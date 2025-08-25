Bezzegnyugat: óránként tizenhárom telefont lopnak el Londonban – a turisták által kedvelt városrészek a leggyakoribb célpontok

Bezzegrománia: lopásgátló címkét kell varrni a szállodai törölközőkre
Van olyan tengerparti szálloda, ahol a kár milliós tétel.
Egy helyi aktivista szerint a legtöbb eset hátterében hivatásos, telefonlopásra szakosodott bűnözők állnak.
Egy év alatt több mint 116 ezer mobiltelefont loptak el az Egyesült Királyság fővárosában. Ez azt jelenti, hogy óránként tizenhárom embert fosztanak meg a telefonjától az évről évre egyre aktívabb tolvajok – számolt be a Daily Mail.
A Londonban és környékén működő rendőrség, a Metropolitan Police beszámolója szerint egészen pontosan 116 656 mobillopást jelentettek 2024-ben, ami rekordmennyiségnek számít, és jóval meghaladja a 2017-es adatokat, amikor még „csak” 77 ezer lopást regisztráltak a fővárosban.
A drasztikus növekedés a lopások terén már 2019-re jól megfigyelhető volt, amit a koronavírus-járvány ugyan jelentősen visszavetett, ám a lezárások feloldása után, 2023-ban a tolvajok még aktívabban tértek vissza: egy év alatt 115 ezer készülék tűnt el.
A 2017 és 2024 közötti időszakban összesen közel 684 ezer telefont loptak el, amelyek összértékét az áldozatok jelentései alapján 365 millió fontra becsülte a rendőrség.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tavalyi évben mindössze 169 gyanúsítottal szemben emeltek vádat, közülük heten pedig egyszerű figyelmeztetéssel megúszták.
A brit lapnak nyilatkozva Lawrence Newport, a bűnözés megfékezéséért kampányoló aktivista arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság „telefonlopási világjárványban szenved, amit a kormánynak nem sikerült megfékeznie”. Newport arra is rávilágított, hogy hivatásos bűnözők állnak a lopások hátterében: minden második támadásért az elkövetők tíz százaléka felelős.
Bár a rendőrség egyelőre nehezen akad a bűnözők nyomára, már több tendenciát is megfigyeltek, ami segíthet az elkövetők megtalálásában, és a potenciális áldozatok számára is hasznos lehet a jövőbeni támadások elkerülése érdekében.
Egyértelműen kiderült, hogy leginkább az iPhone-tulajdonosok vannak veszélyben:
a tavaly ellopott készülékek közül 71 ezer Apple gyártmányú volt.
A második helyen, jócskán lemaradva, 14 ezer bejelentett lopással a Samsung áll.
A rendőrség azt is megállapította, hogy valamivel több a női, mint a férfi áldozat: a nyilvántartásba vett panasztevők között 61 ezer nő és 48 ezer férfi volt. A napszakokra vonatkozóan is megosztottak információkat:
a legtöbb lopás késő délután vagy kora este történt, délután 4 és este 7 óra között.
A hatóságok azt is elárulták, hogy a londoni esetek nagy része a Westminster városrészben történt, de szintén veszélyesnek mondható ilyen szempontból Camden és Southwark negyed is. Ezekben a városrészekben egyébként több közkedvelt turista célpont is található – feltehetően nem véletlen az összefüggés.
