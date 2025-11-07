Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Bajnai Gordon Tisza Párt Lunda DatAdat cégcsoport szigetvári viktor Jámbor András Action for Democracy Magyar Péter dollárbaloldal Ficsor Ádám

Újabb sötét botrány kezd kibontakozni, miután óriási „szívességet” tesz Jámbor András Magyar Péteréknek

2025. november 07. 06:13

A háttérben ismét felbukkantak az egykori DatAdat-csoporthoz köthető szereplők. Jámbor Andrásék egy az egyben lemásolják a dollárbaloldal 2022-es receptúráját.

2025. november 07. 06:13
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A liberális Tisza Pártban láthatóan forrnak az indulatok, mert kitudódott: adatbázis-építésre is használták a Tisza Világ elnevezésű, okostelefonokra letölthető programot. Az adatszivárgási botrány nyomán ugyanis arról is lehetett olvasni, hogy egyes tiszás felhasználók tartózkodási adatai kikerültek az internetre. Igen, jól olvassák: Magyar Péterék az applikáció segítségével potenciális követőiket le tudják követni – az ukrán fejlesztőknek hála akár Kijevben is. Bár Jámbor Andrásék eddig még nem jutottak el idáig, úgy tűnik, egy az egyben lemásolják a dollárbaloldal 2022-es receptúráját. Nem véletlenül bukkant fel Jámborék mögött ezúttal is egy DatAdat-os (újkori nevén: Estratos Digital) szál.

Holott egy éve még arról értekezett, hogy biztosan indul, mert választói egyáltalán nem a visszalépéssel bízták meg. Március 29-én kampányindítót tartott, ahol azt ígérte, körbejárja Józsefváros és Ferencváros érintett részeit, hogy programot készítsen. Pár héttel később viszont visszalépett saját körzetében a Tisza Párt máig ismeretlen jelöltje javára. A politikus ekkor azt is jelezte, hogy kész támogatni Magyar Péterék kampányát, illetve felvenni a kapcsolatot a tömörüléssel, hogy egyeztessen a segítségnyújtás formájáról. Kommunikációs csatornákon ez az együttműködés már elindult.

Jámbor Andrásék új, álcivil szervezete lehet majd az Action for Democracy utódja

A szélsőbaloldali politikus többek között annak köszönheti országgyűlési képviselői pozícióját, hogy részt vett az ellenzéki összefogásban.

Ám a választások után robbant a külföldi párt- és kampányfinanszírozási botrány – a Korányi Dávid-féle Action for Democracy elnevezésű ernyőszervezet révén –, amelyben mások mellett kiderült:

  • az egykor Bajnai Gordonékhoz köthető DatAdat-csoport tölthette be az ellenzéki kampányközpont szerepét;
  • továbbá a DatAdat-csoporthoz és köreihez szintén gurultak dollárok, főként Amerikából – elsősorban Soros Györgyéktől és a Demokrata Párt környékéről.

Jámbor András ezúttal egy új mozgósító szervezet létrehozásával próbálkozik: ez az úgynevezett Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV). Nincs kizárva, hogy a SZIV veheti át az Action for Democracy helyét, és külföldi támogatásokra is számíthat a 2026-os országgyűlési választási kampányban.

A háttérben ismét felbukkantak az egykori DatAdat-csoporthoz köthető szereplők

A SZIV (ezáltal Jámborék) támogatóinak adatai akár Ficsor Ádámékhoz is kerülhetnek
A SZIV (ezáltal Jámborék) támogatóinak adatai akár Ficsor Ádámékhoz is kerülhetnek

Az azonban már bizonyos, hogy a SZIV (ezáltal Jámborék) támogatóinak adatai akár Ficsor Ádámékhoz is kerülhetnek, mivel az adatkezelési tájékoztatójukban (Jámborék oldalán) felbukkan a Lunda neve, amely egy globális megoldás kis összegű adománygyűjtésre. A Lunda szolgáltatását az Estratos Digital GmbH nevű bécsi cég nyújtja, amely sajtóinformációk szerint Ficsor érdekeltsége.

Magyarán ismét elővehetik a dollárbaloldal 2022-es receptúráját.

Meg kell említeni: bár Bajnai Gordon tavaly hivatalosan kiszállt a DatAdat-cégcsoportból – amelynek 2016-ban alapított zászlóshajóját (DatAdatból Estratos Digital) átkeresztelték –, továbbra is a volt miniszterelnökök, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmi köréhez tartozó emberek vezetik a vállalkozásokat. Ők pedig nem mások, mint a már említett Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor.

Az Estratos Digital Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma mögött is felbukkant.

Képek forrása: Jámbor András oldalai

 

