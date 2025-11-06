Ft
11. 06.
csütörtök
Franciaország emberölési kísérlet terrortámadás gázolás

Dráma: megrendítő részletek derültek ki a franciaországi terrortámadásról

2025. november 06. 06:47

Közösségi oldalán szabadkőművesekről és sátáni rituálékról is posztolt az elkövető, aki „Allah Akbart” kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

2025. november 06. 06:47
null

Egy helyi halász gázolt el szándékosan szerda reggel öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén, közülük két ember állapota súlyos – közölte a helyi ügyészség, amely emberölési kísérlet miatt indított eljárást. A gyanúsított „Allah Akbart” kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették. 

A férfi azonban „nem ismert radikalizáció miatt a hírszerzés előtt”, és a nemzeti terrorellenes ügyészség jelenleg nem foglalkozik az üggyel – mondta a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize ügyész.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász. Thibault Brechkoff, Dolus d’Oléron polgármestere szerint ámokfutását a község és a szomszédos Saint-Pierre d’Oléron között kezdte meg az alig 20 ezer lakosú nyaralószigeten.

Szándékosan elütött öt gyalogost vagy kerékpárost mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt, súlyosan megsebesítve kettőt – mondta a belügyminiszter.

A helyi ügyészség kezdetben tíz sérültről számolt be, közülük a jelentés szerint négyen életveszélyes állapotban voltak.

A rendőrség szerda késő délután házkutatást tartott a gyanúsított otthonában. A belügyminiszter szerint a telefonja átvizsgálása után dönthet az ügyészség arról, hogy átadja-e az ügyet a terrorelhárítóknak.

A súlyos sérültek között van a Marine Le Pen által irányított Nemzeti Tömörülés egyik helyi képviselőjének, Pascal Markowskynak az egyik munkatársa is. A 21 éves Emma Vallaint elgázolták, miközben egyedül kocogott – közölte a képviselő.

A Nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés alelnöke, Sébastien Chenu, a gyanúsított letartóztatása során elhangzott „Allah Akbar” kiáltásra hivatkozva úgy vélte, hogy 

„az iszlamista fenyegetés országunkra soha nem volt még ilyen erős”.

„Nagyon világos leszek ebben a kérdésben, mivel valóban hallottam a parlamentben zajló vitákat, még akkor is, amikor itt voltam. Jogállamban élünk, van igazságszolgáltatás, és nem a belügyminiszter, nem a prefektus, nem a rendfenntartó erők minősítenek egy cselekedetet, hanem az igazságszolgáltatás” – mondta a belügyminiszter, aki óvatosságra intett.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt, és abban egy gázpalack is volt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

A férfi ismert volt a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt.

A Le Parisien című napilap által idézett Christophe Sueur, Saint-Pierre d’Oléron polgármestere szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, „botrányos viselkedéséről” volt ismert, „elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt”. A halász egy lakókocsiban élt egyedül, marginális figuraként ismerték a környéken.

„Nem sokat beszél” azóta, hogy „emberölési kísérletek” miatt őrizetbe vették – közölte a belügyminiszter.

A francia közrádió tényellenőrző oldala szerint Jean G. Facebook-fiókján azt állítja magáról, hogy Saint-Pierre-d’Oléronban él, és 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban. A település polgármestere szerint Jean G. csak rövid ideig élt Mayacban, mielőtt elköltözött. Időnként visszajár meglátogatni rokonait, de eddig soha nem keltett feltűnést.

A férfi a Facebookon földet kínál bérbe idénymunkásoknak Oléron-szigeten. Jean G. videókat is közzétett szabadkőművesekről és sátáni rituálékról, valamint olyan publikációkat, amelyekben Emmanuel Macron államfő felelősségéről esik szó az Afrikát érintő problémákban.

(MTI) 

Nyitókép: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

londonbaby
2025. november 06. 08:09
nem találom sehol hol verték agyon azt a korcsot
Válasz erre
0
0
Palmimi85
2025. november 06. 07:36
Macaron is jobban tenné, ha otthon söprögetne és nem riogatná a világot az idegenlégió Ukrajnába küldésével. Nagyon nem szeretem ezt az embert, néha úgy viselkedik, mintha a sátán küldöttje lenne!
Válasz erre
1
0
wadcutter
2025. november 06. 07:35
35 percig a kutyát sem érdekelte az ámokfutása, nyugodtan sakkozott a személygépjárművével, egy futó, egy paraszt. Senki sem hívta a rendőröket, senki sem állította meg a gépkocsijával. Gázpalackkal a kocsijában elfogásakor kigyulladt az autó, és allahakbarozott, szó sem lehet terrorizmusról, csak egy elszigetelt eset, hiszen szigeten történt, és nem Párizsban.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. november 06. 07:33
Ja, tehát a többszörösen visszaeső bűnözőket rendre visszaengedik a többiek közé - mégis, mit gondolnak, mi történhet? Nem értem az embereket, hogy még mindig azokra szavaznak, akik mindezt lehetővé tették.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!