Brutális csapást mértek az oroszok Ukrajnára: több ezer élet forgott kockán, csoda, hogy bárki is túlélte

Oroszország újra csapást mért a Dnyipropetrovszk megyei szénbányákra, és ennek következtében nyolc bánya áramellátása megszűnt, miközben a föld alatt több ezer bányász tartózkodott – közölte Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter csütörtökön a Telegramon. Hozzátette, hogy

a bányászokat már kimentették.

„A támadás idején 2595 bányász tartózkodott a föld alatt” – fejtette ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint nincsenek halálos áldozatok vagy sérültek az orosz támadás következtében, és a mentőszolgálatok, valamint a bányák személyzete gyorsan megszervezte a bányászok felszínre hozatalát.

„Oroszország folytatja az energetikai rendszerünk elleni terrort. Az újabb csapás több ezer bányász életét sodorta veszélybe. Oroszország továbbra is a civil lakosság ellen háborúzik. Az oroszok taktikája egyértelmű: