Még a Dűne írója sem tudja, hogy miről szól a prófécia

Sőt, Valya Harkonnen első áldozata persze az, aki gaz módon vissza akar térni a rend gyökereihez és hagyományaihoz, mert szerinte ellenfele a nemesítéssel túl messzire megy.

És gondolom, idővel nekünk ezt a gyilkost kellene megszeretnünk, közben elfogadva a tényt, hogy az ellene forduló, túlságosan hagyománytisztelő rendtárs csak akadályozta volna a fejlődést, így halála elfogadható áldozat. Ha esetleg kiderül, hogy mégsem, akkor majd hamut szórok a fejemre. De emellett is vannak dolgok, amik Brian Herbert műveinek ismerete nélkül csípik a szemem.

Az egyik például az, hogy ha annyira manipulálná a Bene Gesserit az uralkodói géneket, hogy lesznek a Harkonnenek olyanok, amilyenek?

Erre még azonban akár már a sorozat is választ hozhat, így ezt tényleg inkább kérdésként teszem fel. Sokkal zavaróbb azonban, hogy több mint 10 000 év alatt nem egy, hanem sok-sok birodalom dől össze, ehelyett a Dűne világa örök és elpusztíthatatlan, mert még a közelharci fegyver és védelem is ugyanazt az elvet követi, ennyi idő alatt semmit nem sikerült rajta fejleszteni. Ja, tudom, minek variálni azon, ami működik, nem igaz? Duncan Idaho is egyetértene.