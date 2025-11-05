Ft
11. 05.
szerda
Vége a régi szép időknek: minden oldalról szorongatják már Von der Leyent

2025. november 05. 21:20

Manfred Weber is előállt a követeléseivel.

2025. november 05. 21:20
null

Szerdán kezdődik az Európai Parlamentben a következő uniós költségvetési ciklusról szóló bizottsági javaslat vitája. Az eddig is sok vihart kavaró tervezet most össztűz alatt áll. Von der Leyen rogyadozó koalícióján belül még saját párttársai is elfogadhatatlannak tartják Brüsszel terveit – mutatott rá a Világgazdaság.

Az EPP elnöke, Manfred Weber – Von der Leyen egyik legfontosabb szövetségese – a Politico című lapnak kifejtette: pártja azért küzd, hogy a költségvetés „az európaiak igényeit szolgálja”.

Azzal indokolta a vétófenyegetést, hogy korai szakaszban meg kell határozni a tárgyalások hangnemét, hogy kulcsfontosságú követeléseinket a Bizottság figyelembe vegye.

Weber szerint a Bizottságnak három fő prioritást kell kezelnie. Erős szerepet kell biztosítani a régióknak, olyan közös agrárpolitikára van szükség, amely megmutatja, hogy meghallották a gazdák hangját, továbbá meg kell őrizni az Európai Parlament szerepét és hatásköreit. 

Ha minden fél konstruktívan áll a tárgyalásokhoz – beleértve a Tanács soros elnökségének támogatását is –, „meggyőződésem, hogy meglesz az alap a tárgyalások megkezdéséhez”, jelentette ki Weber.

A szocialisták követelései

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Iratxe García Pérez, a szocialisták és demokraták (S&D) frakcióvezetője, az EPP koalíciós partnere is benyújtotta a követeléseit. Ezek a következők lennének: a munkavállalók átképzésének lehetősége, az emberek gazdasági sokkoktól való védelme és a lakhatási árak csökkentése.

Végül a Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy Von der Leyen költségvetése még a tagállamoknál is kiverte a biztosítékot.

A saját országának kancellárja, Friedrich Merz is nonszensznek nevezte a tervezet egyes javaslatait, például a vállalatokra kivetni tervezett adót.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

londonbaby
2025. november 05. 23:16
beltenyésztett korcs brüsszelkurva..mész disznó eledelnek hamarosan !!!!
nemenvagyoken
2025. november 05. 22:10
Én csak attól tartok, hogy egy még rosszabb ül a helyére. Amíg a terrorista módszerekkel dolgozó bolsevikok uralkodnak az EP-ben, addig semmi jóra sem számíthatunk. Sajnos nincs elég erős ellenzékük, így büntetlenül megtehetnek bármit. Egyszerűen nem is értem, hogyan lehetnek ennyire gerinctelenek, hogy még a saját népüket is elárulják a pénzért és a hatalomért cserébe. Végtelenül elkeserítő, hogy ilyen lopakodó üzemmódban ennyi globalistát ki tudtak képezni Európa számos országában, és hogy ennyire észrevétlenül át tudták venni a hatalmat a brüsszeli hivatalokban.
survivor
2025. november 05. 22:01
Darth Wéber Nagyúr szembe száll Galaxis Csaszar nőjével ?
bondavary
2025. november 05. 21:51
Szerintem Weber szeretne beülni az EB elnöki székébe. Ursulát meg kimentik onnan német köztársasági elnöknek. A kádereket nem hagyják veszni, ezt is átveszik a bolsevik mentalitásból.
