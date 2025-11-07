Újabb sötét botrány kezd kibontakozni, miután óriási „szívességet” tesz Jámbor András Magyar Péteréknek

Holott egy éve még arról értekezett, hogy biztosan indul, mert választói egyáltalán nem a visszalépéssel bízták meg. Március 29-én kampányindítót tartott, ahol azt ígérte, körbejárja Józsefváros és Ferencváros érintett részeit, hogy programot készítsen. Pár héttel később viszont visszalépett saját körzetében a Tisza Párt máig ismeretlen jelöltje javára. A politikus ekkor azt is jelezte, hogy kész támogatni Magyar Péterék kampányát, illetve felvenni a kapcsolatot a tömörüléssel, hogy egyeztessen a segítségnyújtás formájáról. Kommunikációs csatornákon ez az együttműködés már elindult.

Jámbor Andrásék új, álcivil szervezete lehet majd az Action for Democracy utódja

A szélsőbaloldali politikus többek között annak köszönheti országgyűlési képviselői pozícióját, hogy részt vett az ellenzéki összefogásban.

Ám a választások után robbant a külföldi párt- és kampányfinanszírozási botrány – a Korányi Dávid-féle Action for Democracy elnevezésű ernyőszervezet révén –, amelyben mások mellett kiderült: