Bezzegnyugat: óránként tizenhárom telefont lopnak el Londonban – a turisták által kedvelt városrészek a leggyakoribb célpontok

Egy év alatt több mint 116 ezer mobiltelefont loptak el az Egyesült Királyság fővárosában. Ez azt jelenti, hogy óránként tizenhárom embert fosztanak meg a telefonjától az évről évre egyre aktívabb tolvajok – számolt be a Daily Mail.

A Londonban és környékén működő rendőrség, a Metropolitan Police beszámolója szerint egészen pontosan 116 656 mobillopást jelentettek 2024-ben, ami rekordmennyiségnek számít, és jóval meghaladja a 2017-es adatokat, amikor még „csak” 77 ezer lopást regisztráltak a fővárosban.

A drasztikus növekedés a lopások terén már 2019-re jól megfigyelhető volt, amit a koronavírus-járvány ugyan jelentősen visszavetett, ám a lezárások feloldása után, 2023-ban a tolvajok még aktívabban tértek vissza: egy év alatt 115 ezer készülék tűnt el.

A 2017 és 2024 közötti időszakban összesen közel 684 ezer telefont loptak el, amelyek összértékét az áldozatok jelentései alapján 365 millió fontra becsülte a rendőrség.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tavalyi évben mindössze 169 gyanúsítottal szemben emeltek vádat, közülük heten pedig egyszerű figyelmeztetéssel megúszták.

A brit lapnak nyilatkozva Lawrence Newport, a bűnözés megfékezéséért kampányoló aktivista arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság „telefonlopási világjárványban szenved, amit a kormánynak nem sikerült megfékeznie”. Newport arra is rávilágított, hogy hivatásos bűnözők állnak a lopások hátterében: minden második támadásért az elkövetők tíz százaléka felelős.

Bár a rendőrség egyelőre nehezen akad a bűnözők nyomára, már több tendenciát is megfigyeltek, ami segíthet az elkövetők megtalálásában, és a potenciális áldozatok számára is hasznos lehet a jövőbeni támadások elkerülése érdekében.

Egyértelműen kiderült, hogy leginkább az iPhone-tulajdonosok vannak veszélyben:

a tavaly ellopott készülékek közül 71 ezer Apple gyártmányú volt.

A második helyen, jócskán lemaradva, 14 ezer bejelentett lopással a Samsung áll.

A rendőrség azt is megállapította, hogy valamivel több a női, mint a férfi áldozat: a nyilvántartásba vett panasztevők között 61 ezer nő és 48 ezer férfi volt. A napszakokra vonatkozóan is megosztottak információkat:

a legtöbb lopás késő délután vagy kora este történt, délután 4 és este 7 óra között.

A hatóságok azt is elárulták, hogy a londoni esetek nagy része a Westminster városrészben történt, de szintén veszélyesnek mondható ilyen szempontból Camden és Southwark negyed is. Ezekben a városrészekben egyébként több közkedvelt turista célpont is található – feltehetően nem véletlen az összefüggés.

