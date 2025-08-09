Sokkolta a szakértőt Magyar Péterék terve: fiatalok tízezreit kényszerítenék albérletbe saját otthon helyett

Óriási pofonba szaladt bele ismét Magyar Péter, ezúttal számokkal cáfolták a liberális pártvezért
Tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma.
„Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva, hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül” – foglalta össze Panyi Miklós a kormány célját.
A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarják, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós.
Az Otthon Start Programiroda vezetője közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is világossá tette:
a Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak.
A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? – idézte a Magyar Nemzet.
Panyi kitért arra is, hogy a Tisza Párt ajánlata szerint 2-3 év múlva felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.
Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül.
Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak” – hangsúlyozta Panyi Miklós.
Hozzátette: „Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése sem drága neki.”
