Otthon Start Programiroda vezetője közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is világossá tette:

a Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak.

A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? – idézte a Magyar Nemzet.