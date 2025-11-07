Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

ámokfutó Franciaország merénylet Allah

Hátborzongató részletek derültek ki: egy Allah parancsait követő, fejében furcsa zajokat halló férfi követte el a oléroni merényletet

2025. november 07. 07:57

Az országos terrorellenes ügyészség nem nyomoz az ügyben, mert a férfi elmondása szerint egyedül radikalizálódott, az interneten keresztül.

2025. november 07. 07:57
null

Az ámokfutó, aki előző nap szándékosan elütött öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén, a közelmúltban vallásilag radikalizálódott, és azt vallotta kihallgatásán, hogy „Allah parancsait követte” – közölte csütörtök este az illetékes ügyész, aki ugyanakkor kizárt bármilyen kapcsolatot „terrorszervezetekkel”.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyanúsított, aki nemrég tért át az iszlám hitre, azt állította, hogy „Allah parancsait követte”, aki „áldozatot” kért tőle 

– mondta sajtótájékoztatóján Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle ügyésze, aki emberölési kísérlet miatt kezdeményezett vádemelést. Kiemelte, hogy az elkövetőnek nincsen semmilyen kapcsolata „terrorszervezetekkel”, egyedül radikalizálódott.

Az országos terrorellenes ügyészség a nap folyamán már korábban bejelentette döntését, miszerint „nem tartja illetékesnek magát” a nyomozásban, és nem tekinti terrortámadásnak a történteket.

Az ügyész elmondta: az elkövető előállításakor „nagyon sokszor” ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át. Előtte felgyújtotta a gázolásokhoz használt gépkocsit, amelyben a nyomozók egy gázpalackot és egy 35 centiméteres kést találtak.

A gázolások szerda reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával szándékosan elütött öt embert, gyalogost és kerékpárost a mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt. Ketten közülük súlyos sérülést szenvedtek, ők még mindig kórházban vannak, helyzetük az ügyész szerint „különösen aggasztó”, de már nincsenek életveszélyben, a többiek már hazatérhettek.

Az ügyész közölte, hogy a gyanúsított első pszichiátriai szakvéleménye csökkent beszámíthatóságot, de nem teljes beszámíthatatlanságot állapított meg a cselekmény elkövetésekor.

 A férfi kábítószer hatása alatt állt, s a nyomozók előtt „összefüggéstelen, személyiségzavaros” kijelentéseket tett.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász, 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban, tíz éve él Oléron szigetén, teljesen egyedül egy lakókocsiban. Időnként alkalmi munkákat vállalt, felszolgált egy helyi kocsmában.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt. A kihallgatásán azt mondta, hogy miután nem sikerült felrobbantania az apja tulajdonában lévő gépkocsit, fel akarta magát gyújtani.

Utolsó kihallgatásán azt állította, hogy egy ideje furcsa zajokat hall a fejében, és jelezte, hogy szeretne zártosztályra kerülni” 

– mondta az ügyész.

A 20 ezer lakosú szigeten marginalizált alkoholistaként ismert férfi alig egy hónapja fordult a vallás felé, először a katolicizmus, aztán pedig az iszlám kezdte érdekelni.

Laurent Nunez belügyminiszter francia újságíróknak megerősítette, hogy a gyanúsított pár hete radikalizálódott, teljesen egyedül, az interneten keresztül. 

A tárcavezető ugyanakkor inkább „gyilkos ámokfutásnak”, mintsem merényletnek minősítette a szándékos gázolásokat.

A gyanúsított kihallgatása pénteken ér véget, azt követően dönt egy vizsgálóbíró a vádemelésről.

(MTI)

Nyitókép: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

***

masikhozzaszolo
2025. november 07. 09:16 Szerkesztve
/egy ideje furcsa zajokat hall a fejében/ Nem történik ez meg, ha egy 9 mm-es suhan át. Vagy 7.62.
survivor
2025. november 07. 09:09
A dilihaz jó menedek... jobb mint a börtön..
coyote-0
2025. november 07. 08:37
A kirekesztő társadalom egy újabb áldozata.
wadcutter
2025. november 07. 08:30
megjelent neki Allah, és megtért az igaz hitre, ha győz az iszlám Franciaországban kegyhely lesz Oleron, és szobrot fognak emelni neki
