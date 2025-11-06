Dráma: megrendítő részletek derültek ki a franciaországi terrortámadásról

A férfi azonban „nem ismert radikalizáció miatt a hírszerzés előtt”, és a nemzeti terrorellenes ügyészség jelenleg nem foglalkozik az üggyel – mondta a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize ügyész.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász. Thibault Brechkoff, Dolus d’Oléron polgármestere szerint ámokfutását a község és a szomszédos Saint-Pierre d’Oléron között kezdte meg az alig 20 ezer lakosú nyaralószigeten.