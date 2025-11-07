Ft
Ukrajna dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország Dnyipropetrovszk szénbánya

Brutális csapást mértek az oroszok Ukrajnára: több ezer élet forgott kockán, csoda, hogy bárki is túlélte

2025. november 07. 06:25

A támadás megmutatta, mi az oroszok taktikája.

2025. november 07. 06:25
null

Oroszország újra csapást mért a Dnyipropetrovszk megyei szénbányákra, és ennek következtében nyolc bánya áramellátása megszűnt, miközben a föld alatt több ezer bányász tartózkodott – közölte Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter csütörtökön a Telegramon. Hozzátette, hogy 

a bányászokat már kimentették. 

„A támadás idején 2595 bányász tartózkodott a föld alatt” – fejtette ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint nincsenek halálos áldozatok vagy sérültek az orosz támadás következtében, és a mentőszolgálatok, valamint a bányák személyzete gyorsan megszervezte a bányászok felszínre hozatalát. 

„Oroszország folytatja az energetikai rendszerünk elleni terrort. Az újabb csapás több ezer bányász életét sodorta veszélybe. Oroszország továbbra is a civil lakosság ellen háborúzik. Az oroszok taktikája egyértelmű: 

télre el akarják vágni az ukránokat az áramtól és a fűtéstől”

 – hangsúlyozta Hrincsuk. 

Az ősz kezdetével Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai rendszer ellen. Október 10-re virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, aminek következtében sok megyében áramkimaradások voltak, áramkorlátozási ütemterveket kellett bevezetni. Október végén Oroszország ismét kombinált drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai létesítményeire. A támadásban többen megsebesültek. Október 25-én Oroszország megtámadta a DTEK vállalat egyik bányáját Dnyipropetrovszk megyében, ahol csaknem 500 munkás tartózkodott a mélyben – emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. 

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

 

