Hátborzongató részletek derültek ki: egy Allah parancsait követő, fejében furcsa zajokat halló férfi követte el a oléroni merényletet

Dráma: megrendítő részletek derültek ki a franciaországi terrortámadásról
Közösségi oldalán szabadkőművesekről és sátáni rituálékról is posztolt az elkövető, aki „Allah Akbart” kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.
Az országos terrorellenes ügyészség nem nyomoz az ügyben, mert a férfi elmondása szerint egyedül radikalizálódott, az interneten keresztül.
Az ámokfutó, aki előző nap szándékosan elütött öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén, a közelmúltban vallásilag radikalizálódott, és azt vallotta kihallgatásán, hogy „Allah parancsait követte” – közölte csütörtök este az illetékes ügyész, aki ugyanakkor kizárt bármilyen kapcsolatot „terrorszervezetekkel”.
A gyanúsított, aki nemrég tért át az iszlám hitre, azt állította, hogy „Allah parancsait követte”, aki „áldozatot” kért tőle
– mondta sajtótájékoztatóján Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle ügyésze, aki emberölési kísérlet miatt kezdeményezett vádemelést. Kiemelte, hogy az elkövetőnek nincsen semmilyen kapcsolata „terrorszervezetekkel”, egyedül radikalizálódott.
Az országos terrorellenes ügyészség a nap folyamán már korábban bejelentette döntését, miszerint „nem tartja illetékesnek magát” a nyomozásban, és nem tekinti terrortámadásnak a történteket.
Az ügyész elmondta: az elkövető előállításakor „nagyon sokszor” ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át. Előtte felgyújtotta a gázolásokhoz használt gépkocsit, amelyben a nyomozók egy gázpalackot és egy 35 centiméteres kést találtak.
A gázolások szerda reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával szándékosan elütött öt embert, gyalogost és kerékpárost a mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt. Ketten közülük súlyos sérülést szenvedtek, ők még mindig kórházban vannak, helyzetük az ügyész szerint „különösen aggasztó”, de már nincsenek életveszélyben, a többiek már hazatérhettek.
Az ügyész közölte, hogy a gyanúsított első pszichiátriai szakvéleménye csökkent beszámíthatóságot, de nem teljes beszámíthatatlanságot állapított meg a cselekmény elkövetésekor.
A férfi kábítószer hatása alatt állt, s a nyomozók előtt „összefüggéstelen, személyiségzavaros” kijelentéseket tett.
A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász, 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban, tíz éve él Oléron szigetén, teljesen egyedül egy lakókocsiban. Időnként alkalmi munkákat vállalt, felszolgált egy helyi kocsmában.
Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt. A kihallgatásán azt mondta, hogy miután nem sikerült felrobbantania az apja tulajdonában lévő gépkocsit, fel akarta magát gyújtani.
Utolsó kihallgatásán azt állította, hogy egy ideje furcsa zajokat hall a fejében, és jelezte, hogy szeretne zártosztályra kerülni”
– mondta az ügyész.
A 20 ezer lakosú szigeten marginalizált alkoholistaként ismert férfi alig egy hónapja fordult a vallás felé, először a katolicizmus, aztán pedig az iszlám kezdte érdekelni.
Laurent Nunez belügyminiszter francia újságíróknak megerősítette, hogy a gyanúsított pár hete radikalizálódott, teljesen egyedül, az interneten keresztül.
A tárcavezető ugyanakkor inkább „gyilkos ámokfutásnak”, mintsem merényletnek minősítette a szándékos gázolásokat.
A gyanúsított kihallgatása pénteken ér véget, azt követően dönt egy vizsgálóbíró a vádemelésről.
(MTI)
Nyitókép: Christophe ARCHAMBAULT / AFP
***