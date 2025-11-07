Újabb sötét botrány kezd kibontakozni, miután óriási „szívességet” tesz Jámbor András Magyar Péteréknek

Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során
A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.
A háttérben ismét felbukkantak az egykori DatAdat-csoporthoz köthető szereplők. Jámbor Andrásék egy az egyben lemásolják a dollárbaloldal 2022-es receptúráját.
A liberális Tisza Pártban láthatóan forrnak az indulatok, mert kitudódott: adatbázis-építésre is használták a Tisza Világ elnevezésű, okostelefonokra letölthető programot. Az adatszivárgási botrány nyomán ugyanis arról is lehetett olvasni, hogy egyes tiszás felhasználók tartózkodási adatai kikerültek az internetre. Igen, jól olvassák: Magyar Péterék az applikáció segítségével potenciális követőiket le tudják követni – az ukrán fejlesztőknek hála akár Kijevben is. Bár Jámbor Andrásék eddig még nem jutottak el idáig, úgy tűnik, egy az egyben lemásolják a dollárbaloldal 2022-es receptúráját. Nem véletlenül bukkant fel Jámborék mögött ezúttal is egy DatAdat-os (újkori nevén: Estratos Digital) szál.
A neomarxista nézeteket valló Jámbor András országgyűlési képviselő ma már inkumbens jelöltnek számít saját egyéni választókerületében. Mégis ő volt az a honatya, aki bejelentette: nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon.
Holott egy éve még arról értekezett, hogy biztosan indul, mert választói egyáltalán nem a visszalépéssel bízták meg. Március 29-én kampányindítót tartott, ahol azt ígérte, körbejárja Józsefváros és Ferencváros érintett részeit, hogy programot készítsen. Pár héttel később viszont visszalépett saját körzetében a Tisza Párt máig ismeretlen jelöltje javára. A politikus ekkor azt is jelezte, hogy kész támogatni Magyar Péterék kampányát, illetve felvenni a kapcsolatot a tömörüléssel, hogy egyeztessen a segítségnyújtás formájáról. Kommunikációs csatornákon ez az együttműködés már elindult.
A szélsőbaloldali politikus többek között annak köszönheti országgyűlési képviselői pozícióját, hogy részt vett az ellenzéki összefogásban.
Ám a választások után robbant a külföldi párt- és kampányfinanszírozási botrány – a Korányi Dávid-féle Action for Democracy elnevezésű ernyőszervezet révén –, amelyben mások mellett kiderült:
Jámbor András ezúttal egy új mozgósító szervezet létrehozásával próbálkozik: ez az úgynevezett Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV). Nincs kizárva, hogy a SZIV veheti át az Action for Democracy helyét, és külföldi támogatásokra is számíthat a 2026-os országgyűlési választási kampányban.
Az azonban már bizonyos, hogy a SZIV (ezáltal Jámborék) támogatóinak adatai akár Ficsor Ádámékhoz is kerülhetnek, mivel az adatkezelési tájékoztatójukban (Jámborék oldalán) felbukkan a Lunda neve, amely egy globális megoldás kis összegű adománygyűjtésre. A Lunda szolgáltatását az Estratos Digital GmbH nevű bécsi cég nyújtja, amely sajtóinformációk szerint Ficsor érdekeltsége.
Magyarán ismét elővehetik a dollárbaloldal 2022-es receptúráját.
Meg kell említeni: bár Bajnai Gordon tavaly hivatalosan kiszállt a DatAdat-cégcsoportból – amelynek 2016-ban alapított zászlóshajóját (DatAdatból Estratos Digital) átkeresztelték –, továbbra is a volt miniszterelnökök, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmi köréhez tartozó emberek vezetik a vállalkozásokat. Ők pedig nem mások, mint a már említett Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor.
Az Estratos Digital Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma mögött is felbukkant.
