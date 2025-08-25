Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
lopás telefon London Egyesült Királyság

Bezzegnyugat: óránként tizenhárom telefont lopnak el Londonban – a turisták által kedvelt városrészek a leggyakoribb célpontok

2025. augusztus 25. 08:29

Egy helyi aktivista szerint a legtöbb eset hátterében hivatásos, telefonlopásra szakosodott bűnözők állnak.

2025. augusztus 25. 08:29
null

Egy év alatt több mint 116 ezer mobiltelefont loptak el az Egyesült Királyság fővárosában. Ez azt jelenti, hogy óránként tizenhárom embert fosztanak meg a telefonjától az évről évre egyre aktívabb tolvajok – számolt be a Daily Mail.

A Londonban és környékén működő rendőrség, a Metropolitan Police beszámolója szerint egészen pontosan 116 656 mobillopást jelentettek 2024-ben, ami rekordmennyiségnek számít, és jóval meghaladja a 2017-es adatokat, amikor még „csak” 77 ezer lopást regisztráltak a fővárosban.

A drasztikus növekedés a lopások terén már 2019-re jól megfigyelhető volt, amit a koronavírus-járvány ugyan jelentősen visszavetett, ám a lezárások feloldása után, 2023-ban a tolvajok még aktívabban tértek vissza: egy év alatt 115 ezer készülék tűnt el.

A 2017 és 2024 közötti időszakban összesen közel 684 ezer telefont loptak el, amelyek összértékét az áldozatok jelentései alapján 365 millió fontra becsülte a rendőrség.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tavalyi évben mindössze 169 gyanúsítottal szemben emeltek vádat, közülük heten pedig egyszerű figyelmeztetéssel megúszták.

A brit lapnak nyilatkozva Lawrence Newport, a bűnözés megfékezéséért kampányoló aktivista arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság „telefonlopási világjárványban szenved, amit a kormánynak nem sikerült megfékeznie”. Newport arra is rávilágított, hogy hivatásos bűnözők állnak a lopások hátterében: minden második támadásért az elkövetők tíz százaléka felelős.

Bár a rendőrség egyelőre nehezen akad a bűnözők nyomára, már több tendenciát is megfigyeltek, ami segíthet az elkövetők megtalálásában, és a potenciális áldozatok számára is hasznos lehet a jövőbeni támadások elkerülése érdekében.

Egyértelműen kiderült, hogy leginkább az iPhone-tulajdonosok vannak veszélyben: 

a tavaly ellopott készülékek közül 71 ezer Apple gyártmányú volt. 

A második helyen, jócskán lemaradva, 14 ezer bejelentett lopással a Samsung áll.

A rendőrség azt is megállapította, hogy valamivel több a női, mint a férfi áldozat: a nyilvántartásba vett panasztevők között 61 ezer nő és 48 ezer férfi volt. A napszakokra vonatkozóan is megosztottak információkat: 

a legtöbb lopás késő délután vagy kora este történt, délután 4 és este 7 óra között.

A hatóságok azt is elárulták, hogy a londoni esetek nagy része a Westminster városrészben történt, de szintén veszélyesnek mondható ilyen szempontból Camden és Southwark negyed is. Ezekben a városrészekben egyébként több közkedvelt turista célpont is található – feltehetően nem véletlen az összefüggés.

Nyitókép: Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namivan-2
2025. augusztus 25. 10:19
A söpredéknek is élni kell valamiből. Még mindig jobb, a lopás, mintha leüt és összerugdossa a gazdagnak látszó fejemet.
Válasz erre
0
0
bori1980
2025. augusztus 25. 10:12
Kamu telo elektromos sokkolóval kombinálva amit lopás esetén a zsebedből aktiválsz. Pár ezer kellene kamu turistáknak és lenne visítás lopás esetén:-)))
Válasz erre
0
0
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 25. 09:58
M1: Tiborcz István nem hiszi el, mennyire hanyatlik a nyugat, önkéntesen odaköltözik tesztelni. Tisztelet a hősöknek!
Válasz erre
1
2
Agricola
2025. augusztus 25. 09:55
A „Ne lopj!” a Tízparancsolat egyik parancsolata, amely a lopás tilalmát fejezi ki, így az ember jogtalan eltulajdonítását, a más vagyonának megszerzését tiltja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!