„Nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek. A mai napon valóban házkutatást tartottak nálam nyomozó rendőrök, kb. tizenöt fő jelent meg 6:30-kor a lakásomon. Picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben rendelkezésükre álltam.

A zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, mindenkinél házkutatás, majd örsre be, vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza. Tehát ma, kb. 100 rendőrt mozgósítottak Budapesten, hogy lecsapjanak ránk. Fontos megjegyeznem: a napom jól telt, a rendőrök mindannyian nagyon korrektek voltak velem, sokat beszélgettünk, és minden rendben történt.ne aggódjatok nagyon értem.

Fura, de most élem életem legkiegyensúlyozottabb periódusát, néha magamat is meglepem vele mennyire így van ez. minden új fejleménnyel jelentkezni fogok. és még valami… a dalaimban elmesélem, milyen ember vagyok. sokan szerettek, mert tudtok velem azonosulni, tudtok együtt érezni és gondolkodni velem. De ne kövessétek a példámat ebben, még akkor sem, ha – ez azért szerintem egyértelmű – nem én vagyok az escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

