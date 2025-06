Megszületett Von der Leyenék történelmi döntése: Ukrajna már 2026-tól számíthat az EU-jogokra!

Újszerű megközelítéssel igyekeznek szorosabbra fűzni Ukrajna és az Európai Unió viszonyát Ursula von der Leyenék. A legfrissebb hírek szerint a német politikus vezette Európai Bizottság bejelentette, hogy 2026-ban be akarja vonni Ukrajnát az EU roaming övezetébe – így az ukránok külföldön is többletdíjak nélkül használhatják telefonjukat. Ezzel megágyaznának keleti szomszédunk hőn áhított uniós felvételének, hiszen hivatalosan is a roaming lehet „az első terület, ahol az EU kiterjeszti a belső piaci elbánást Ukrajnára”.

Ursula von der Leyen minden követ megmozgat az ukránok EU-ba történő felvételéért

Fotó: Frederick Florin/AFP

Mint ismert, a 2022. február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború következtében hatalmas menekültáradat indult Nyugat-Európa irányába, többek között Magyarország is a bajba jutottak segítségére sietett. Hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította a határt átlépő ukránok támogatása érdekében, a megnövekedett információs igényekre pedig a telekommunikációs vállalatok léptek azonnal: díjmentes hívásokkal, SMS-ekkel, illetve roaminggal enyhítették az ukrajnai menekültek gondjait.

A néhány hónapig élő kedvezményeket a jelenlegi szolgáltatók közül a DigiMobil, a One, a Telekom és a Yettel is biztosította az ügyfeleknek, majd bizonyos tarifákat később visszaállított, de a hívások és a szöveges üzenetek több helyen továbbra is díjmentesen érhetőek el az EU és Ukrajna között.