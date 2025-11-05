Vége a régi szép időknek: minden oldalról szorongatják már Von der Leyent

Szerdán kezdődik az Európai Parlamentben a következő uniós költségvetési ciklusról szóló bizottsági javaslat vitája. Az eddig is sok vihart kavaró tervezet most össztűz alatt áll. Von der Leyen rogyadozó koalícióján belül még saját párttársai is elfogadhatatlannak tartják Brüsszel terveit – mutatott rá a Világgazdaság.

Az EPP elnöke, Manfred Weber – Von der Leyen egyik legfontosabb szövetségese – a Politico című lapnak kifejtette: pártja azért küzd, hogy a költségvetés „az európaiak igényeit szolgálja”.

Azzal indokolta a vétófenyegetést, hogy korai szakaszban meg kell határozni a tárgyalások hangnemét, hogy kulcsfontosságú követeléseinket a Bizottság figyelembe vegye.

Weber szerint a Bizottságnak három fő prioritást kell kezelnie. Erős szerepet kell biztosítani a régióknak, olyan közös agrárpolitikára van szükség, amely megmutatja, hogy meghallották a gazdák hangját, továbbá meg kell őrizni az Európai Parlament szerepét és hatásköreit.