Hátborzongató részletek derültek ki: egy Allah parancsait követő, fejében furcsa zajokat halló férfi követte el a oléroni merényletet

Az ügyész elmondta: az elkövető előállításakor „nagyon sokszor” ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át. Előtte felgyújtotta a gázolásokhoz használt gépkocsit, amelyben a nyomozók egy gázpalackot és egy 35 centiméteres kést találtak.

A gázolások szerda reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával szándékosan elütött öt embert, gyalogost és kerékpárost a mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt. Ketten közülük súlyos sérülést szenvedtek, ők még mindig kórházban vannak, helyzetük az ügyész szerint „különösen aggasztó”, de már nincsenek életveszélyben, a többiek már hazatérhettek.

Az ügyész közölte, hogy a gyanúsított első pszichiátriai szakvéleménye csökkent beszámíthatóságot, de nem teljes beszámíthatatlanságot állapított meg a cselekmény elkövetésekor.

A férfi kábítószer hatása alatt állt, s a nyomozók előtt „összefüggéstelen, személyiségzavaros” kijelentéseket tett.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász, 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban, tíz éve él Oléron szigetén, teljesen egyedül egy lakókocsiban. Időnként alkalmi munkákat vállalt, felszolgált egy helyi kocsmában.