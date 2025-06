„Ezt már nehéz lesz a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek és a neki lízingelt Tisz(t)a Álprofilok Pártjának egyszerű orosz propagandával kimagyarázni.

A képlet egyszerű: az EU fősodrát alkotó Néppárt-szoci-zöld koalíció mindenáron be akarja hozni a csődben levő, ám a különféle GMO birodalmak által felvásárolt Ukrajnát az EU -ba. Ennek a tervnek magyar kormány vétója az útjában áll. mivel (egyelőre) nem vonulhatnak be katonai erővel, belülről próbálják elfoglalni az országot. megtaláltak egy a mellőzöttsége miatt sértett embert, magyar pétert, mögé raktak médiát, mozgósították a soros hálózat szervezeteit és olyan hivatásos forradalmárokat, mint Puzsér, Potyondi vagy éppen NoÁr; megvásároltak jó néhány influenszert, Jólvanezígy -től Fitness Odettig; hogy az olyan humor Heroldokról, mint Bruti és társai vagy a több ezer fős trollhadseregről már ne is beszéljünk.

És úgy költik a pénzt, mintha nem lenne holnap - dehát a gazdáiknak van miből és a várható nyereség többszöröse a befektetett összegnek. Az egész történetben csak a magyar emberek járnak majd rosszul. Elszabaduló energia árak, tönkrement mezőgazdaság, újabb adók, amelyekkel Ukrajnát kívánják majd finanszírozni és persze a háború a GMO birodalmak földjeiért, amit az oroszok elfoglaltak.”

